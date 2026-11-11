Заказчик требует выполнить работы, не предусмотренные договором: что делать подрядчику

Подрядчик выполняет ремонт или строительство по согласованной смете. В процессе заказчик требует установить дополнительное оборудование, изменить отделку или выполнить работы, которых нет в первоначальном задании.

При этом стоимость договора увеличивать не собирается. Более того, заказчик угрожает не подписывать акты и начислить неустойку за просрочку.

Обязан ли подрядчик выполнять новые требования бесплатно? Нет, если они действительно выходят за пределы согласованных обязательств и отсутствуют предусмотренные законом основания для изменения объема работ.

Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).

Более 10 лет представляю интересы бизнеса в арбитражных, строительных и договорных спорах. Защищаю подрядчиков и заказчиков при взыскании задолженности, оспаривании неустоек и разрешении разногласий по объему выполненных работ.