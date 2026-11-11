Заказчик требует выполнить работы, не предусмотренные договором: что делать подрядчику

Подрядчик выполняет ремонт или строительство по согласованной смете. В процессе заказчик требует установить дополнительное оборудование, изменить отделку или выполнить работы, которых нет в первоначальном задании.
При этом стоимость договора увеличивать не собирается. Более того, заказчик угрожает не подписывать акты и начислить неустойку за просрочку.
Обязан ли подрядчик выполнять новые требования бесплатно? Нет, если они действительно выходят за пределы согласованных обязательств и отсутствуют предусмотренные законом основания для изменения объема работ.
Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).
Более 10 лет представляю интересы бизнеса в арбитражных, строительных и договорных спорах. Защищаю подрядчиков и заказчиков при взыскании задолженности, оспаривании неустоек и разрешении разногласий по объему выполненных работ.
Как определить, что работы действительно дополнительные
Необходимо сопоставить требования заказчика с договором, техническим заданием, проектной документацией и сметой.
Например, если договор предусматривает ремонт кровли, а заказчик требует дополнительно заменить вентиляционную систему, необходимо проверить, охватывает ли договор соответствующие работы.
Само по себе отсутствие отдельной позиции в смете еще не всегда означает, что работа не входит в обязательства подрядчика.
По статье 743 ГК РФ строительные работы выполняются согласно технической документации и смете.
Поэтому принципиальное значение имеет содержание согласованного задания.
Может ли заказчик увеличить объем работ без согласия подрядчика
Статья 744 ГК РФ допускает изменение заказчиком технической документации при строительном подряде, если стоимость дополнительных работ не превышает 10% общей сметной стоимости строительства и не изменяется характер предусмотренных договором работ.
Если изменения выходят за указанные пределы, требуется согласованная дополнительная смета.
Правило 10% не означает, что заказчик вправе потребовать любые дополнительные работы бесплатно.
Необходимо учитывать условия договора, характер изменений и порядок определения цены.
Что делать, если заказчик требует начать работы немедленно
Главная ошибка подрядчика — выполнять новые требования по устному распоряжению, рассчитывая получить оплату позднее.
При выявлении необходимых дополнительных строительных работ следует направить заказчику письменное уведомление с указанием их состава, причин выполнения, стоимости и влияния на сроки.
Если ответ не поступил в течение 10 дней, если иной срок не установлен законом или договором, статья 743 ГК РФ предусматривает обязанность приостановить соответствующие работы.
Это не означает автоматического права прекращать все работы по договору.
Ситуация
Действия подрядчика
Заказчик устно требует новые работы
Запросить письменное распоряжение
Работы отсутствуют в проекте и смете
Проверить их необходимость и уведомить заказчика
Изменяется стоимость строительства
Подготовить расчет и согласовать цену
Заказчик не отвечает на уведомление
Применить порядок статьи 743 ГК РФ
Заказчик угрожает штрафами
Зафиксировать причины задержки и переписку
Можно ли взыскать оплату, если работы уже выполнены
Это один из наиболее рискованных вариантов развития спора.
В пункте 10 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51 рассмотрена ситуация, когда подрядчик выполнил дополнительные строительные работы без предварительного уведомления заказчика.
Суд отказал во взыскании их стоимости.
При этом дополнительные работы были включены в подписанный акт приемки.
Суд указал, что акт подтверждает факт выполнения работ, но сам по себе не означает согласия заказчика оплатить дополнительные работы.
Исключение возможно, в частности, когда подрядчик докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика для предотвращения гибели или повреждения объекта.
Как защититься, если заказчик не подписывает акты
Необходимо разделять первоначальный объем работ и новые требования.
Если предусмотренные договором работы выполнены, подрядчику следует надлежащим образом уведомить заказчика о готовности результата к сдаче и организовать приемку.
При необоснованном отказе заказчика от подписания документов в строительном подряде возможно оформление одностороннего акта по статье 753 ГК РФ.
Однако такой акт не заменяет согласование дополнительных работ и их стоимости.
Если заказчик связывает приемку основного объема с бесплатным выполнением новых требований, необходимо зафиксировать это обстоятельство в переписке.
Как избежать неустойки из-за дополнительных требований
Если новые работы препятствуют своевременному исполнению договора, подрядчику необходимо своевременно уведомить заказчика о соответствующих обстоятельствах.
Следует указать, какие изменения влияют на график, какие решения требуются от заказчика и почему продолжение определенных работ невозможно.
При рассмотрении спора о неустойке значение будут иметь причины просрочки, поведение сторон и доказательства того, что подрядчик предпринимал необходимые меры для исполнения обязательств.
При этом требование дополнительных работ само по себе не освобождает подрядчика от ответственности за любую просрочку.
Как правильно оформить дополнительные работы
Оптимальный вариант — заключить дополнительное соглашение до начала их выполнения.
В документе необходимо определить объем, стоимость, сроки, порядок приемки и оплаты.
Если согласование не достигнуто, подрядчик должен действовать в соответствии с договором и применимыми нормами ГК РФ, сохраняя доказательства уведомлений.
Главный вывод: заказчик не вправе произвольно расширять обязанности подрядчика без учета договора и закона. Но подрядчику недостаточно просто отказаться от новых требований. Необходимо правильно квалифицировать дополнительные работы, своевременно уведомить заказчика и документально зафиксировать разногласия, чтобы избежать неоплаты и необоснованных санкций.
Правовая основа: статьи 709, 716, 719, 743, 744 и 753 ГК РФ, пункт 10 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51.
Судебная практика продолжает развиваться. Порядок выполнения дополнительных работ зависит от вида подряда, условий договора и обстоятельств конкретного спора.