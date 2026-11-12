Как вести себя в УФАС: что говорить на заседании и как защитить интересы бизнеса

Почему не стоит давать объяснения без подготовки

Предположим, компанию обвиняют в согласованных действиях с другим участником торгов.

На заседании директор сообщает, что давно знаком с руководителем другой организации и иногда обсуждает с ним коммерческие вопросы.

Само знакомство не доказывает антиконкурентное соглашение. Однако такое объяснение может стать поводом для дополнительных вопросов и проверки характера взаимодействия.

Поэтому отвечать следует точно, не подменяя факты предположениями.

Если вопрос касается обстоятельств, которые представитель не может достоверно подтвердить, разумно сообщить о необходимости проверки документов и при наличии оснований попросить время для письменного ответа.

Не следует признавать нарушение исключительно ради того, чтобы быстрее завершить заседание.