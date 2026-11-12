Как вести себя в УФАС: что говорить на заседании и как защитить интересы бизнеса

Приглашение на заседание управления Федеральной антимонопольной службы нередко воспринимается предпринимателями как формальность. Руководитель рассчитывает приехать, объяснить ситуацию и убедить комиссию в отсутствии нарушения.
Однако неподготовленные пояснения способны существенно осложнить защиту. Неосторожное признание обстоятельств, противоречия в ответах и отсутствие необходимых документов могут повлиять на итоговое решение.
В УФАС важно не просто убедительно выступать, а выстроить последовательную правовую позицию, подтвержденную доказательствами.
Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).
Более 10 лет представляю интересы бизнеса в арбитражных, административных и коммерческих спорах. Защищаю предпринимателей при взаимодействии с государственными органами, оспаривании решений и разрешении конфликтов, связанных с предпринимательской деятельностью.
Что необходимо выяснить до посещения УФАС
Прежде всего следует установить, по какому вопросу компанию вызывают в антимонопольный орган.
Это может быть рассмотрение жалобы на закупку, дело о нарушении антимонопольного законодательства либо производство об административном правонарушении.
Для каждой процедуры предусмотрены собственные правила и процессуальные права.
Например, статья 43 Закона № 135-ФЗ предоставляет участникам дела о нарушении антимонопольного законодательства право знакомиться с материалами, представлять доказательства, заявлять ходатайства и давать пояснения.
При рассмотрении закупочных жалоб по Закону № 44-ФЗ применяется специальный порядок статьи 106.
Поэтому подготовка начинается не с выступления, а с изучения документа, на основании которого назначено заседание.
Почему не стоит давать объяснения без подготовки
Предположим, компанию обвиняют в согласованных действиях с другим участником торгов.
На заседании директор сообщает, что давно знаком с руководителем другой организации и иногда обсуждает с ним коммерческие вопросы.
Само знакомство не доказывает антиконкурентное соглашение. Однако такое объяснение может стать поводом для дополнительных вопросов и проверки характера взаимодействия.
Поэтому отвечать следует точно, не подменяя факты предположениями.
Если вопрос касается обстоятельств, которые представитель не может достоверно подтвердить, разумно сообщить о необходимости проверки документов и при наличии оснований попросить время для письменного ответа.
Не следует признавать нарушение исключительно ради того, чтобы быстрее завершить заседание.
Как правильно отвечать на вопросы комиссии
Ситуация
Как действовать
Вопрос сформулирован неопределенно
Попросить уточнить его содержание
Требуют объяснить конкретную сделку
Сослаться на договор и подтверждающие документы
Представлены новые доказательства
Попросить время на ознакомление
Необходимы дополнительные документы
Заявить мотивированное ходатайство
Комиссия ссылается на спорные обстоятельства
Изложить возражения и представить доказательства
Представитель не знает точного ответа
Не предполагать, а проверить сведения
Необходимо отличать фактические обстоятельства от их юридической оценки.
Например, компания может подтвердить участие в закупке, но при этом оспаривать вывод о согласованных действиях.
Признание достоверного факта не всегда означает признание нарушения законодательства.
Какие документы подготовить к заседанию
Состав документов зависит от предмета спора.
В закупочных делах значение могут иметь извещение, документация, заявка участника, протоколы комиссии и переписка с заказчиком.
В антимонопольных делах могут потребоваться договоры, коммерческие предложения, документы о ценообразовании, переписка и сведения о самостоятельности хозяйственных решений.
Если заседание проводится с участием представителя, необходимо проверить его полномочия.
Особое значение имеет письменная правовая позиция.
Она позволяет последовательно изложить возражения, сослаться на документы и сформулировать требования к комиссии.
Можно ли записывать заседание УФАС
При рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства часть 2 статьи 43 Закона № 135-ФЗ предоставляет участвующим в деле лицам право вести письменную и аудиозапись.
При этом закон предусматривает исключение для случаев, связанных с охраняемой законом тайной.
Фотосъемка и видеозапись требуют соблюдения отдельных правил.
Важно учитывать, что для закупочных жалоб и административных производств действуют собственные процессуальные нормы.
Поэтому возможность использования конкретного способа фиксации необходимо оценивать с учетом вида рассматриваемого дела.
Что делать, если комиссия не принимает документы
Если участник считает доказательство существенным, следует представить его в установленном порядке и заявить ходатайство о приобщении.
Желательно, чтобы содержание ходатайства и принятое по нему решение были отражены в материалах дела.
Если необходим дополнительный срок для ознакомления с новыми доказательствами или подготовки пояснений, следует мотивированно поставить вопрос об отложении рассмотрения.
Однако комиссия не обязана удовлетворять любое ходатайство.
Поэтому необходимо объяснить, почему без соответствующего процессуального действия невозможно полноценно рассмотреть спорные обстоятельства.
Какие ошибки чаще всего осложняют защиту
Опасны не только неправильные ответы, но и пассивное поведение компании.
Например, представитель ограничивается устными возражениями, хотя располагает документами, опровергающими доводы заявителя.
Другая ситуация — компания не заявляет о существенных процессуальных нарушениях и впервые ссылается на них после принятия неблагоприятного решения.
Поэтому правовую позицию рекомендуется формировать до заседания, а возникающие возражения своевременно фиксировать.
При этом не следует превращать заседание в спор с членами комиссии. Юридически значимы доказательства и процессуальные аргументы, а не эмоциональная оценка действий антимонопольного органа.
Можно ли обжаловать решение УФАС
Да. Решения и предписания антимонопольного органа могут быть оспорены в установленном законом порядке.
Для решений по делам о нарушении антимонопольного законодательства статья 52 Закона № 135-ФЗ предусматривает специальный порядок обжалования.
Решения по закупочным жалобам и постановления по делам об административных правонарушениях обжалуются по правилам, применимым к соответствующей процедуре.
Поэтому необходимо правильно определить предмет обжалования и процессуальный срок.
Само обращение в суд не всегда приостанавливает исполнение оспариваемого акта.
Как подготовиться к рассмотрению дела в УФАС
Эффективная защита предполагает предварительный анализ обстоятельств, сбор документов и формирование последовательной позиции.
Представителю необходимо заранее определить спорные вопросы, подготовить ответы и установить, какие доказательства подтверждают законность действий компании.
Во время заседания следует внимательно относиться к вопросам комиссии, своевременно заявлять ходатайства и избегать неподтвержденных утверждений.
Главный вывод: участие в заседании УФАС требует такой же серьезной подготовки, как и судебное разбирательство. Ошибочные объяснения и отсутствие документов могут осложнить дальнейшую защиту, тогда как грамотно подготовленная позиция позволяет своевременно представить доказательства и оспорить необоснованные претензии.
Правовая основа: статьи 43, 45 и 52 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции», статьи 105–106 Федерального закона № 44-ФЗ, положения КоАП РФ об административном производстве.
Антимонопольное законодательство и судебная практика продолжают развиваться. Процессуальные права, порядок рассмотрения и обжалования зависят от категории дела и обстоятельств конкретного спора.