Может ли конкурент добиться блокировки товара на маркетплейсе

Предположим, компания продает косметику известного производителя через Wildberries. Товар приобретен у поставщика, имеются накладные, платежные документы и подтверждение происхождения продукции.

Через некоторое время поступает жалоба о нарушении прав на товарный знак. Маркетплейс ограничивает продажи, хотя предприниматель считает свои действия полностью законными.

Такие ситуации возникают из-за того, что площадки обязаны реагировать на обращения правообладателей.

Однако жалоба конкурента не равнозначна судебному решению о нарушении исключительных прав.

Если продается оригинальный товар, необходимо проверить, был ли он законно введен в гражданский оборот.

Статья 1487 ГК РФ предусматривает принцип исчерпания исключительного права. При соблюдении его условий перепродажа товара не требует дополнительного разрешения владельца бренда.

Для отдельных категорий продукции также действуют специальные правила параллельного импорта.