Предприниматель может годами развивать продажи на маркетплейсе, вкладывать деньги в рекламу и продвижение, а затем лишиться основного источника дохода из-за одной жалобы. Часто причиной становится претензия о незаконном использовании бренда, фотографий или дизайна товара. Однако наличие такой жалобы еще не доказывает нарушение. В 2026 году Конституционный Суд уточнил правила защиты продавцов от необоснованных ограничений и допустил взыскание убытков с инициаторов неправомерных блокировок.
Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).
Более 10 лет представляю интересы бизнеса в арбитражных и договорных спорах. Занимаюсь защитой продавцов маркетплейсов, оспариванием претензий по товарным знакам, восстановлением продаж и взысканием убытков.
Может ли конкурент добиться блокировки товара на маркетплейсе
Предположим, компания продает косметику известного производителя через Wildberries. Товар приобретен у поставщика, имеются накладные, платежные документы и подтверждение происхождения продукции.
Через некоторое время поступает жалоба о нарушении прав на товарный знак. Маркетплейс ограничивает продажи, хотя предприниматель считает свои действия полностью законными.
Такие ситуации возникают из-за того, что площадки обязаны реагировать на обращения правообладателей.
Однако жалоба конкурента не равнозначна судебному решению о нарушении исключительных прав.
Если продается оригинальный товар, необходимо проверить, был ли он законно введен в гражданский оборот.
Статья 1487 ГК РФ предусматривает принцип исчерпания исключительного права. При соблюдении его условий перепродажа товара не требует дополнительного разрешения владельца бренда.
Для отдельных категорий продукции также действуют специальные правила параллельного импорта.
Как доказать Wildberries или Ozon, что товар продается законно
Самая распространенная ошибка предпринимателя заключается в том, что он отправляет маркетплейсу один документ о закупке и ожидает немедленного восстановления карточки.
Но проблема может быть не только в происхождении товара.
Например, оригинальные кроссовки приобретены законно, однако фотографии для карточки скопированы с сайта производителя. В таком случае могут возникнуть самостоятельные претензии об авторских правах.
Поэтому необходимо установить конкретный предмет жалобы.
Претензия
Как защититься
Незаконное использование бренда
Подтвердить происхождение товара и применимость принципа исчерпания права
Продажа подделки
Представить документы о закупке и цепочке поставщиков
Использование чужих фотографий
Подтвердить авторские права или наличие разрешения
Копирование оформления товара
Проверить охраняемые права на дизайн и упаковку
Нарушение прав на описание
Подтвердить самостоятельное создание текста или законность использования
Если документы убедительно опровергают нарушение, у продавца появляются основания требовать отмены ограничения.
Совет юриста: направляйте не набор документов без пояснений, а мотивированное возражение. По каждому обвинению необходимо указать, почему действия продавца законны, и приложить соответствующее доказательство.
Обязан ли маркетплейс проверять жалобы на товарный знак
Да. В июне 2026 года Конституционный Суд РФ рассмотрел вопрос об ответственности интернет-площадок за нарушения интеллектуальных прав.
Постановление от 16.06.2026 № 39-П имеет значение как для правообладателей, так и для предпринимателей, чьи карточки ограничивают после жалоб.
Конституционный Суд разъяснил, что маркетплейс должен оценивать сведения о предполагаемом нарушении и учитывать доказательства сторон.
При наличии обоснованной претензии площадка вправе временно ограничить предложение товара, если продавец не представил убедительных возражений.
Но поддерживать ограничение исключительно на основании неподтвержденного обвинения неправильно.
Особенно если предприниматель предоставил документы, а заявитель так и не обратился в суд для защиты своих прав.
Это позволяет ставить вопрос не только о восстановлении карточки, но и о последствиях необоснованной блокировки.
Можно ли взыскать с конкурента деньги за потерянные продажи
Да, при наличии предусмотренных законом оснований.
Допустим, карточка приносила предпринимателю стабильную прибыль. После обращения конкурента ее заблокировали на 25 дней.
За этот период товар не продавался, а часть покупателей перешла к другим продавцам.
Если впоследствии выяснится, что претензия была необоснованной, можно рассмотреть вопрос о взыскании убытков с лица, инициировавшего ограничение.
Конституционный Суд предусмотрел такую возможность, в частности, когда заявитель не предъявил иск в разумный срок либо суд отказал ему вследствие необоснованности требований.
Но необходимо учитывать обстоятельства блокировки и действия обеих сторон.
Например, если продавец своевременно не предоставил документы, а правообладатель располагал разумными основаниями подозревать нарушение, вопрос ответственности будет значительно сложнее.
Как рассчитать упущенную выгоду
Предположим, товар приносил 600 тысяч рублей ежемесячной выручки.
После блокировки продажи прекратились на месяц.
Нельзя автоматически требовать взыскания всех 600 тысяч рублей.
Из предполагаемой выручки необходимо исключить расходы, которые продавец понес бы при реализации товара.
Допустим:
Показатель
Сумма
Ожидаемая выручка
600 000 руб.
Закупочная стоимость реализуемого товара
300 000 руб.
Комиссии и переменные расходы
90 000 руб.
Расчетная упущенная прибыль
210 000 руб.
Такой расчет является примером. В реальном споре необходимо доказать обоснованность ожидаемого объема продаж, размер расходов и связь потерь с ограничением карточки.
В качестве доказательств могут использоваться отчеты маркетплейса за сопоставимые периоды, история заказов и сведения о наличии товара на складе.
Что делать, если Ozon или Wildberries отказывается разблокировать карточку
Если продавец представил документы, но ограничение сохраняется, необходимо переходить от обычной переписки с поддержкой к формальной защите своих прав.
Рекомендую следующий порядок:
Зафиксировать дату блокировки и сохранить уведомление маркетплейса.
Запросить конкретные основания ограничения и сведения о заявителе в предусмотренном порядке.
Направить мотивированное возражение с подтверждающими документами.
Потребовать пересмотра решения и восстановления продаж.
При необоснованном сохранении ограничений оценить основания для судебного обращения.
Отдельно подготовить расчет причиненных убытков.
С 1 октября 2026 года также действует Закон № 289-ФЗ о платформенной экономике, предусматривающий специальный порядок обжалования ряда ограничений на цифровых платформах.
Но применимость этой процедуры необходимо проверять с учетом основания конкретной блокировки.
Не следует считать, что любое обращение продавца обязывает площадку немедленно восстановить товар.
Когда сам маркетплейс отвечает за нарушение прав предпринимателя
Нельзя автоматически возлагать все последствия на конкурента, подавшего жалобу.
Иногда спор возникает из-за поведения самой площадки.
Например, продавец подтвердил законность товара, однако маркетплейс продолжает ограничивать продажи без достаточного правового основания.
В таких случаях необходимо оценивать договорные обязанности площадки, порядок рассмотрения обращений и обстоятельства сохранения блокировки.
Статья 1253.1 ГК РФ регулирует ответственность информационных посредников.
Однако ее положения не означают, что маркетплейс при любых обстоятельствах освобождается от ответственности за собственные действия.
Отдельно следует учитывать, что при взыскании убытков важны содержание оферты, доказанность нарушения и причинная связь между действиями площадки и финансовыми потерями продавца.
Что делать, если конкурент использует жалобы для устранения продавца
Проблема может возникать систематически.
Например, предприниматель размещает товар, получает жалобу и успешно ее оспаривает. После восстановления продаж конкурент направляет новое обращение, уже по другому основанию.
В подобных ситуациях следует исследовать не только каждую претензию отдельно, но и общую последовательность действий заявителя.
Статья 10 ГК РФ запрещает злоупотребление гражданскими правами.
Если жалобы используются не для защиты интеллектуальной собственности, а исключительно для причинения вреда конкуренту, при наличии доказательств может возникнуть вопрос о недобросовестном осуществлении прав.
Также необходимо оценить возможное нарушение антимонопольного законодательства.
Однако само по себе большое количество жалоб еще не доказывает злоупотребление. Значение имеют их содержание, обоснованность и обстоятельства подачи.
Частые вопросы о блокировках на маркетплейсах
Как снять блокировку карточки Wildberries из-за товарного знака?
Необходимо выяснить основание жалобы, подтвердить законность использования товарного знака и направить мотивированное возражение с документами.
Можно ли продавать брендовый товар без договора с производителем?
В отдельных случаях да. Правомерность перепродажи зависит от происхождения продукции и применения правил исчерпания исключительного права.
Можно ли взыскать убытки за блокировку Ozon?
Да, если имеются основания ответственности, подтверждены размер убытков и причинная связь с неправомерными действиями ответчика.
Можно ли подать в суд на конкурента за ложную жалобу?
Да, при наличии доказательств необоснованности претензии, противоправности поведения и других условий соответствующего требования.
Как защитить продажи на маркетплейсе
Ограничение карточки после жалобы на интеллектуальные права не всегда означает, что продавец нарушил закон.
Для защиты необходимо установить конкретное основание претензии и представить доказательства законности продажи товара.
Если заявитель необоснованно добился остановки торговли, у предпринимателя могут появиться основания для взыскания убытков.
При этом важно заранее сохранять документы о закупках, сведения о продажах и историю обращений в поддержку.
Чем быстрее продавец зафиксирует блокировку и подтвердит законность своей деятельности, тем проще будет добиться восстановления продаж и обосновать имущественные требования.
Правовая основа: статьи 10, 15, 393, 1253.1, 1487 ГК РФ; Федеральный закон № 289-ФЗ; постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.2026 № 39-П.