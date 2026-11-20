Продажа контрафактной продукции на маркетплейсах может причинить правообладателю значительные убытки. Покупатели приобретают подделки, связывают их качество с оригинальным брендом, а добросовестный производитель теряет заказы. При этом нарушитель способен быстро удалить карточку после получения претензии. Поэтому для успешного взыскания компенсации важно не только обнаружить контрафакт, но и заранее собрать доказательства, которые суд сможет проверить.
Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).
Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных и корпоративных спорах. Представляю правообладателей при незаконном использовании товарных знаков, продаже контрафакта и взыскании компенсации за нарушение интеллектуальных прав.
Как доказать продажу контрафакта на маркетплейсе
Обнаружить товар с чужим брендом недостаточно. В суде необходимо подтвердить, что конкретный продавец действительно использовал охраняемое обозначение с нарушением исключительных прав.
Например, компания зарегистрировала товарный знак для косметической продукции. Впоследствии на маркетплейсе появились товары с похожим обозначением.
Прежде чем обращаться с иском, необходимо проверить регистрацию товарного знака, перечень охраняемых товаров и характер спорного использования.
Если имеются признаки нарушения, следующим шагом становится фиксация карточки.
Сохраните ссылку, артикул, цену, изображения товара, сведения о продавце и дату обнаружения.
Совет юриста: не направляйте претензию до фиксации основных доказательств. Получив жалобу, продавец может удалить товар или изменить его описание.
Какие доказательства нарушения товарного знака принимает суд
В соответствии с пунктом 55 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 допустимыми доказательствами могут быть в том числе скриншоты интернет-страниц с указанием адреса и точного времени их получения.
Нотариальное удостоверение каждого снимка не является обязательным.
Однако чем подробнее зафиксированы обстоятельства нарушения, тем меньше вероятность возникновения спора о достоверности доказательств.
Доказательство
Что подтверждает
Скриншот карточки товара
Факт размещения предложения и использования обозначения
Протокол фиксации сайта
Содержание страницы на определённую дату
Документы заказа
Связь покупки с конкретным товаром и продавцом
Чек и сведения о доставке
Обстоятельства приобретения
Упаковка и сам товар
Использование спорного обозначения на продукции
Для фиксации интернет-страницы могут применяться специализированные сервисы, например Webjustice. Но юридическое значение имеет не название сервиса, а содержание документа и возможность проверить достоверность полученных сведений.
Зачем проводить контрольную закупку контрафактного товара
Скриншот подтверждает, что определённый товар предлагался к продаже. Однако он не всегда позволяет установить характеристики фактически реализованной продукции.
Поэтому в спорах о контрафакте полезна контрольная закупка.
Например, правообладатель оформляет заказ, получает товар и сохраняет документы, связывающие покупку с конкретной карточкой маркетплейса.
При этом важно не потерять доказательства после получения посылки.
Рекомендую сохранить упаковку, транспортную этикетку, кассовый чек и сам товар. Процесс вскрытия посылки желательно зафиксировать на видео.
Это позволит сопоставить предложение на сайте с фактически приобретённой продукцией.
Вместе с тем контрольная закупка не является обязательным доказательством по каждому делу. Суд оценивает всю представленную совокупность материалов.
Можно ли взыскать компенсацию, если продавец удалил карточку
Да.
Последующее прекращение нарушения само по себе не освобождает от ответственности за действия, совершённые ранее.
Если правообладатель зафиксировал незаконное использование товарного знака, удаление страницы не уничтожает уже собранные доказательства.
Например, продавец разместил продукцию с обозначением, сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком. После получения претензии он убрал товар из каталога.
Правообладатель при наличии доказательств сохраняет возможность предъявить требование о компенсации за допущенное нарушение.
Совет юриста: если карточку удалили, не следует автоматически отказываться от иска. Необходимо оценить уже имеющиеся доказательства и определить период нарушения.
Сколько можно взыскать за незаконное использование товарного знака
Статья 1515 ГК РФ предусматривает компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак.
С учётом действующей редакции закона и обстоятельств дела правообладатель может выбрать предусмотренный законом способ расчёта.
В частности, компенсация может определяться в установленных пределах по усмотрению суда либо рассчитываться исходя из двукратной стоимости контрафактных товаров или двукратной стоимости права использования товарного знака.
Размер требований необходимо обосновать.
Важно учитывать характер нарушения, применимую редакцию закона, доказательства стоимости товара и другие юридически значимые обстоятельства.
Само обнаружение контрафакта не означает, что суд автоматически удовлетворит любую заявленную сумму.
Как подать иск к продавцу контрафакта
Если спор возник между организациями или индивидуальными предпринимателями, его, как правило, рассматривает арбитражный суд.
До предъявления денежного требования о компенсации необходимо проверить обязательный претензионный порядок, предусмотренный пунктом 5.1 статьи 1252 ГК РФ.
Для обращения в суд следует подготовить доказательства исключительного права, материалы фиксации нарушения, сведения о продавце и расчёт компенсации.
Если нарушение продолжается, можно дополнительно потребовать его прекращения.
При наличии предусмотренных законом оснований допустимо заявить обеспечительные меры.
Главное: как защитить бренд от контрафакта
Для взыскания компенсации недостаточно обнаружить на Wildberries или Ozon похожий товар.
Необходимо подтвердить исключительное право, установить нарушителя и зафиксировать обстоятельства незаконного использования обозначения.
Оптимально сделать это до направления претензии, пока спорная карточка доступна.
Удаление товара после жалобы не устраняет ответственность за уже совершённое нарушение. Поэтому правильно собранные доказательства позволяют защитить товарный знак даже после прекращения продаж.
Правовая основа: статьи 1252, 1484, 1515 ГК РФ; постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10.