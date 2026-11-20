Продажа контрафактной продукции на маркетплейсах может причинить правообладателю значительные убытки. Покупатели приобретают подделки, связывают их качество с оригинальным брендом, а добросовестный производитель теряет заказы. При этом нарушитель способен быстро удалить карточку после получения претензии. Поэтому для успешного взыскания компенсации важно не только обнаружить контрафакт, но и заранее собрать доказательства, которые суд сможет проверить.

Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).

Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных и корпоративных спорах. Представляю правообладателей при незаконном использовании товарных знаков, продаже контрафакта и взыскании компенсации за нарушение интеллектуальных прав.