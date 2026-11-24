Компании часто заключают договоры без личной встречи: одна сторона подписывает документ, отправляет скан по электронной почте, а контрагент возвращает экземпляр со своей подписью. Это экономит время, особенно если партнеры находятся в разных регионах. Однако при возникновении спора контрагент может заявить, что договор не заключался, подпись ему не принадлежит, а электронный адрес использовался неизвестными лицами. Разберем, когда обмен скан-копиями действительно создает обязательства и какие доказательства помогут защитить интересы бизнеса.
Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).
Более 10 лет представляю интересы бизнеса в арбитражных и договорных спорах. Занимаюсь взысканием задолженности, оспариванием сделок и защитой компаний при возникновении разногласий относительно заключения и исполнения договоров.
Имеет ли юридическую силу договор, подписанный скан-копиями
Да. Российское законодательство допускает заключение договора путем обмена электронными документами.
Согласно статье 434 ГК РФ письменная форма договора может быть соблюдена посредством обмена электронными документами, если выполняются требования статьи 160 ГК РФ.
В частности, используемый способ должен позволять воспроизвести содержание сделки и достоверно определить лицо, выразившее волю.
Поэтому отсутствие единого бумажного экземпляра само по себе не делает договор недействительным или незаключенным.
Например, поставщик направил покупателю подписанный договор в формате PDF. Покупатель вернул скан со своей подписью, перечислил аванс, а затем принял товар.
В такой ситуации факт заключения и исполнения договора может подтверждаться совокупностью документов и действий сторон.
Когда скан договора не признают достаточным доказательством
Основные проблемы возникают, когда невозможно установить отправителя документа или подтвердить полномочия лица, подписавшего договор.
Предположим, исполнитель получил скан договора с неизвестного адреса электронной почты, выполнил работы и выставил счет.
Заказчик отказался платить, заявив, что договор не подписывал, а адрес отправителя ему не принадлежит.
В суде исполнителю придется доказывать не только факт получения электронного файла, но и заключение соглашения с конкретным контрагентом.
Особенно рискованны следующие ситуации:
сканы направлялись с личных адресов неизвестных сотрудников;
договор подписан лицом без подтвержденных полномочий;
стороны обменялись документами с различающимися условиями;
невозможно восстановить первоначальную переписку;
контрагент отрицает принадлежность подписи.
Совет адвоката: не ограничивайтесь сохранением PDF-файла. Сохраняйте электронные письма с техническими сведениями об отправителе, переписку и документы, подтверждающие последующее исполнение договора.
Нужно ли заранее прописывать обмен сканами в договоре
Желательно. Такое условие значительно упрощает доказывание при возникновении спора.
В договоре можно определить официальные электронные адреса сторон, порядок обмена документами и способы подтверждения получения сообщений.
Например, предусмотреть следующую формулировку:
«Стороны признают юридическую силу документов, направленных в виде сканированных копий с подписанных оригиналов по адресам электронной почты, указанным в настоящем договоре. Такие документы признаются сторонами надлежащим способом письменного оформления договоренностей, если законодательством не предусмотрены специальные требования к форме соответствующей сделки».
При этом данное условие не отменяет необходимости установить полномочия подписанта и соблюсти специальные требования законодательства, если они применяются.
Также следует учитывать, что само условие об обмене сканами не устраняет все риски оспаривания договора.
Как доказать заключение договора через электронную почту
Если контрагент отрицает соглашение, необходимо исследовать всю историю взаимодействия сторон.
Доказательство
Что оно подтверждает
Переписка с согласованных адресов
Обстоятельства обмена документами
Скан договора с подписями
Содержание согласованных условий
Счета и платежные поручения
Действия по исполнению обязательств
Акты, УПД и накладные
Передачу и приемку результата
Последующая деловая переписка
Признание договорных отношений
Особое значение имеет поведение контрагента.
Например, покупатель может отрицать подписание договора, но при этом перечислить аванс с указанием его номера, принять товар и направить претензию относительно качества поставки.
Такие обстоятельства могут подтверждать наличие договорных отношений, даже если возник спор о первоначальном порядке подписания документов.
В зависимости от обстоятельств применяются также положения статьи 438 ГК РФ о заключении договора путем совершения действий, свидетельствующих о принятии предложения.
Можно ли взыскать долг, если бумажный оригинал договора отсутствует
Да, если удалось доказать возникновение обязательства и его нарушение.
Арбитражный суд оценивает все представленные доказательства в совокупности. Отсутствие бумажного экземпляра не означает автоматического отказа во взыскании.
Например, подрядчик получил заказ по электронной почте, выполнил работы и направил результаты заказчику. Последний воспользовался результатом, но впоследствии заявил об отсутствии подписанного оригинала договора.
При таких обстоятельствах важно доказать содержание поручения, факт выполнения работ, их стоимость и основания возникновения обязанности по оплате.
Однако не следует считать, что любое использование результата автоматически подтверждает согласование всех условий договора. Суд будет исследовать конкретные обстоятельства отношений сторон.
Совет адвоката: если договор заключался дистанционно, фиксируйте исполнение обязательств с самого начала. Подтвержденные платежи, приемка и деловая переписка зачастую имеют решающее значение при взыскании задолженности.
Когда обмен сканами не заменяет обязательную форму сделки
Для отдельных договоров законодательство устанавливает специальные требования к оформлению.
Например, если сделка требует нотариального удостоверения, обычный обмен сканированными экземплярами не заменяет установленную законом нотариальную форму.
Аналогично необходимо учитывать специальные требования к государственной регистрации и оформлению отдельных видов сделок.
Кроме того, следует различать скан собственноручно подписанного документа и электронный документ, подписанный электронной подписью. Это не тождественные способы оформления, хотя оба при соблюдении соответствующих условий могут иметь юридическое значение.
Как бизнесу безопасно заключать договоры скан-копиями
Для снижения рисков рекомендую придерживаться нескольких правил:
Указывать официальные электронные адреса сторон непосредственно в договоре.
Проверять полномочия представителей, подписывающих документы.
Сохранять оригинальные электронные сообщения и вложения.
Подтверждать согласование окончательной редакции договора.
Фиксировать платежи, поставки и приемку документов.
Если стороны регулярно заключают крупные сделки, целесообразно рассмотреть использование электронного документооборота с электронной подписью.
Главное: действителен ли договор, заключенный по скану
Договор, заключенный путем обмена скан-копиями, может иметь полную юридическую силу. Закон не требует обязательного наличия одного бумажного экземпляра для каждой сделки.
Однако при споре необходимо доказать, что документы исходили от соответствующих сторон, были подписаны уполномоченными лицами и действительно отражали достигнутые договоренности.
Поэтому юридическая безопасность дистанционного заключения договора зависит не столько от формата PDF, сколько от возможности подтвердить волеизъявление сторон и содержание их обязательств.
Правовая основа: статьи 160, 182, 432, 434 и 438 ГК РФ, статьи 64, 71 и 75 АПК РФ, Федеральный закон № 63-ФЗ «Об электронной подписи».