Компании часто заключают договоры без личной встречи: одна сторона подписывает документ, отправляет скан по электронной почте, а контрагент возвращает экземпляр со своей подписью. Это экономит время, особенно если партнеры находятся в разных регионах. Однако при возникновении спора контрагент может заявить, что договор не заключался, подпись ему не принадлежит, а электронный адрес использовался неизвестными лицами. Разберем, когда обмен скан-копиями действительно создает обязательства и какие доказательства помогут защитить интересы бизнеса.

Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).

Более 10 лет представляю интересы бизнеса в арбитражных и договорных спорах. Занимаюсь взысканием задолженности, оспариванием сделок и защитой компаний при возникновении разногласий относительно заключения и исполнения договоров.