Когда организация становится банкротом, арбитражный управляющий проверяет ее расчеты с кредиторами. Под подозрение попадают не только денежные переводы, но и зачеты встречных требований, удержание авансов и окончательные расчеты по договорам. Даже если задолженность действительно существовала, исполненную операцию могут оспорить как предоставление предпочтения отдельному кредитору. Однако не всякое уменьшение долга означает преимущественное удовлетворение требований. Существенное значение имеет правовая природа расчетов.
Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).
Более 10 лет представляю интересы бизнеса в арбитражных спорах и делах о банкротстве. Занимаюсь защитой кредиторов, оспариванием сделок должников и взысканием задолженности по хозяйственным договорам.
Почему платежи перед банкротством могут признать недействительными
Статья 61.3 Закона о банкротстве предусматривает возможность оспаривания сделок, в результате которых один кредитор получил преимущество перед другими.
Например, компания задолжала пяти поставщикам по 10 млн рублей. Незадолго до банкротства она полностью рассчиталась только с одним, оставив остальных без оплаты.
При наличии предусмотренных законом условий арбитражный управляющий может потребовать признания платежа недействительным.
Последствием нередко становится возврат полученных денег в конкурсную массу. При этом кредитор может восстановить свое требование к должнику в порядке, установленном законодательством о банкротстве.
Но для разрешения спора необходимо установить, что именно произошло: погашение задолженности, зачет самостоятельных обязательств или определение окончательного сальдо по одному договору.
Чем сальдирование отличается от зачета и оплаты долга
Хотя экономический результат этих операций может выглядеть одинаково, их правовые последствия различаются.
Операция
В чем заключается
Оплата долга
Должник перечисляет деньги в счет существующего обязательства
Зачет
Два встречных требования прекращаются полностью или частично по правилам статьи 410 ГК РФ
Сальдирование
Стороны определяют окончательную сумму обязательства в рамках единого договорного отношения
Предположим, заказчик должен подрядчику 8 млн рублей за выполненные работы. При этом подрядчик обязан возместить 2 млн рублей расходов, непосредственно связанных с ненадлежащим исполнением того же договора.
Если условия договора предусматривают определение итогового денежного результата с учетом взаимосвязанных предоставлений, речь при определенных обстоятельствах может идти о сальдировании.
Иная ситуация возникает, когда заказчик должен подрядчику деньги по одному договору, а подрядчик имеет задолженность перед заказчиком по совершенно другой сделке. Прекращение таких самостоятельных обязательств может квалифицироваться как зачет.
Совет адвоката: при оспаривании расчетов необходимо исследовать не название операции в бухгалтерских документах, а содержание обязательств. Само использование слова «сальдо» не исключает применения правил о недействительности сделок.
Можно ли оспорить сальдирование при банкротстве
Само по себе определение завершающего сальдо в рамках единого договорного отношения обычно не рассматривается как предоставление предпочтения кредитору.
Логика заключается в том, что стороны не погашают два самостоятельных долга, а устанавливают окончательный размер одного денежного обязательства с учетом взаимных предоставлений.
Такая правовая позиция получила развитие в практике Верховного Суда, в частности при разрешении споров из договоров подряда и лизинга.
Однако это не означает, что любое сальдирование защищено от оспаривания.
Если под видом определения итогового обязательства стороны фактически прекратили независимые требования либо искусственно создали условия для преимущественного удовлетворения одного кредитора, суд вправе исследовать действительное содержание операции.
Особенно важно установить, когда возникли взаимные обязательства и каким образом рассчитывалась окончательная сумма.
Когда зачет требований признают предпочтительной сделкой
Риск возникает, когда зачет приводит к погашению задолженности перед отдельным кредитором в ущерб остальным.
Например, должник имеет обязательство перед поставщиком на 5 млн рублей. Одновременно поставщик должен перечислить должнику аналогичную сумму по другому договору.
Стороны проводят зачет, после которого требования прекращаются.
Если операция совершена в предусмотренный статьей 61.3 Закона о банкротстве период и имеются остальные необходимые основания, управляющий может потребовать признания зачета недействительным.
При этом значение имеют дата совершения операции, ее последствия и, в предусмотренных законом случаях, осведомленность контрагента о финансовом положении должника.
Совет адвоката: если управляющий оспаривает зачет, необходимо проверить не только дату его совершения, но и доказанность предпочтения. Само приближение банкротства не означает автоматической недействительности всех расчетов.
Как защитить полученные платежи от оспаривания
Кредитору важно подтвердить обычный характер расчетов и отсутствие предусмотренных законом оснований для признания операции недействительной.
В зависимости от обстоятельств необходимо представить:
договор и условия расчетов;
первичные документы об исполнении обязательств;
платежные поручения и банковские выписки;
документы, подтверждающие возникновение встречных требований;
сведения об обычной практике расчетов между сторонами.
Особое значение имеет статья 61.4 Закона о банкротстве, предусматривающая защиту отдельных сделок, совершенных в процессе обычной хозяйственной деятельности, при соблюдении установленных условий.
Однако такая защита не распространяется автоматически на любой платеж по действительному договору.
Что делать, если управляющий требует вернуть деньги
Прежде всего необходимо определить правовую природу спорной операции.
Если управляющий называет сальдирование зачетом, следует показать взаимосвязь обязательств, порядок формирования итоговой задолженности и договорное основание расчета.
Если оспаривается обычный платеж, необходимо проверить наличие предпочтения, применимый период подозрительности и возможность использования специальных исключений.
Отдельно следует оценить расчет суммы, которую управляющий требует вернуть. Неправильная квалификация операции способна привести к предъявлению необоснованных требований на значительную сумму.
Главное: как сохранить деньги, полученные от будущего банкрота
Оплата задолженности, зачет и сальдирование имеют разные правовые последствия при банкротстве.
Перечисление денег или прекращение самостоятельных обязательств может быть оспорено как предоставление предпочтения. При этом определение итогового сальдо по единому договорному отношению само по себе не равнозначно погашению отдельного долга.
Поэтому защита кредитора должна начинаться с анализа договора, экономического содержания расчетов и обстоятельств возникновения обязательств, а не только с проверки даты платежа.
Правовая основа: статьи 410 и 412 ГК РФ, статьи 61.3 и 61.4 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63.