Когда организация становится банкротом, арбитражный управляющий проверяет ее расчеты с кредиторами. Под подозрение попадают не только денежные переводы, но и зачеты встречных требований, удержание авансов и окончательные расчеты по договорам. Даже если задолженность действительно существовала, исполненную операцию могут оспорить как предоставление предпочтения отдельному кредитору. Однако не всякое уменьшение долга означает преимущественное удовлетворение требований. Существенное значение имеет правовая природа расчетов.

Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).

Более 10 лет представляю интересы бизнеса в арбитражных спорах и делах о банкротстве. Занимаюсь защитой кредиторов, оспариванием сделок должников и взысканием задолженности по хозяйственным договорам.