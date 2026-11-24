Человек набирает кредиты, перестает вносить платежи и обращается в арбитражный суд с заявлением о банкротстве. Иногда перед этим имущество переоформляется на родственников, деньги выводятся со счетов, а финансовому управляющему предоставляются неполные сведения. В подобных ситуациях суд может завершить процедуру реализации имущества, но не освободить гражданина от долгов. Верховный Суд разграничивает обычную финансовую несостоятельность и недобросовестное поведение, направленное на уклонение от расчетов с кредиторами.
Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).
Более 10 лет представляю интересы доверителей в арбитражных и имущественных спорах. Занимаюсь защитой кредиторов в делах о банкротстве, взысканием задолженности и оспариванием сделок по выводу активов.
Почему после банкротства физического лица долги могут остаться
По общему правилу завершение реализации имущества гражданина влечет освобождение от дальнейшего исполнения обязательств перед кредиторами.
Однако пункт 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве предусматривает исключения. Если суд установит предусмотренные законом обстоятельства недобросовестного поведения, списание задолженности может не применяться.
Например, гражданин занял 8 млн рублей, после чего передал принадлежащее ему имущество родственникам и инициировал банкротство. При рассмотрении дела выяснилось, что сделки совершались для сокрытия активов от кредиторов.
В такой ситуации суд должен оценить не только действительность сделок, но и поведение должника при возникновении и исполнении обязательств.
Совет адвоката: кредитору недостаточно заявить, что должник намеренно не возвращает деньги. Необходимо представить конкретные доказательства незаконных действий и обосновать их значение для применения статьи 213.28 Закона о банкротстве.
Какие действия должника препятствуют списанию долгов
Закон предусматривает несколько самостоятельных оснований для отказа в освобождении от обязательств.
Поведение должника
Возможные последствия
Сокрытие имущества от финансового управляющего
Отказ в освобождении от долгов
Предоставление заведомо ложных сведений суду
Неприменение правил о списании задолженности
Мошенничество при получении займа
Сохранение соответствующего обязательства
Злостное уклонение от погашения долга
Отказ в списании при доказанности необходимых обстоятельств
Умышленное уничтожение или сокрытие активов
Возможность сохранения задолженности
Особенно серьезно суды оценивают попытки исключить имущество из конкурсной массы.
Например, должник не сообщает управляющему о банковском счете, скрывает автомобиль или оформляет фиктивную продажу недвижимости. Если установлено намеренное сокрытие имущества, это может стать самостоятельным препятствием для освобождения от обязательств.
Могут ли отказать в списании долгов из-за большого количества кредитов
Само по себе наличие многочисленных кредитов не доказывает недобросовестность.
В Обзоре судебной практики по делам о банкротстве граждан от 18.06.2025 Верховный Суд разграничил неразумное финансовое поведение и намеренное причинение вреда кредиторам.
Например, гражданин переоценил свои возможности, получил несколько кредитов, а затем потерял работу. Если первоначально он рассчитывал исполнять обязательства и не совершал противоправных действий, одной чрезмерной кредитной нагрузки недостаточно для отказа в списании.
Другое дело, когда заемщик последовательно получает деньги, не намереваясь их возвращать, скрывает реальные обстоятельства или сознательно создает условия для невозможности взыскания.
Совет адвоката: при возражениях против списания долгов необходимо исследовать не только размер доходов должника, но и обстоятельства получения кредитов, движение денежных средств и последующие действия заемщика.
Что будет, если должник скрыл имущество перед банкротством
Сокрытие активов может привести не только к оспариванию сделок, но и к сохранению задолженности после завершения процедуры.
Например, перед банкротством гражданин продает автомобиль знакомому по существенно заниженной цене. Фактически продолжает пользоваться машиной, а полученные деньги не поступают в конкурсную массу.
Кредитор вправе поставить вопрос о действительности сделки и представить сведения о возможном сокрытии имущества.
Важное значение имеют банковские выписки, регистрационные документы, договоры, переписка и обстоятельства фактического владения активом.
При этом любая продажа имущества незадолго до банкротства не означает автоматически недобросовестность. Суд должен установить действительные обстоятельства операции.
Можно ли не списать долг, если должник обманул кредитора
Да. Закон прямо предусматривает последствия незаконного поведения при возникновении или исполнении обязательств.
Например, заемщик получил деньги по договору займа, предоставив заведомо ложные сведения о своих доходах или имущественном положении.
Если кредитор докажет соответствующие обстоятельства, суд может отказать в освобождении от конкретного обязательства.
Однако неточности в кредитной анкете сами по себе не подтверждают умышленный обман. Верховный Суд обращает внимание на необходимость установления заведомой незаконности поведения заемщика.
Особенно важно отличать первоначальное намерение не возвращать деньги от последующего ухудшения финансового положения.
Как кредитору добиться отказа в списании долга
Кредитору необходимо активно участвовать в процедуре банкротства, а не ограничиваться включением требования в реестр.
В частности, следует проверить сведения об имуществе должника, сделки с родственниками, движение денежных средств и полноту документов, представленных финансовому управляющему.
Если выявлены признаки недобросовестности, необходимо заявить мотивированные возражения против освобождения гражданина от обязательств.
При этом важно правильно определить правовое основание: незаконные действия при получении займа, сокрытие имущества или предоставление недостоверных сведений в самой процедуре банкротства.
Соответствующие обстоятельства должны получить оценку суда.
Какие долги нельзя списать даже при добросовестном банкротстве
Отдельно существуют обязательства, которые сохраняются независимо от наличия оснований для отказа в общем освобождении от долгов.
К ним относятся, в частности, алименты, требования о возмещении вреда жизни или здоровью, текущие платежи и другие обязательства, предусмотренные пунктами 5 и 6 статьи 213.28 Закона о банкротстве, с учетом установленных законом условий.
Поэтому даже добросовестный должник не всегда освобождается от всей задолженности.
Главное: когда суд отказывает в освобождении от долгов
Банкротство предназначено для освобождения добросовестного гражданина от непосильных обязательств, а не для сокрытия имущества и уклонения от расчетов.
Если кредитор докажет мошенничество, намеренное сокрытие активов или другие предусмотренные законом обстоятельства, задолженность может сохраниться после завершения банкротства.
При этом обычные финансовые ошибки, потеря работы и чрезмерная кредитная нагрузка сами по себе не являются достаточным основанием для отказа в списании.
Правовая основа: статья 213.28 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45, Обзор судебной практики по делам о банкротстве граждан от 18.06.2025.