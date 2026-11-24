Человек набирает кредиты, перестает вносить платежи и обращается в арбитражный суд с заявлением о банкротстве. Иногда перед этим имущество переоформляется на родственников, деньги выводятся со счетов, а финансовому управляющему предоставляются неполные сведения. В подобных ситуациях суд может завершить процедуру реализации имущества, но не освободить гражданина от долгов. Верховный Суд разграничивает обычную финансовую несостоятельность и недобросовестное поведение, направленное на уклонение от расчетов с кредиторами.

Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).

Более 10 лет представляю интересы доверителей в арбитражных и имущественных спорах. Занимаюсь защитой кредиторов в делах о банкротстве, взысканием задолженности и оспариванием сделок по выводу активов.