Что решил Конституционный Суд о допросах в ФНС

Основанием для рассмотрения вопроса стала жалоба гражданина, в отношении которого проводилась выездная налоговая проверка.

Инспекция направила ему повестку для допроса в качестве свидетеля. Гражданин не явился, после чего его оштрафовали по статье 128 НК РФ.

Нижестоящие суды поддержали налоговую, указав, что свидетелем может быть любое физическое лицо, которому известны обстоятельства, имеющие значение для налогового контроля.

Однако Конституционный Суд в постановлении от 05.03.2026 № 12-П пришел к другому выводу.

Налогоплательщик не может выступать свидетелем по обстоятельствам собственной деятельности в рамках проводимой в отношении него проверки.

Следовательно, его нельзя привлечь к ответственности по статье 128 НК РФ за неявку на такой допрос.

11 марта 2026 года Верховный Суд РФ применил эту позицию в деле № 67-КАД25-12-К8, отменив судебные акты и признав незаконным штраф налогового органа.