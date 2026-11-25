Налоговые инспекции регулярно вызывают предпринимателей и руководителей компаний для получения показаний. Неявка на допрос может повлечь штраф, а полученные объяснения впоследствии используются при доначислении налогов. Однако 5 марта 2026 года Конституционный Суд РФ установил важное ограничение: налогоплательщика нельзя превращать в свидетеля по обстоятельствам его собственной деятельности, которая является предметом проверки.
Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).
Более 10 лет представляю интересы бизнеса в налоговых и арбитражных спорах. Занимаюсь оспариванием решений ФНС, защитой налогоплательщиков при проверках и обжалованием незаконных действий налоговых органов.
Может ли налоговая вызвать проверяемого налогоплательщика на допрос
Налоговый кодекс предусматривает два различных способа получения информации.
Первый заключается в вызове налогоплательщика для дачи пояснений на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 31 НК РФ.
Второй предполагает допрос свидетеля по статье 90 НК РФ. Свидетель предупреждается об ответственности, в том числе за неявку без уважительных причин.
До 2026 года инспекции нередко использовали второй механизм в отношении самих проверяемых граждан. Фактически налогоплательщик должен был давать свидетельские показания об обстоятельствах собственной деятельности.
Конституционный Суд признал такой подход недопустимым.
Что решил Конституционный Суд о допросах в ФНС
Основанием для рассмотрения вопроса стала жалоба гражданина, в отношении которого проводилась выездная налоговая проверка.
Инспекция направила ему повестку для допроса в качестве свидетеля. Гражданин не явился, после чего его оштрафовали по статье 128 НК РФ.
Нижестоящие суды поддержали налоговую, указав, что свидетелем может быть любое физическое лицо, которому известны обстоятельства, имеющие значение для налогового контроля.
Однако Конституционный Суд в постановлении от 05.03.2026 № 12-П пришел к другому выводу.
Налогоплательщик не может выступать свидетелем по обстоятельствам собственной деятельности в рамках проводимой в отношении него проверки.
Следовательно, его нельзя привлечь к ответственности по статье 128 НК РФ за неявку на такой допрос.
11 марта 2026 года Верховный Суд РФ применил эту позицию в деле № 67-КАД25-12-К8, отменив судебные акты и признав незаконным штраф налогового органа.
Можно ли не являться в налоговую после постановления КС
Здесь необходимо разграничивать два процессуальных статуса.
Основание вызова
Правовое значение
Допрос гражданина как свидетеля по собственной налоговой проверке
Недопустим
Вызов проверяемого налогоплательщика для пояснений
Допускается законом
Допрос свидетеля по обстоятельствам деятельности другого налогоплательщика
Возможен при соблюдении требований НК РФ
Постановление Конституционного Суда не отменило полномочия ФНС приглашать граждан для пояснений.
Однако инспекция не вправе подменять такой вызов свидетельским допросом, чтобы использовать предусмотренный статьей 128 НК РФ штраф.
Совет адвоката: при получении повестки необходимо проверить, в каком статусе вызывают гражданина, по какой статье НК РФ и чья деятельность является предметом проверки.
Можно ли допрашивать директора компании как свидетеля
Да, и это важное исключение, которое необходимо учитывать бизнесу.
Если проверяется организация, ее директор не становится автоматически самим проверяемым налогоплательщиком. Юридическое лицо и его руководитель имеют различный правовой статус.
Поэтому постановление № 12-П не устанавливает общего запрета на допрос директоров, бухгалтеров и сотрудников компаний.
Например, инспекция проверяет ООО и вызывает генерального директора для получения показаний об отношениях с контрагентами. Один только факт того, что директор руководит проверяемой компанией, не делает такой вызов незаконным.
При этом сохраняется конституционное право не свидетельствовать против себя, супруга и близких родственников.
Как оспорить штраф за неявку на допрос в ФНС
Если налоговая привлекла гражданина к ответственности за неявку в качестве свидетеля по обстоятельствам его собственной проверки, необходимо использовать постановление Конституционного Суда № 12-П.
В жалобе следует установить и подтвердить:
проведение налоговой проверки непосредственно в отношении гражданина;
вызов именно в качестве свидетеля;
связь вопросов с его собственной проверяемой деятельностью;
применение ответственности по статье 128 НК РФ.
Такие обстоятельства позволяют поставить вопрос об отсутствии законных оснований для штрафа.
Если нарушение уже стало предметом судебного разбирательства, правовую позицию Конституционного Суда необходимо учитывать при подготовке процессуальных документов.
Совет адвоката: сохраните повестку, уведомления, переписку с инспекцией и решение о привлечении к ответственности. Эти документы необходимы для подтверждения незаконного смешения процессуальных статусов.
Можно ли отказаться отвечать на вопросы налогового инспектора
Статья 51 Конституции РФ гарантирует право не свидетельствовать против себя и близких родственников.
Это право действует и при налоговом контроле, поскольку сообщенные сведения могут впоследствии использоваться для привлечения к ответственности.
Однако необходимо различать отказ от самоизобличающих показаний и неисполнение самостоятельных обязанностей по представлению документов или информации, предусмотренных НК РФ.
Постановление Конституционного Суда не освобождает налогоплательщика от законных требований о представлении документов.
Главное: как защититься от незаконного допроса ФНС
Постановление Конституционного Суда РФ от 05.03.2026 № 12-П изменило подход к вызову проверяемых граждан на свидетельские допросы.
Теперь налоговая не вправе использовать статью 90 НК РФ для допроса физического лица как свидетеля по обстоятельствам его собственной проверки и штрафовать его по статье 128 НК РФ за неявку.
При этом право ФНС получать пояснения сохраняется, а запрет не распространяется автоматически на руководителей и сотрудников проверяемых организаций.
Правовая основа: статьи 31, 90 и 128 НК РФ, статья 51 Конституции РФ, постановление Конституционного Суда РФ от 05.03.2026 № 12-П, кассационное определение Верховного Суда РФ от 11.03.2026 № 67-КАД25-12-К8.