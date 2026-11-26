При возникновении финансовых проблем компании кредиторы стремятся установить лиц, принимавших ключевые управленческие решения. При этом сведения в ЕГРЮЛ не всегда отражают реальное распределение полномочий. Руководитель может оказаться номинальным, участник общества может не заниматься управлением, а фактический собственник бизнеса может вообще отсутствовать в корпоративных документах. Для суда принципиальное значение имеют действия каждого лица и их имущественные последствия.

Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).

Более 10 лет защищаю интересы руководителей и собственников бизнеса в арбитражных и корпоративных спорах. Занимаюсь защитой от субсидиарной ответственности и взыскания убытков.