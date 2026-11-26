При возникновении финансовых проблем компании кредиторы стремятся установить лиц, принимавших ключевые управленческие решения. При этом сведения в ЕГРЮЛ не всегда отражают реальное распределение полномочий. Руководитель может оказаться номинальным, участник общества может не заниматься управлением, а фактический собственник бизнеса может вообще отсутствовать в корпоративных документах. Для суда принципиальное значение имеют действия каждого лица и их имущественные последствия.
Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).
Более 10 лет защищаю интересы руководителей и собственников бизнеса в арбитражных и корпоративных спорах. Занимаюсь защитой от субсидиарной ответственности и взыскания убытков.
Чем отличается ответственность директора, учредителя и бенефициара
Наличие руководящей должности или доли в уставном капитале само по себе не означает обязанности погашать задолженность компании.
Лицо
Основания имущественной ответственности
Генеральный директор
Недобросовестные или неразумные управленческие решения, нарушение обязанности подать заявление о банкротстве
Топ-менеджер
Причинение ущерба, участие в противоправных действиях, осуществление фактического контроля
Участник ООО
Использование корпоративных полномочий во вред компании или ее кредиторам
Фактический бенефициар
Определение действий компании, организация вывода активов, получение выгоды от недобросовестного поведения
Например, финансовый директор может не иметь доли в компании, но фактически определять порядок расчетов с кредиторами и распоряжаться активами. При доказанности контроля и других необходимых обстоятельств он также рискует стать ответчиком по иску о субсидиарной ответственности.
Почему номинального директора могут привлечь к ответственности
Распространенная ошибка заключается в убеждении, что формальный руководитель не отвечает за решения, принятые собственником бизнеса.
Номинальный директор сохраняет обязанности, связанные с занимаемой должностью. Подписание документов по указанию другого лица не освобождает его автоматически от ответственности.
Вместе с тем пункт 9 статьи 61.11 Закона о банкротстве позволяет суду уменьшить размер субсидиарной ответственности номинального руководителя или полностью освободить его от нее при соблюдении специальных условий. В частности, значение имеет содействие в установлении фактического руководителя или обнаружении скрытого имущества.
Совет адвоката: строить защиту исключительно на утверждении «я ничего не решал» крайне рискованно. Необходимо раскрывать реальное распределение полномочий и представлять подтверждающие документы.
Кто вправе предъявить требования к руководителю компании
Все зависит от характера нарушения и выбранного способа защиты.
Требование о возмещении убытков, причиненных обществу, может предъявить сама компания или ее участник, действующий в интересах юридического лица.
В рамках банкротства заявления о привлечении к субсидиарной ответственности вправе подавать арбитражный управляющий, кредиторы и другие лица, указанные в статье 61.14 Закона о банкротстве.
При исключении недействующего ООО из ЕГРЮЛ кредитор может предъявить самостоятельное требование к контролирующим лицам на основании пункта 3.1 статьи 3 Закона об ООО.
При этом взыскание корпоративных убытков и субсидиарная ответственность по долгам компании являются разными механизмами защиты. Их нельзя автоматически подменять друг другом.
Защищает ли страхование ответственности директоров от взыскания долгов
Страхование ответственности руководителей, известное как D&O, позволяет снизить финансовые риски, но не гарантирует защиту от любых имущественных требований.
При заключении договора страхования необходимо проверить:
распространяется ли покрытие на субсидиарную ответственность;
застрахованы ли бывшие руководители и топ-менеджеры;
оплачиваются ли расходы на адвокатов;
какие действия исключены из страхового покрытия;
в течение какого периода можно заявить о страховом случае.
Особое значение имеют ограничения, связанные с умышленным причинением вреда. Статья 963 ГК РФ предусматривает освобождение страховщика от выплаты при наступлении страхового случая вследствие умысла застрахованного лица, за установленными законом исключениями.
Поэтому наличие страхового полиса не означает, что страховщик погасит любую взысканную с директора сумму.
Что учитывают суды при привлечении руководителей к ответственности
Суды исследуют фактические полномочия ответчика, обстоятельства принятия управленческих решений, их экономическую обоснованность и причинную связь с возникшими потерями.
При этом для топ-менеджеров, не являющихся членами органов управления и не контролирующих компанию, могут применяться правила материальной ответственности работников, предусмотренные трудовым законодательством.
Неудачная сделка, снижение выручки или банкротство предприятия сами по себе не доказывают недобросовестность руководителя.
Главный принцип: ответственность должна определяться реальным поведением конкретного лица, а не только его должностью, размером доли или формальной принадлежностью к руководству компании.
Правовая основа: статьи 53.1 и 963 ГК РФ, статьи 61.10–61.14 Закона о банкротстве, статья 44 и пункт 3.1 статьи 3 Закона об ООО, постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53.