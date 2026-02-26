Остатки легпрома: промаркируйте до 28 февраля

Пик нагрузки на ЧЗ. Что делать, если остались немаркированные остатки?

Уже несколько дней замечаем замедление работы честного знака: документы о вводе в оборот обрабатываются дольше обычного.

Пик нагрузки из-за окончания срока маркировки остатков 3-й волны легпрома (28 февраля). В последние дни система перегружена.

Что делать, если остались непромаркированные остатки?

— Если используете карточки с полным описанием, то опишите все остатки до конца 26 февраля. Модерация занимает ~ сутки, но из-за замедления может затянуться. 28 февраля — суббота, шанс что карточки пройдут модерацию в выходной день маловероятен. Коды в этом случае будут бессрочными.

— Если не хотите тратить нервы в ожидании, пока карточка пройдёт модерацию, то выбирайте вариант «короткие остатки».

Плюсы: минимум характеристик (ТНВЭД, вид товара, целевой пол), без модерации, коды заказываются и вводятся почти моментально.

Минусы: продать товар с такими кодами необходимо до ноября 2028, их нельзя использовать в наборах или менять наименование.

Вывод:

✔️ Оцените успеете ли пройти модерацию по карточкам с полным описанием (для бессрочных кодов).

✔️ Если используете "короткие остатки", то учитывайте что срок действия таких кодов ограничен до 1 ноября 2028 — после они спишутся автоматически.

✔️ Проконтролируйте, чтобы до 23:59:59 28 февраля все заказанные коды были в статусе "В обороте".

С 00:00 1 марта, если коды в статусе "Нанесен", вы не сможете ввести их в оборот и реализовать продукцию с такими кодами.