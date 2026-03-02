Чек-лист для бизнеса: аудит в личном кабинете «Честный знак»

☑️ Статистика отклонений

Если у вас офлайн розница или собственный интернет магазин, то очень важно обращать внимание на эту статистику.

Можно выбрать определённый период или же за всё время и посмотреть причины таких отклонений.

С чем они могут быть связаны:

— проводите продажу с кизом, который не введён в оборот;

— проводите продажу с кизом, который был уже реализован другим продавцом;

— не указаны разрешительные документы к товару и т.п.

Исправить или убрать такие отклонения нельзя, они остаются в статистике и чем больше их накапливается, тем больше вероятность того что вами заинтересуются надзорные органы.

Главное вовремя проводить анализ статистики, выявлять причины и в будущем минимизировать их.