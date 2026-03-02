КПП БСН моб
Ксения Кучмасова
Маркировка товаров

Чек-лист для бизнеса: аудит в личном кабинете «Честный знак»

Узнайте, как регулярная проверка 3 разделов в личном кабинете Честного знака поможет выявлять ошибки, минимизировать риски и работать без страха надзорных органов.

Хотите работать спокойно и не бояться внезапных проверок от надзорных органов?

Тогда стоит сделать привычкой регулярную проверку этих разделов в личном кабинете Честного знака:

☑️ Статистика отклонений

Если у вас офлайн розница или собственный интернет магазин, то очень важно обращать внимание на эту статистику.

Можно выбрать определённый период или же за всё время и посмотреть причины таких отклонений.

С чем они могут быть связаны:

— проводите продажу с кизом, который не введён в оборот;

— проводите продажу с кизом, который был уже реализован другим продавцом;

— не указаны разрешительные документы к товару и т.п.

Исправить или убрать такие отклонения нельзя, они остаются в статистике и чем больше их накапливается, тем больше вероятность того что вами заинтересуются надзорные органы.

Главное вовремя проводить анализ статистики, выявлять причины и в будущем минимизировать их.

☑️ Раздел "Документы" в личном кабинете

Важно чтобы все документы в этом разделе были успешно обработаны и их статус подсвечивался зелёным цветом.

В документах с некорректным статусом нужно посмотреть отчёт об ошибках и выявить причину, чтобы своевременно исправить ошибку.

Самые распространённые ошибки:

— документ "ввод в оборот"/"вывод из оборота" обработан с ошибкой (например, статус кода не соответствует совершаемой операции);

— УПД обработано с ошибкой (например, вы не являетесь собственником части кизов, которые хотите передать или они не в обороте)

☑️ Раздел "Коды маркировки"

Коды с неверным статусом могут привести к ошибкам формирования документов, проблемам с реализацией товара и штрафам.

Они могут быть в трех статусах:

1. Эмитирован — в этом случае код только заказан, но еще не распечатан и соответственно не оплачен. Если не производить никаких действий с кодами в этом статусе, то через ~3 месяца они сами исчезают;

2. Нанесен — код уже оплачен и считается нанесенным на товар (либо просто напечатан).

Этот статус является серединой процесса и говорит о его незавершенности.

Например, если покупатель или представитель надзорного органа отсканирует в приложении телефона код с таким статусом, то он подсветится красным и укажет на сомнительность происхождения товара, что повлечет все вытекающие проблемы;

3. В обороте — в системе этот статус является корректным и говорит о том, что можно производить с кодом все последующие действия. Важно чтобы физически на товаре он считывался и не был поврежден.

Регулярный аудит статистики отклонений, документов и кодов маркировки — это простая привычка, которая защитит ваш бизнес от накопления ошибок, штрафов и внезапных проверок. Выявляйте проблемы вовремя, минимизируйте риски и работайте спокойно, сосредоточившись на главном — развитии вашего дела.

Ксения Кучмасова

Ксения Кучмасова

