Топ-5 ошибок в маркировке, которые приводят к штрафам и блокировкам на маркетплейсах

Собрали 5 критических нарушений в работе с маркировкой. Проверьте, нет ли их у вас.

Замечаем, что многие предприниматели до сих пор работают по принципу «реагирования» — устраняют последствия, вместо того чтобы выстроить процессы и предотвращать проблемы.

Особенно это касается маркировки. Кажется, что всё настроили, но стоит допустить одну из этих пяти ошибок — и последствия ощущаются месяцами.

Готовы провести быстрый аудит своих процессов? Тогда поехали.

1. Некорректный выбор статуса участника оборота

Регистрируясь в «Честном знаке», многие упускают ключевой момент: выбор роли (производитель/импортер/розница) определяет весь дальнейший цикл работы с кодом. Ошибка на старте — и цепочка прослеживаемости нарушается.

Например, вы розничный продавец, регистрируетесь как «производитель», заказываете КИЗы и вводите их в оборот как "Производство РФ" .

Чем это грозит?

Все операции будут проведены, но это некорректно и грубое нарушение, есть вероятность штрафов до 300 000 ₽, блокировка карточек и возможности заказать новые КИЗы.

2. Несоответствие данных в коде и фактических характеристик товара

Например, в системе код привязан к «красному платью 42р.», а физически нанесен на «черное платье 44р.». Частая ошибка при ручном внесении данных и невнимательности.

Чем это грозит?

От обезлички и возврата товара до блокировки карточки (при грубых нарушениях блокировки магазина).

3. Нечитаемые коды из-за некорректной печати

Data Matrix должен сканироваться с первого раза. Если этикетка напечатана на неподходящем оборудовании, повреждена при транспортировке или код нанесен с низким разрешением — возникают сбои на всех этапах.

Чем это грозит?

Отказ в приемке товара на складах маркетплейсов, проблемы с реализацией в офлайне, финансовые потери.

4. Отсутствие процедуры работы с возвратами и браком

Возвращенный товар должен быть не только физически принят, но и корректно отражен в «Честном знаке»: либо возвращен в оборот, либо списан. Игнорирование этого правила — одна из самых частых причин несоответствия остатков.

В итоге — накопление расхождений, претензии от контролирующих органов, штрафы.

5. Ошибки в первичных документах при передаче контрагенту

УПД без указания кодов маркировки или с некорректными кодами — основание для отказа в приемке товара.

Если видите в списке знакомые боли — рекомендуем не затягивать с аудитом процессов. Исправление ошибок задним числом часто сложнее и дороже их профилактики.