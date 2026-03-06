Как настроить роуминг через ЭДО Лайт для обмена УПД с контрагентами

Процесс построен на настройке роуминга с необходимым контрагентом. Всё делается через личный кабинет «Честного знака».

✍🏻Разберем процесс по шагам:

Авторизуйтесь в личном кабинете и перейдите в раздел «Маркировка». Нажмите на фамилию в правом верхнем углу.

3. В появившемся списке нажмите на «Профиль».

4. Перейдите на вкладку «Роуминг».

5. Нажмите «Создать приглашение».

6. В окне «Создание приглашения» внесите ИНН организации, кому вы планируете отправить приглашение.

7. Нажмите «Далее».

8. Выберите идентификатор. Если их несколько, то перед отправкой приглашения запросите у контрагента информацию о том, на какой из идентификаторов ЭДО необходимо направить приглашение. (В нашем примере роуминг уже установлен)

9. Нажмите «Отправить приглашение».

Статус приглашения вы можете отслеживать во вкладке «Роуминг». После того как контрагент примет приглашение, статус сменится на «Активен». Можно начинать обмен.