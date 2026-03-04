Настройка строк Бухгалтерской отчетности в 1С:Бухгалтерия
В чем суть?
Теперь БО открывается по формам образцов, приведенных в ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». После того, как вы заполнили отчет, можно подстроить строки, как вам нравится. По строкам возможны следующий действия:
▶Добавить группу показателей
▶Добавить строку — добавить показатель в группу
▶Удалить
▶Показать — чтобы включить строку в отчетность, если требуется
▶Скрыть
Чтобы была возможность настройки строк, нужно слева внизу активировать переключатель «Режим настройки строк» (см. фото)
📌 Для каждой строки установлены свои действия, где-то можно сделать несколько, а где-то «Удалить». Это сделано для того, чтобы отчетность после изменений соответствовала ФСБУ 4/2023.
📌 Если строка бледно-серого цвета, это значит, что ее нет в образце формы в ФСБУ 4/2023, но она есть в формате выгрузки и ее можно включть по соответствующей кнопке, чтобы она отображалась.
С какого релиза 1С действует?
В 1С:Бухгалтерия начиная с версии 3.0.191, а также с отчетности за 2025 год!
Рассказывайте в комментариях, уже кто-то пользовался этим?
