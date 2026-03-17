Почему счет учета в 1С сами изменяются обратно после ручных правок?

В 1С счета учета подставляются в документах чаще всего автоматически (я сейчас конкретно буду рассказывать про 1С:Бухгалтерию).

От чего это зависит?



Чаще всего от Вида номенклатуры. То есть, если при создании номенклатуры был установлен вид "Товары", то при выборе этой номенклатуры в документах автоматом подставится счет 41.01.

Если был установлен вид "Материалы", то будет подставляться счет 10.01 и тд.

Где посмотреть и поправить? 🧐

Раздел Справочники → Номенклатура → Гиперссылка "Счета учета номенклатуры". Здесь обычно по умолчанию уже есть определенные настройки, но их можно менять и добавлять свои правила.

Например, если нужно, чтобы для одной из организаций в базе по определенной номенклатуре ставился нестандартный счет учета, то можно создать соответствующую запись и быть спокойными🙌

Зачем там эти правила?

На самом деле для облегчения работы бухгалтера и экономии времени, вы просто выбираете номенклатуру, программа сама видит какой у нее вид и подставляет соответствующий счет.

📍Обратите внимание, при изменении вручную в документе счетов учета и последующем перевыборе Организации/Контрагента/Договора счета учета меняются на те, которые установлены по умолчанию именно по той гиперссылке!

Поэтому если вы в документах каждый раз меняете счета вручную на нужные вам, то лучше создать новое правило, чтобы они подставлялись автоматом, либо постоянно держать в голове, что они могут слететь и следить за ними)

