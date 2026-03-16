Новый релиз 1С:Бухгалтерия 3.0.194
1️⃣ Новые формы счета-фактуры, книги покупок и книги продаж с 01 апреля 2026 (в редакции Постановления Правительства РФ от 23.01.2026 № 26).
Обращайте внимание на форму при печати документов.
2️⃣ Операции по ЕНС. Теперь можно выбрать способ в настройках налогов и отчетов.
⚫️ По данным отчетности, принятой ФНС. Рекомендуемый вариант, работающий при подключении сервиса 1С:ЕНС. Программа автоматически загружает данные из вашего ЛК ФНС и создает все необходимые документы. Максимум автоматизации, минимум ручного труда💁🏻♀️
⚫️ По данным бухгалтерского учета, если сервис 1С:ЕНС не подключен. Налоги на ЕНС начисляются при проведении ваших документов (закрытие месяца, выплата зарплаты). Требует большего контроля и ручного ввода некоторых операций.
Также теперь можно загрузить данные от ФНС с более ранней даты, чем дата подключения сервиса. Например, подключили сервис в марте, а данные можно загрузить с 1 января.
3️⃣ ПП с 01.04.26. При оплате налогов, страховых взносов для ИП по умолчанию теперь не указывается его адрес.
Но при необходимости это можно настроить в карточке банковского счета по гиперссылке «Настройка платежных поручений и требований».
4️⃣ В календаре отчетности теперь можно отследить отчеты, которые создаются в 1С:ЗУП. Для этого нужно установить соответствующую галочку.
5️⃣ Что еще из интересного:
⚫️ автозаполнение состава при выборе воинского звания в карточке сотрудника по воинскому учету
⚫️ добавление сертификатов о дополнительном образовании сотрудников (добавлен вид «Прочее» и описание курса)
⚫️ ограничение по продолжительности оплаты больничного листа работнику-инвалиду
Но это еще не все 😅 достаточно масштабное обновление, более подробно буду разбирать в отдельных постах, так что следите за новостями✌️
