Новый релиз 1С:Бухгалтерия 3.0.194

Масштабное обновление, многое реализовали, что давно ждали.

1️⃣ Новые формы счета-фактуры, книги покупок и книги продаж с 01 апреля 2026 (в редакции Постановления Правительства РФ от 23.01.2026 № 26).

Обращайте внимание на форму при печати документов.

2️⃣ Операции по ЕНС. Теперь можно выбрать способ в настройках налогов и отчетов.

⚫️ По данным отчетности, принятой ФНС. Рекомендуемый вариант, работающий при подключении сервиса 1С:ЕНС. Программа автоматически загружает данные из вашего ЛК ФНС и создает все необходимые документы. Максимум автоматизации, минимум ручного труда💁🏻‍♀️

⚫️ По данным бухгалтерского учета, если сервис 1С:ЕНС не подключен. Налоги на ЕНС начисляются при проведении ваших документов (закрытие месяца, выплата зарплаты). Требует большего контроля и ручного ввода некоторых операций.

Также теперь можно загрузить данные от ФНС с более ранней даты, чем дата подключения сервиса. Например, подключили сервис в марте, а данные можно загрузить с 1 января.

3️⃣ ПП с 01.04.26. При оплате налогов, страховых взносов для ИП по умолчанию теперь не указывается его адрес.

Но при необходимости это можно настроить в карточке банковского счета по гиперссылке «Настройка платежных поручений и требований».

4️⃣ В календаре отчетности теперь можно отследить отчеты, которые создаются в 1С:ЗУП. Для этого нужно установить соответствующую галочку.

5️⃣ Что еще из интересного:

⚫️ автозаполнение состава при выборе воинского звания в карточке сотрудника по воинскому учету

⚫️ добавление сертификатов о дополнительном образовании сотрудников (добавлен вид «Прочее» и описание курса)

⚫️ ограничение по продолжительности оплаты больничного листа работнику-инвалиду

Но это еще не все 😅 достаточно масштабное обновление, более подробно буду разбирать в отдельных постах.

Какое обновление больше всего понравилось?

Ставьте цифру в комментариях) Лично мне больше всего зашло 4, давно пора было))

