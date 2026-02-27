Общак: как за два года мы собрали 220 000 рублей и сходили в два похода

Как родился общак

Два года назад мы собрались у Леши в магазине отмечать грядущий 2024-й. Тогда за кальяном Алексей и подал идею: «Этим летом мы скидывались на продукты в поход, и получилось неплохо. А давайте откладывать рублей 500 и на них хотя бы влажных салфеток ребятам в окопы закупим?».

Идея «общей кассы» витала давно, к тому же такое практиковалось на заводе, где сплоченные коллективы скидывались деньгами, и раз месяц один из бригады получал крупную сумму.

Возражений не последовало, и в тот же вечер мы организовали коллегию. Зачем? Сразу же возник спор, куда пойдут деньги из общака, и я вспомнил, как в Древнем Риме группа больше двух могла организовать коллегию и решать вопросы голосованием. Не выходя из-за стола, провели это самое голосование и — третьего января я перевел в общак 2 000 рублей.

С тех пор до десятого числа каждого месяца мы отправляем взносы Алексею — он создал в Сбере «конверт» и хранит деньги там.