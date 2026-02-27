Общак: как за два года мы собрали 220 000 рублей и сходили в два похода

Два года назад я сделал первый взнос в «общак» — так броско мы назвали кассу взаимопомощи. С тех пор она пополнилась на 220 000 рублей, половину из которых отдали на благотворительность, а на оставшиеся организовали мальчишник в Петербурге и сплав на рафтах.
Мы с Утюгом вместе
«Мы» — это четверо друзей детства: Макс — сварщик, Ваня — заводчанин, у Леши свой магазин запчастей, а я — томат. Мы живем в промышленном райцентре Нижегородской области, город называть не буду, но, говорят, у нас много металлургов.
Как родился общак
Два года назад мы собрались у Леши в магазине отмечать грядущий 2024-й. Тогда за кальяном Алексей и подал идею: «Этим летом мы скидывались на продукты в поход, и получилось неплохо. А давайте откладывать рублей 500 и на них хотя бы влажных салфеток ребятам в окопы закупим?».
Идея «общей кассы» витала давно, к тому же такое практиковалось на заводе, где сплоченные коллективы скидывались деньгами, и раз месяц один из бригады получал крупную сумму.
Возражений не последовало, и в тот же вечер мы организовали коллегию. Зачем? Сразу же возник спор, куда пойдут деньги из общака, и я вспомнил, как в Древнем Риме группа больше двух могла организовать коллегию и решать вопросы голосованием. Не выходя из-за стола, провели это самое голосование и — третьего января я перевел в общак 2 000 рублей.
С тех пор до десятого числа каждого месяца мы отправляем взносы Алексею — он создал в Сбере «конверт» и хранит деньги там.
Малая группа — коллектив, объединенный постоянным, относительно устойчивым по своей структуре межличностным общением, эмоциональным контактом и общими идеями, возникающими в ходе взаимодействия.
Первые результаты
В 2024 году мы скидывались по две тысячи, что давало 8 000 рублей в месяц. Накопленные за первый квартал 24 000 Леша привез организатору гуманитарной помощи: «Вот, пацаны собрали».
Особенно пригодился «общак» летом прошлого года, когда у подопечных подразделений «пожгли быт», и собранные нами деньги пришлись весьма кстати. Весь 2024-й раз в квартал Алексей отвозил деньги на помощь воюющим подразделениям.
Тратим на себя
Так шло до осени. В сентябре мы заявили, что отлично потрудились и открытым голосованием постановили часть денег потратить на себя: отметить Лешин день рождения в Санкт-Петербурге. Сразу же купили билеты — на это ушло 9 000 — и заранее сняли большую квартиру на Фонтанке за 15 000 рублей.
Кстати, с тех пор сложилось и неформальное распределение обязанностей: Макс, как самый храбрый и здравомыслящий, стал директором по безопасности и не дает увести нас некрасивым женщинам; Алексей — финансовый директор; опытный турист Иван отвечает за логистику; моя часть — организация.
За 2024-й год мы собрали 100 000 рублей (в декабре каждый добавил 1 500 сверху до красивой суммы 4-го квартала в 30 000). Из этой сотни 72 000 отдали на помощь бойцам, а 28 000 потратили на себя.
В 2025-м году мы увеличили размер ежемесячных взносов до 2 500 — инфляция! Возможно, будет повышение и в 2026-м. Скоро состоится корпоратив коллегии, там и решим.
В уже прошлом 2025-м осенний мальчишник сорвался, но летом мы успели организовать трехдневный сплав на четыре семьи. 30 000 рублей на провизию и снаряжение взяли из общака.
В январе, когда я писал этот текст, Леша отчитался, что за 12 месяцев 2025 года мы собрали 120 000 рублей. Треть из них ушло на летний сплав, еще 30 000 на помощь СВО, и 50 000 рублей осталось. К январю-2026 касса наполнится до 60 000, тогда и решим, что с ней делать.
Реакция общества
Мы не кичимся инициативой, но, бывает, в разговорах и при обсуждении планов проскакивает: «Сколько у нас в общаке?». Типовая реакция окружающих — ухмылка: «Ха, общак! Вот заливают!». Если кто-то удосуживается объяснить, снисхождение меняется на уважительное: «Правда?! Какие вы молодцы!».
Этот текст, кстати, и написан, чтобы все узнали, какие мы молодцы!
Попрошу делать взносы! О сложностях
Мы часто забываем сдавать деньги. Вторая сложность — простая человеческая жадность, хоть сумма и небольшая, но иногда переводить очень неохота. Нас дисципирует финансовый директор Алексей: «Ребята — сдаем!».
Третий и не самый очевидный момент — возникают споры, куда направить средства. Особенно, когда речь идет о выборе между общественным благом (СВО, благотворительность) и личным. Такие вопросы решаем голосованием при очных встречах.
Расширение и развитие
Были попытки войти в состав нашей коллегии и делать взносы, но — тщетно. Ваня аргументировал отказ: «Пятый в такси не влезет!», и голосованием постановили, что общак исправно выполняет задачи, а коллегия не готова к расширению. На этом вопрос закрыли.
Я предлагал заняться благотворительностью: помогать одиноким старикам или адресно детям, но отклика не нашел. В перспективе пяти-десяти лет мечтаем вырасти в маленький инвестиционный фонд (для этого втайне ждем, когда Алексей баснословно разбогатеет).
Что дало участие в общаке
Я ощущаю элитарность — как-никак участник закрытого клуба! А взносы и совместные обсуждения стали нашим ритуалом, а корпоративы-заседания коллегии — традицией.
Положительно изменилось восприятие дружбы и взаимная ответственность: все же отношения, основанные на совместных вкладах, интереснее, чем закадычные встречи. Общак и коллегия дают ощущение опоры, и мы чувствуем себя немного безопаснее.
Итоги
Вот так работяга, владелец магазина, заводчанин и пиарщик помогают стране и друг другу. Наши возможности скромные, но те, кто переймет опыт, может его творчески переосмыслить и масштабировать.
Вместе вы можете сделать больше: помочь нуждающимся или организовать крупное событие «для себя», а совместное накопление и последующая растрата общих денег здорово сближает. Да и вообще это весело — обсуждать грядущий бюджет.
За два года, с января 2024-го по январь 2026-го, мы собрали 220 000 рублей.
Как создать общак:
определите, на что будете тратить общую кассу: гулянки, благотворительность или приобретение активов, например, старый гараж под мойку или акции перспективных компании;
оцените возможности каждого и определите комфортный размер взносов, начните с небольшой суммы;
назначьте ответственного за сбор и хранение денег;
чаще встречайтесь!
Здорово, если наш опыт вам пригодится!
