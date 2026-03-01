Perplexity Computer: ИИ-агент, который управляет другими ИИ-агентами

Как это работает

Пользователь формулирует задачу — например, «запусти маркетинговую кампанию для моего ресторана» или «собери Android-приложение для моих рабочих исследований». Computer сам определяет, что нужно сделать, и распределяет подзадачи между агентами, выбирая для каждой оптимальную модель:

Claude Opus 4.6 — основное рассуждение и планирование

Gemini — глубокие исследования

ChatGPT 5.2 — длинный контекст и широкий поиск

Grok — быстрые лёгкие задачи

Nano Banana — генерация изображений

Veo 3.1 — создание видео

Это отличает Computer от конкурентов вроде Claude Cowork, который работает только на моделях Anthropic. Здесь ключевой принцип — лучшая модель для конкретной задачи.

Всё выполняется в облаке: каждая задача запускается в изолированной среде с доступом к файловой системе, браузеру и интеграциям с внешними сервисами.