Perplexity Computer: ИИ-агент, который управляет другими ИИ-агентами

Perplexity запустила Computer — систему, в которой пользователь описывает цель, а ИИ сам разбивает её на подзадачи и раздаёт их разным моделям. Инструмент доступен подписчикам тарифа Perplexity Max и, по заявлению компании, способен работать часами и даже месяцами.

Как это работает

Пользователь формулирует задачу — например, «запусти маркетинговую кампанию для моего ресторана» или «собери Android-приложение для моих рабочих исследований». Computer сам определяет, что нужно сделать, и распределяет подзадачи между агентами, выбирая для каждой оптимальную модель:

  • Claude Opus 4.6 — основное рассуждение и планирование

  • Gemini — глубокие исследования

  • ChatGPT 5.2 — длинный контекст и широкий поиск

  • Grok — быстрые лёгкие задачи

  • Nano Banana — генерация изображений

  • Veo 3.1 — создание видео

Это отличает Computer от конкурентов вроде Claude Cowork, который работает только на моделях Anthropic. Здесь ключевой принцип — лучшая модель для конкретной задачи.

Всё выполняется в облаке: каждая задача запускается в изолированной среде с доступом к файловой системе, браузеру и интеграциям с внешними сервисами.

Откуда выросла идея

Продвинутые пользователи уже делали нечто подобное вручную — жонглировали моделями, подключали их к своим данным через MCP (Model Context Protocol). Computer просто упаковывает этот процесс в готовый продукт для массовой аудитории.

Но главный предшественник — OpenClaw, вирусный агентный инструмент, который работал фоновым процессом на локальной машине пользователя. Он мог самостоятельно разбирать почту, создавать сайты, управлять файлами — почти всё, что можно придумать, иногда часами работая без участия человека.

Проблема в том, что OpenClaw оказался палкой о двух концах. Тот же инструмент, что создал вирусный клон Reddit с ИИ-агентами, в другом случае удалил электронные письма пользовательницы против её воли. Непроверенные плагины, уязвимости к prompt-инъекциям, отсутствие контроля — типичный «Дикий Запад».

Безопасность: App Store вместо открытого веба

Computer решает эти проблемы двумя способами. Во-первых, всё работает в облаке, а не на локальной машине. Во-вторых, интеграции курируются — никаких непроверенных плагинов от случайных разработчиков.

Грубая аналогия: OpenClaw — это открытый веб, Computer — это App Store. Свободы меньше, но и рисков меньше.

Впрочем, риски не исчезают полностью. Языковые модели ошибаются, и если Computer работает с незарезервированными данными, а пользователь не проверяет результаты — последствия могут быть неприятными.

Что дальше

Perplexity явно не останется единственным игроком. OpenAI уже наняла разработчика OpenClaw, а Сэм Альтман дал понять, что идеи из этого проекта лягут в основу будущих продуктов компании. Гонка агентных ИИ-систем, где один ИИ управляет другими, только начинается.

Дата публикации: 01.03.2026, 10:38

K

khegpashok

SEO специалист

3 поста

Комментарии

1
  • Юлия Попова

    Если Perplexity Computer действительно способен работать месяцами без участия человека, то, может, он и за нас налоги заплатит, а мы наконец-то займёмся чем-то более приятным?

