Как это работает
Пользователь формулирует задачу — например, «запусти маркетинговую кампанию для моего ресторана» или «собери Android-приложение для моих рабочих исследований». Computer сам определяет, что нужно сделать, и распределяет подзадачи между агентами, выбирая для каждой оптимальную модель:
Claude Opus 4.6 — основное рассуждение и планирование
Gemini — глубокие исследования
ChatGPT 5.2 — длинный контекст и широкий поиск
Grok — быстрые лёгкие задачи
Nano Banana — генерация изображений
Veo 3.1 — создание видео
Это отличает Computer от конкурентов вроде Claude Cowork, который работает только на моделях Anthropic. Здесь ключевой принцип — лучшая модель для конкретной задачи.
Всё выполняется в облаке: каждая задача запускается в изолированной среде с доступом к файловой системе, браузеру и интеграциям с внешними сервисами.
Откуда выросла идея
Продвинутые пользователи уже делали нечто подобное вручную — жонглировали моделями, подключали их к своим данным через MCP (Model Context Protocol). Computer просто упаковывает этот процесс в готовый продукт для массовой аудитории.
Но главный предшественник — OpenClaw, вирусный агентный инструмент, который работал фоновым процессом на локальной машине пользователя. Он мог самостоятельно разбирать почту, создавать сайты, управлять файлами — почти всё, что можно придумать, иногда часами работая без участия человека.
Проблема в том, что OpenClaw оказался палкой о двух концах. Тот же инструмент, что создал вирусный клон Reddit с ИИ-агентами, в другом случае удалил электронные письма пользовательницы против её воли. Непроверенные плагины, уязвимости к prompt-инъекциям, отсутствие контроля — типичный «Дикий Запад».
Безопасность: App Store вместо открытого веба
Computer решает эти проблемы двумя способами. Во-первых, всё работает в облаке, а не на локальной машине. Во-вторых, интеграции курируются — никаких непроверенных плагинов от случайных разработчиков.
Грубая аналогия: OpenClaw — это открытый веб, Computer — это App Store. Свободы меньше, но и рисков меньше.
Впрочем, риски не исчезают полностью. Языковые модели ошибаются, и если Computer работает с незарезервированными данными, а пользователь не проверяет результаты — последствия могут быть неприятными.
Что дальше
Perplexity явно не останется единственным игроком. OpenAI уже наняла разработчика OpenClaw, а Сэм Альтман дал понять, что идеи из этого проекта лягут в основу будущих продуктов компании. Гонка агентных ИИ-систем, где один ИИ управляет другими, только начинается.
Комментарии1
Если Perplexity Computer действительно способен работать месяцами без участия человека, то, может, он и за нас налоги заплатит, а мы наконец-то займёмся чем-то более приятным?