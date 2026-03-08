Санкции на паузу: почему США разрешили Индии скупать российскую нефть

Ормузский тупик и «нефть в море»
Причина такой сговорчивости — пылающий Ближний Восток. Из-за конфликта между США, Израилем и Ираном движение через Ормузский пролив ограничено, а поставки из Персидского залива оказались под угрозой.
В это же время в океане скопились огромные запасы «нелегального» сырья. По оценке Бессента, сейчас в море находятся сотни миллионов баррелей подсанкционной нефти.
«По сути, снимая с них санкции, министерство финансов может организовать снабжение и смягчить временный дефицит в мире. Мы рассматриваем это», — заявил министр.
Индия как главный бенефициар
Первой послабления получила Индия. Вашингтон выдал Дели официальное разрешение (правда, пока временное — на 30 дней) на закупку российской нефти, которая уже загружена в танкеры и находится в море. Это вынужденная мера: Индия долго сокращала импорт из РФ под давлением США, но когда ближневосточные поставки встали, индийские НПЗ начали срочно искать альтернативу. США фактически легализовали эти сделки, чтобы не допустить взлета цен на бензин внутри собственной страны перед выборами или на фоне экономической нестабильности.
Что это значит для России?
Кремль уже фиксирует «существенное повышение спроса» на наше сырье. Если раньше российскую нефть приходилось продавать с огромным дисконтом и через сложные серые схемы, то теперь сам Минфин США расчищает путь для этих танкеров.
Вашингтон признает: в условиях дефицита российские баррели — это не «политическое оружие», а необходимый инструмент для балансировки мировых цен. Если эксперимент с Индией пройдет успешно, США могут вывести из-под удара и другие объемы российской нефти, чтобы залить «пожар» на нефтяном рынке
