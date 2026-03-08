Санкции на паузу: почему США разрешили Индии скупать российскую нефть

Ормузский тупик и «нефть в море»

Причина такой сговорчивости — пылающий Ближний Восток. Из-за конфликта между США, Израилем и Ираном движение через Ормузский пролив ограничено, а поставки из Персидского залива оказались под угрозой.

В это же время в океане скопились огромные запасы «нелегального» сырья. По оценке Бессента, сейчас в море находятся сотни миллионов баррелей подсанкционной нефти.