Отдать офис «за спасибо» или договор ссуды

Ссуда и дарение: разграничение

Безвозмездность ссуды не означает, что она является дарением.

В постановлении Президиума ВАС РФ от 25.04.2006 № 13952/05 указано: обязательный признак дарения — очевидное намерение передать имущество в качестве дара (облагодетельствовать получателя). В договоре ссуды такое намерение отсутствует, имущество подлежит возврату.

Таким образом, риск переквалификации ссуды в дарение в судебной практике минимален при условии, что договор содержит срок пользования и обязанность возврата того же имущества.