Судебная практика по налоговым спорам
Отдать офис «за спасибо» или договор ссуды

Передача имущества в безвозмездное пользование между компаниями влечет уплату налогов. В статье разберем подробности.

Можно ли отдать офис, склад и прочее имущество «за спасибо», чтобы компания пользовалась этим бесплатно, а потом вернула всё в том же виде?

Да, можно. В России для этого существует договор безвозмездного пользования (в народе его чаще называют просто ссудой).

Главные отличия от других вариантов:

Это не аренда → никто никому ничего не платит.

Это не дарение → вещь остаётся в твоей собственности, её просто дают «попользоваться» и потом нужно вернуть.

Но! У такой «бесплатной» схемы есть несколько серьёзных подвохов, особенно с налогами и с тем, кому вообще можно так передавать имущество. Если не учесть эти моменты, потом придут доначисления, штрафы и головная боль.

Ниже отметим важные моменты, которые нужно знать заранее.

Кому нельзя передавать имущество в безвозмездное пользование

Пункт 2 статьи 690 ГК РФ устанавливает прямой запрет:

коммерческая организация не вправе передавать имущество в безвозмездное пользование лицу, являющемуся её учредителем, участником, руководителем, членом органов управления или контроля.

Сделка, заключённая с нарушением этого запрета, недействительна (ст. 168 ГК РФ). 
К таким отношениям применяются правила об аренде, то есть пользователь обязан уплатить рыночную стоимость пользования.

Ссуда и дарение: разграничение

Безвозмездность ссуды не означает, что она является дарением.

В постановлении Президиума ВАС РФ от 25.04.2006 № 13952/05 указано: обязательный признак дарения — очевидное намерение передать имущество в качестве дара (облагодетельствовать получателя). В договоре ссуды такое намерение отсутствует, имущество подлежит возврату.

Таким образом, риск переквалификации ссуды в дарение в судебной практике минимален при условии, что договор содержит срок пользования и обязанность возврата того же имущества.

Налог на добавленную стоимость (НДС) у ссудодателя

Передача имущества в безвозмездное пользование квалифицируется налоговым законодательством как реализация услуги.

Это подтверждено Верховным Судом РФ в определении от 23.08.2019 № 303‑ЭС19‑13105.

Следовательно, ссудодатель обязан:

  • исчислить НДС с рыночной стоимости аренды аналогичного имущества (п. 2 ст. 154 НК РФ);

  • выставить счёт-фактуру и уплатить налог в бюджет.

Исключения, когда НДС не возникает, перечислены в пункте 2 статьи 149 НК РФ(например, передача государственным и муниципальным учреждениям).

Налог на прибыль и УСН у ссудодателя

Доход у ссудодателя по договору ссуды не возникает.

Расходы, связанные с переданным имуществом (ремонт, коммунальные платежи и т.п.), не учитываются при налогообложении прибыли, поскольку имущество не используется в деятельности, направленной на получение дохода (п. 1 ст. 252 НК РФ).

Налог на прибыль и УСН у ссудополучателя

Безвозмездное получение права пользования имуществом — это внереализационный доход (п. 8 ст. 250 НК РФ).

Ссудополучатель обязан включить в налоговую базу рыночную стоимость аренды аналогичного имущества.

Рыночная стоимость аренды должна быть подтверждена документально (отчёт оценщика, данные о рыночных ставках и т.п.).

Расходы ссудополучателя на содержание, ремонт, страхование предмета ссуды, а также коммунальные услуги (если они не возмещаются ссудодателем) могут учитываться при налогообложении при условии их экономической обоснованности (ст. 252 НК РФ).

Основные налоговые риски

Наиболее частые претензии налоговых органов:

  • ссудодатель не исчисляет НДС с рыночной стоимости аренды;

  • ссудополучатель не отражает внереализационный доход в виде рыночной арендной платы.

Указанные нарушения влекут доначисление налогов, пеней и штрафов.

Заключение

Договор ссуды — вполне рабочая штука, но это не «просто отдать бесплатно и забыть».

Моменты, которые чаще всего забывают:

  1. Нельзя отдавать имущество «за спасибо» своему директору, учредителю, участнику компании или члену совета директоров

  2. Тот, кто отдаёт имущество, всё равно должен заплатить НДС  (как будто он сдал это в аренду по рыночной цене, даже если реальных денег не было).

  3. Тот, кто получил имущество бесплатно, должен показать в своей налоговой доход в размере рыночной арендной платы — и с этого тоже заплатить налог на прибыль (или УСН «доходы»/«доходы минус расходы»).

