Отдать офис «за спасибо» или договор ссуды

Можно ли отдать офис, склад и прочее имущество «за спасибо», чтобы компания пользовалась этим бесплатно, а потом вернула всё в том же виде?
Да, можно. В России для этого существует договор безвозмездного пользования (в народе его чаще называют просто ссудой).
Главные отличия от других вариантов:
Это не аренда → никто никому ничего не платит.
Это не дарение → вещь остаётся в твоей собственности, её просто дают «попользоваться» и потом нужно вернуть.
Но! У такой «бесплатной» схемы есть несколько серьёзных подвохов, особенно с налогами и с тем, кому вообще можно так передавать имущество. Если не учесть эти моменты, потом придут доначисления, штрафы и головная боль.
Ниже отметим важные моменты, которые нужно знать заранее.
Кому нельзя передавать имущество в безвозмездное пользование
Пункт 2 статьи 690 ГК РФ устанавливает прямой запрет:
коммерческая организация не вправе передавать имущество в безвозмездное пользование лицу, являющемуся её учредителем, участником, руководителем, членом органов управления или контроля.
Сделка, заключённая с нарушением этого запрета, недействительна (ст. 168 ГК РФ).
К таким отношениям применяются правила об аренде, то есть пользователь обязан уплатить рыночную стоимость пользования.
Ссуда и дарение: разграничение
Безвозмездность ссуды не означает, что она является дарением.
В постановлении Президиума ВАС РФ от 25.04.2006 № 13952/05 указано: обязательный признак дарения — очевидное намерение передать имущество в качестве дара (облагодетельствовать получателя). В договоре ссуды такое намерение отсутствует, имущество подлежит возврату.
Таким образом, риск переквалификации ссуды в дарение в судебной практике минимален при условии, что договор содержит срок пользования и обязанность возврата того же имущества.
Налог на добавленную стоимость (НДС) у ссудодателя
Передача имущества в безвозмездное пользование квалифицируется налоговым законодательством как реализация услуги.
Это подтверждено Верховным Судом РФ в определении от 23.08.2019 № 303‑ЭС19‑13105.
Следовательно, ссудодатель обязан:
исчислить НДС с рыночной стоимости аренды аналогичного имущества (п. 2 ст. 154 НК РФ);
выставить счёт-фактуру и уплатить налог в бюджет.
Исключения, когда НДС не возникает, перечислены в пункте 2 статьи 149 НК РФ(например, передача государственным и муниципальным учреждениям).
Налог на прибыль и УСН у ссудодателя
Доход у ссудодателя по договору ссуды не возникает.
Расходы, связанные с переданным имуществом (ремонт, коммунальные платежи и т.п.), не учитываются при налогообложении прибыли, поскольку имущество не используется в деятельности, направленной на получение дохода (п. 1 ст. 252 НК РФ).
Налог на прибыль и УСН у ссудополучателя
Безвозмездное получение права пользования имуществом — это внереализационный доход (п. 8 ст. 250 НК РФ).
Ссудополучатель обязан включить в налоговую базу рыночную стоимость аренды аналогичного имущества.
Рыночная стоимость аренды должна быть подтверждена документально (отчёт оценщика, данные о рыночных ставках и т.п.).
Расходы ссудополучателя на содержание, ремонт, страхование предмета ссуды, а также коммунальные услуги (если они не возмещаются ссудодателем) могут учитываться при налогообложении при условии их экономической обоснованности (ст. 252 НК РФ).
Основные налоговые риски
Наиболее частые претензии налоговых органов:
ссудодатель не исчисляет НДС с рыночной стоимости аренды;
ссудополучатель не отражает внереализационный доход в виде рыночной арендной платы.
Указанные нарушения влекут доначисление налогов, пеней и штрафов.
Заключение
Договор ссуды — вполне рабочая штука, но это не «просто отдать бесплатно и забыть».
Моменты, которые чаще всего забывают:
Нельзя отдавать имущество «за спасибо» своему директору, учредителю, участнику компании или члену совета директоров
Тот, кто отдаёт имущество, всё равно должен заплатить НДС (как будто он сдал это в аренду по рыночной цене, даже если реальных денег не было).
Тот, кто получил имущество бесплатно, должен показать в своей налоговой доход в размере рыночной арендной платы — и с этого тоже заплатить налог на прибыль (или УСН «доходы»/«доходы минус расходы»).
