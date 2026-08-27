С 1 октября маркетплейсам станет дороже игнорировать селлеров: штрафы до 500 000 рублей

«Ваше обращение принято». И тишина. Оферта опять внезапно обновилась. Скидка появилась за счет продавца. После отказа от акции карточка внезапно «упала вниз». Доступ в кабинет ограничили, поэтому разбирайтесь с поддержкой.
Селлеры прекрасно знают этот набор проблем. Настолько хорошо, что многие уже воспринимают их как нечто само собой разумеющееся при работе с некоторыми маркетплейсами.
С 1 октября 2026 года часть таких неприятных моментов будет пресекаться. За них появляется административная ответственность.
Федеральный закон от 04.08.2026 № 295-ФЗ вводит в КоАП новую статью 14.69. В ней прописаны те наболевшие ситуации, на которые продавцы постоянно жалуются.
Вот, например, самые неприятные.
Нет желания участвовать в программах скидок маркетплейса
Маркетплейс должен дать партнеру возможность запретить продажу своего товара со снижением цены за его счет.
За отсутствие такой возможности или нарушение установленного продавцом запрета штраф составит до 400 000 рублей.
Вдобавок, если продавец не согласился оплачивать скидку, а после этого площадка:
ограничила ему доступ в личный кабинет;
прекратила размещение карточки;
снизила рейтинг;
ухудшила положение карточки в поисковой выдаче;
иным образом ущемила его интересы,
то это уже состав правонарушения. Штраф до 400 000 рублей.
Поэтому создание селлерам сложности работы на площадке в случае их нежелания участвовать в бесконечных акциях станет посложней.
Опять обновили условия в оферте
Еще один камень преткновения для селлеров: договор (оферта), который живет собственной жизнью.
Вчера была одна редакция. Сегодня другая. И не всегда селлер заранее узнает об изменениях. Зачастую вообще происходит так, что продавец попал в спорную ситуацию и осознал, что, оказывается, оферта то уже поменялась, и в новой оферте как раз это уже всё прописано.
С 1 октября появляется ответственность за нарушение требований к договору, доступу к нему и уведомлению об одностороннем изменении условий. За нарушение штраф до 400 000 рублей.
Заблокировали кабинет
Отдельно закон затронул ограничение доступа к личному кабинету.
Если маркетплейс ограничивает доступ с нарушением установленных законом требований либо не отменяет такое ограничение, когда обязан это сделать, максимальный штраф достигает 500 000 рублей.
Разумеется, это не означает, что любое ограничение кабинета автоматически незаконно, однако если работать нормально, то и рычаг давления будет.
Поддержка решила просто не отвечать
Это, я думаю, особенно понравится тем, кто хоть раз пытался решить действительно серьезную проблему через поддержку маркетплейса.
Наконец-то появляется ответственность за неисполнение оператором платформы обязанности по рассмотрению жалоб (разрешению споров).
Штраф:
для должностного лица — от 30 000 до 80 000 рублей;
для юридического лица — от 100 000 до 500 000 рублей.
И так наказать могут только по одному обращению. А представьте, сколько селлеров обращаются в поддержку одновременно с какими-то вопросами.
Поэтому у площадок появится какой-никакой стимул для более адекватного контакта.
Поэтому стоит начать хранить доказательства
Если сейчас очередной странный ответ поддержки по проблемному вопросу хочется закрыть и забыть как страшный сон, то после 1 октября я бы относился к этому по-другому.
Что нужно фиксировать и сохранять:
Логи и скриншоты позиций карточек до и после отказа от акций.
Номера тикетов, точное время отправки и скриншоты ответов (или их отсутствие).
Системные сообщения о блокировках.
Однако не стоит забывать, что маркетплейсы — это гигантские IT-корпорации с армиями юристов. Они тоже знают об изменениях в законе и прорабатывают юридические уловки, чтобы обходить новые штрафы, маскируя проблемы под «сбои алгоритмов» или «плановые технические работы».
Уж поверьте, такие подходы давно используются. Например, возьмем ситуации с обязательными договорами ОСАГО, которые страховые компании обязаны заключить, когда к ним обратились. Вместе с тем люди в неоднократных попытках заключить договор e-ОСАГО (через интернет) крайне часто сталкиваются с «техническими сбоями» на сайте страховщика при оформлении полиса. И так люди неделями не могут приобрести ту самую обязательную для езды страховку.
Поэтому принимаем нововведения во внимание и пользуемся ими правильно.
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