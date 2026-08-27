С 1 октября маркетплейсам станет дороже игнорировать селлеров: штрафы до 500 000 рублей

«Ваше обращение принято». И тишина. Оферта опять внезапно обновилась. Скидка появилась за счет продавца. После отказа от акции карточка внезапно «упала вниз». Доступ в кабинет ограничили, поэтому разбирайтесь с поддержкой.

Селлеры прекрасно знают этот набор проблем. Настолько хорошо, что многие уже воспринимают их как нечто само собой разумеющееся при работе с некоторыми маркетплейсами.

С 1 октября 2026 года часть таких неприятных моментов будет пресекаться. За них появляется административная ответственность.

Федеральный закон от 04.08.2026 № 295-ФЗ вводит в КоАП новую статью 14.69. В ней прописаны те наболевшие ситуации, на которые продавцы постоянно жалуются.

Вот, например, самые неприятные.