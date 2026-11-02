Обход блокировки счетов ФНС, или как директору заработать статью 199.2 УК РФ

Одна компания неудачно сработала и неожиданно для себя накопила задолженность по налогам.
ФНС выставила требование об уплате, но денег на погашение всей суммы у компании не оказалось. Вскоре налоговая приступила к принудительному взысканию и заблокировала операции по расчетным счетам.
А бизнес-то продолжает работать. Сотрудникам нужно платить зарплату, поставщикам — за товар, арендодателю — за помещение. Да и покупатели никуда не делись, деньги от них по-прежнему должны поступать.
И тут директор находит выход. Договаривается с покупателями, чтобы те перечисляли деньги не на расчетный счет компании, а напрямую ее поставщикам. Все довольны: обязательства исполняются, производство не останавливается, а деньги не попадают на заблокированные счета.
Вот только налоговая при таком раскладе остается ни с чем.
И если выяснится, что подобные расчеты организовали именно для того, чтобы не дать ФНС взыскать недоимку, у директора могут возникнуть проблемы уже не с Налоговым, а с Уголовным кодексом.
Речь о статье 199.2 УК РФ — сокрытии денежных средств или имущества, за счет которых должно производиться взыскание налоговой задолженности.
В этой статье, почему так происходит и можно ли прекратить уголовное дело, если задолженность перед бюджетом уже погашена.
Какие действия налоговая может признать сокрытием?
В отличие от уклонения от уплаты налогов, предусмотренного статьями 198 и 199 УК РФ, здесь речь идет о немного иной ситуации.
Налоговая задолженность уже существует, и инспекция принимает меры по ее принудительному взысканию. Однако руководитель компании намеренно препятствует обращению взыскания на денежные средства или имущество.
Причем для этого необязательно переводить деньги на счета фирм-однодневок или срочно переоформлять недвижимость на родственников.
На практике встречаются и вполне привычные для предпринимателей операции.
Например (список не исчерпывающий):
Расчеты через третьих лиц. Покупатель перечисляет деньги не поставщику, перед которым у него возникла задолженность, а другой организации по его поручению.
Оплата кредиторской задолженности напрямую. Вместо перечисления выручки на свой расчетный счет компания просит покупателя сразу погасить ее задолженность перед банком или другим кредитором.
Использование агентских схем. Денежные средства от покупателей поступают на счет агента, через которого впоследствии оплачиваются расходы компании.
Передача имущества другим организациям. Активы переоформляются на подконтрольные юридические лица, что препятствует обращению на них взыскания.
Разумеется, подобные операции «без налогового контекста» не считаются преступлением. Например, расчеты через третьих лиц допускаются гражданским законодательством.
Но если они совершаются с целью скрыть деньги или имущество от принудительного взыскания налоговой задолженности, появляется риск уголовной ответственности.
Именно поэтому в подобных делах следствие изучает не только банковские выписки и договоры, но и обстоятельства совершения операций.
Сколько денег нужно скрыть, чтобы получить уголовное дело?
Для привлечения по статье 199.2 УК РФ недостаточно установить, сколько денег компания провела мимо заблокированных счетов. Необходимо учитывать и размер самой налоговой недоимки.
Например, организация задолжала налоговой 4 млн рублей. При этом директор договорился с покупателями о перечислении 200 млн рублей напрямую поставщикам в обход расчетного счета компании.
Получается, было сокрытие на 200 млн рублей — особо крупный размер, а значит, часть 2 статьи 199.2 УК РФ (размер указан в примечании к статье 170.2 УК РФ)?
Не, немного не так.
В силу пункта 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 48, размер недоимки необходимо сопоставлять со стоимостью сокрытого имущества.
Поэтому при задолженности в 4 млн рублей действия руководителя, даже если через третьих лиц прошло 200 млн рублей, не должны квалифицироваться по части 2 статьи 199.2 УК РФ только исходя из общей суммы таких расчетов.
Поэтому ответственность может ограничиться мене тяжкой частью 1 статьи 199.2 УК РФ.
На сегодняшний день крупным размером признается сумма свыше 3,5 млн рублей, особо крупным — свыше 13,5 млн рублей.
Пени и штрафы при определении размера недоимки не учитываются (п. 22 постановления Пленума ВС РФ № 48).
Погасил недоимку по налогам и уголовное дело прекратят?
По налоговым преступлениям, предусмотренным статьями 198–199.1 УК РФ, есть рабочий механизм освобождения от уголовной ответственности.
Если человек совершил такое преступление впервые, а ущерб бюджетной системе возмещен в полном объеме (налогоплательщик сумму недоимки перечислил в бюджет), уголовное дело подлежит прекращению при соблюдении предусмотренных законом условий.
Обычно таким порядком активно пользуются на этапе следствия.
Но на статью 199.2 УК РФ этот порядок не распространяется.
Для нее предусмотрены другие условия освобождения от уголовной ответственности — часть 2 статьи 76.1 УК РФ.
Необходимо возместить причиненный ущерб и дополнительно перечислить в федеральный бюджет денежное возмещение в двукратном размере ущерба.
При таком варианте освобождения от ответственности общая сумма выплат составляет трехкратный размер причиненного ущерба.
Например, если ущерб составил 5 млн рублей, потребуется возместить эти 5 млн и дополнительно перечислить еще 10 млн рублей.
Получается это гораздо накладней. Но в уголовно-процессуальном законодательстве есть и другие основания для прекращения уголовного дела. В практике они встречаются.
Свежая практика: Верховный Суд прекратил дело после погашения задолженности
5 марта 2026 года Верховный Суд РФ рассмотрел в кассационном порядке уголовное дело № 71-УД25-7-К3.
Там вменялось сокрытие денежных средств компании, за счет которых налоговая должна была взыскать задолженность.В суде представлены доказательства того, что задолженность компании перед бюджетом была погашена.
В суде уголовное дело присили прекратить с назначением судебного штрафа, однако суд первой инстанции отказал и вынес обвинительный приговор по части 1 статьи 199.2 УК РФ. Апелляция и кассация оставили приговор без изменения.
Верховный Суд с таким подходом не согласился. Судебная коллегия обратила внимание, что преступление небольшой тяжести было совершено впервые, а также имело место полное возмещение причиненного бюджету ущерб.
В итоге Верховный Суд отменил состоявшиеся судебные решения, прекратил уголовное дело и освободил руководителя организации от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.
Основанием стала статья 76.2 УК РФ, которая допускает освобождение от уголовной ответственности лица, впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный вред.
То есть в данном случае для прекращения уголовного дела не потребовалось перечислять трехкратную сумму ущерба по правилам статьи 76.1 УК РФ.
Резюмируем
Если у компании образовалась налоговая задолженность, попытка обойти принудительное взыскание путем изменения привычного порядка расчетов с контрагентами может (в зависимости от сумм) обернуться уголовным делом.
При расследовании уголовного дела обязательно будут оценивать, предпринимались ли намеренные действия по сокрытию имущества, за счет которого налоговая вправе была взыскать недоимку.
Отдельно стоит помнить, что последующее погашение задолженности не влечет автоматического прекращения уголовного дела по статье 199.2 УК РФ.
Однако в случае, если защитная позиция по делу будет выстроена правильно, то при наличии предусмотренных законом условий прекращение уголовного преследования возможно и без выплаты трехкратной суммы ущерба.
Поэтому, если налоговая уже приступила к принудительному взысканию, директору и бухгалтеру стоит особенно внимательно относиться к любым операциям, в результате которых деньги компании проходят мимо ее расчетных счетов.