Обход блокировки счетов ФНС, или как директору заработать статью 199.2 УК РФ

Одна компания неудачно сработала и неожиданно для себя накопила задолженность по налогам.

ФНС выставила требование об уплате, но денег на погашение всей суммы у компании не оказалось. Вскоре налоговая приступила к принудительному взысканию и заблокировала операции по расчетным счетам.

А бизнес-то продолжает работать. Сотрудникам нужно платить зарплату, поставщикам — за товар, арендодателю — за помещение. Да и покупатели никуда не делись, деньги от них по-прежнему должны поступать.

И тут директор находит выход. Договаривается с покупателями, чтобы те перечисляли деньги не на расчетный счет компании, а напрямую ее поставщикам. Все довольны: обязательства исполняются, производство не останавливается, а деньги не попадают на заблокированные счета.

Вот только налоговая при таком раскладе остается ни с чем.

И если выяснится, что подобные расчеты организовали именно для того, чтобы не дать ФНС взыскать недоимку, у директора могут возникнуть проблемы уже не с Налоговым, а с Уголовным кодексом.

Речь о статье 199.2 УК РФ — сокрытии денежных средств или имущества, за счет которых должно производиться взыскание налоговой задолженности.

В этой статье, почему так происходит и можно ли прекратить уголовное дело, если задолженность перед бюджетом уже погашена.