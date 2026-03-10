КПП АУСН моб
🔴 Вебинар: АУСН и маркетплейсы — 2026: точка боли. Проблемы и пути решения →
СГ
Сергей Горшунов

Почему компании покупают дорогую 1С — а используют только 20% ее возможностей

Многие компании внедряют 1С с большими ожиданиями. Планируется автоматизация, прозрачная аналитика, быстрые отчеты и удобная работа бухгалтерии.

Но через несколько лет часто оказывается странная вещь:
система работает, документы вводятся, отчёты формируются… но используется лишь небольшая часть возможностей.

Почему так происходит?

Система внедряется «на минималках»

В большинстве компаний внедрение проходит по простому сценарию:

  1. устанавливается конфигурация

  2. настраивается базовый учёт

  3. обучают бухгалтерию вводить документы.

После этого система считается внедрённой.

Но многие полезные функции остаются без внимания:

  • автоматизация операций

  • контроль ошибок

  • управленческие отчёты

  • аналитика по бизнесу.

В итоге 1С превращается просто в программу для ввода документов.

Бизнес растёт, а система остаётся прежней

Через несколько лет компания развивается:

  • появляются новые направления

  • увеличивается количество операций

  • усложняется учёт.

Но сама система часто продолжает работать так же, как в день внедрения.

В результате бухгалтерия начинает компенсировать это вручную:

  • вести дополнительные таблицы

  • делать расчёты в Excel

  • собирать отчёты вручную.

Хотя большая часть этих задач уже есть внутри 1С.

Появляется «зоопарк» решений

Ещё одна частая проблема — постепенное добавление разных инструментов.

Например:

  • часть данных в 1С

  • часть в Excel

  • часть в других сервисах.

Со временем получается ситуация, когда сотрудники тратят больше времени на сведение данных, чем на сам анализ.

Почему это происходит

Причина обычно не в системе.

Чаще всего это происходит потому, что:

  • после внедрения никто не занимается развитием системы

  • сотрудники используют только привычные инструменты

  • возможности программы просто остаются неизвестными.

Итог

1С — довольно мощная система, но её эффективность зависит не только от установки.

Важно периодически пересматривать, как именно используется система, какие процессы можно автоматизировать и какие инструменты уже есть внутри.

Иногда даже небольшие изменения позволяют сильно сократить ручную работу и упростить учёт.

А многие интересные кейсы автоматизации и нестандартного использования 1С я периодически разбираю у себя в Telegram — в описании канала найдешь ответы на свои вопросы.

Информации об авторе

СГ

Сергей Горшунов

1 подписчик6 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

ТРИО
Автоматизация учета

5 предпосылок к автоматизации бизнеса: когда откладывать точно не получится

Компания может успешно работать годами, но в какой-то момент привычные процессы перестают справляться с нагрузкой. В таких ситуациях автоматизация на 1С перестает быть опцией «на будущее» и превращается в необходимость. Рассказываем о пяти ключевых предпосылках, когда откладывать внедрение точно не получится.

5 предпосылок к автоматизации бизнеса: когда откладывать точно не получится

Начать дискуссию

ГлавнаяАкция 1+3