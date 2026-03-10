Почему компании покупают дорогую 1С — а используют только 20% ее возможностей

Многие компании внедряют 1С с большими ожиданиями. Планируется автоматизация, прозрачная аналитика, быстрые отчеты и удобная работа бухгалтерии.

Но через несколько лет часто оказывается странная вещь:

система работает, документы вводятся, отчёты формируются… но используется лишь небольшая часть возможностей.

Почему так происходит?

Система внедряется «на минималках»

В большинстве компаний внедрение проходит по простому сценарию:

устанавливается конфигурация настраивается базовый учёт обучают бухгалтерию вводить документы.

После этого система считается внедрённой.

Но многие полезные функции остаются без внимания:

автоматизация операций

контроль ошибок

управленческие отчёты

аналитика по бизнесу.

В итоге 1С превращается просто в программу для ввода документов.

Бизнес растёт, а система остаётся прежней

Через несколько лет компания развивается:

появляются новые направления

увеличивается количество операций

усложняется учёт.

Но сама система часто продолжает работать так же, как в день внедрения.

В результате бухгалтерия начинает компенсировать это вручную:

вести дополнительные таблицы

делать расчёты в Excel

собирать отчёты вручную.

Хотя большая часть этих задач уже есть внутри 1С.

Появляется «зоопарк» решений

Ещё одна частая проблема — постепенное добавление разных инструментов.

Например:

часть данных в 1С

часть в Excel

часть в других сервисах.

Со временем получается ситуация, когда сотрудники тратят больше времени на сведение данных, чем на сам анализ.

Почему это происходит

Причина обычно не в системе.

Чаще всего это происходит потому, что:

после внедрения никто не занимается развитием системы

сотрудники используют только привычные инструменты

возможности программы просто остаются неизвестными.

Итог

1С — довольно мощная система, но её эффективность зависит не только от установки.

Важно периодически пересматривать, как именно используется система, какие процессы можно автоматизировать и какие инструменты уже есть внутри.

Иногда даже небольшие изменения позволяют сильно сократить ручную работу и упростить учёт.

