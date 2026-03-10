Почему компании покупают дорогую 1С — а используют только 20% ее возможностей
Но через несколько лет часто оказывается странная вещь:
система работает, документы вводятся, отчёты формируются… но используется лишь небольшая часть возможностей.
Почему так происходит?
Система внедряется «на минималках»
В большинстве компаний внедрение проходит по простому сценарию:
устанавливается конфигурация
настраивается базовый учёт
обучают бухгалтерию вводить документы.
После этого система считается внедрённой.
Но многие полезные функции остаются без внимания:
автоматизация операций
контроль ошибок
управленческие отчёты
аналитика по бизнесу.
В итоге 1С превращается просто в программу для ввода документов.
Бизнес растёт, а система остаётся прежней
Через несколько лет компания развивается:
появляются новые направления
увеличивается количество операций
усложняется учёт.
Но сама система часто продолжает работать так же, как в день внедрения.
В результате бухгалтерия начинает компенсировать это вручную:
вести дополнительные таблицы
делать расчёты в Excel
собирать отчёты вручную.
Хотя большая часть этих задач уже есть внутри 1С.
Появляется «зоопарк» решений
Ещё одна частая проблема — постепенное добавление разных инструментов.
Например:
часть данных в 1С
часть в Excel
часть в других сервисах.
Со временем получается ситуация, когда сотрудники тратят больше времени на сведение данных, чем на сам анализ.
Почему это происходит
Причина обычно не в системе.
Чаще всего это происходит потому, что:
после внедрения никто не занимается развитием системы
сотрудники используют только привычные инструменты
возможности программы просто остаются неизвестными.
Итог
1С — довольно мощная система, но её эффективность зависит не только от установки.
Важно периодически пересматривать, как именно используется система, какие процессы можно автоматизировать и какие инструменты уже есть внутри.
Иногда даже небольшие изменения позволяют сильно сократить ручную работу и упростить учёт.
А многие интересные кейсы автоматизации и нестандартного использования 1С я периодически разбираю у себя в Telegram — в описании канала найдешь ответы на свои вопросы.
Информации об авторе
