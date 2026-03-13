📅 Памятка бухгалтера на 2026 год

Январь 2026
📌 1 января
🧾 НДС повышен с 20% до 22% → проверить шаблоны 1С/ERP и ценники
💰 МРОТ увеличен до 27 093 руб. → пересчитать отпускные, больничные, пособия
📅 20 января
📊 Сдать отчёт по НДС за декабрь 2025 → убедиться, что все суммы пересчитаны с новой ставкой
Февраль 2026
📅 20 февраля
📝 Сдать 6‑НДФЛ за 2025 год
🔍 Проверить доходы на УСН → если доход > 15 млн руб., подготовиться к обязательной уплате НДС
📅 28 февраля
📑 Сдать расчёт по страховым взносам за январь (РСВ) → проверить коды категорий застрахованных и тарифы
Март 2026
📅 10 марта
⚙️ Проверить шаблоны налоговых платежек:
КПП = 0 для ЕНП
Для ИП ФИО + статус «(ИП)»
🏛 Проверить реквизиты СФР по региону → обновить, если изменились
📅 31 марта
📊 Сдать РСВ за февраль → убедиться, что новые коды и тарифы учтены
Апрель 2026
📌 1 апреля
🏦 Новые правила платежек ЕНП: «Назначение платежа» = ЕНП
✅ Проверка всех платежей по взносам и налогам → тестовые переводы
📅 20 апреля
📊 Сдать отчётность по НДС за март
💵 Проверить зарплаты с учётом нового МРОТ
Май 2026
📅 6 мая
📝 Новая форма РСВ → проверить коды категорий, корректность тарифов
📅 20 мая
📊 Сдать отчётность по страховым взносам за апрель
Июнь 2026
📅 20 июня
📊 Сдать НДС за май
🔍 Проверить начисления зарплаты, больничных и отпускных
📅 30 июня
📈 Проверить доходы на УСН → при превышении 20 млн руб. обязательна уплата НДС
Июль 2026
📅 20 июля
📊 Сдать РСВ за июнь
📅 31 июля
✅ Проверить начисление НДС для компаний с доходом выше порога
Август–Сентябрь 2026
📅 20 августа / 20 сентября
📑 Сдача РСВ за июль / август
🔍 Проверка и исправление ошибок в начислениях НДФЛ, ЕНП, взносов
📅 30 сентября
📊 Полугодовая сверка → пересчитать все платежи за 6 месяцев, сверить с 1С и банковскими документами
Октябрь–Декабрь 2026
📅 20 октября / 20 ноября / 20 декабря
📑 Сдать ежемесячные отчёты по РСВ и НДФЛ
📅 31 декабря
✅ Итоговая проверка начислений, НДС, взносов
⚙️ Подготовка шаблонов и инструкций на 2027 год
💡 Советы для бухгалтера
⚡ Обновляйте шаблоны 1С/ERP заранее
📌 Ведите ежемесячный календарь бухгалтера → снижает риск штрафов
🧪 Тестируйте каждую платежку и отчёт перед отправкой в ФНС/ФСС
🔍 Проверяйте реквизиты СФР, коды категорий и тарифы каждый месяц
