Сроки сдачи отчетности

📅 Памятка бухгалтера на 2026 год

Что и в какие сроки надо сдать бухгалтеру.

Январь 2026

📌 1 января

  • 🧾 НДС повышен с 20% до 22% → проверить шаблоны 1С/ERP и ценники

  • 💰 МРОТ увеличен до 27 093 руб. → пересчитать отпускные, больничные, пособия

📅 20 января

  • 📊 Сдать отчёт по НДС за декабрь 2025 → убедиться, что все суммы пересчитаны с новой ставкой

Февраль 2026

📅 20 февраля

  • 📝 Сдать 6‑НДФЛ за 2025 год

  • 🔍 Проверить доходы на УСН → если доход > 15 млн руб., подготовиться к обязательной уплате НДС

📅 28 февраля

  • 📑 Сдать расчёт по страховым взносам за январь (РСВ) → проверить коды категорий застрахованных и тарифы

Март 2026

📅 10 марта

  • ⚙️ Проверить шаблоны налоговых платежек:

    • КПП = 0 для ЕНП

    • Для ИП ФИО + статус «(ИП)»

  • 🏛 Проверить реквизиты СФР по региону → обновить, если изменились

📅 31 марта

  • 📊 Сдать РСВ за февраль → убедиться, что новые коды и тарифы учтены

Апрель 2026

📌 1 апреля

  • 🏦 Новые правила платежек ЕНП: «Назначение платежа» = ЕНП

  • ✅ Проверка всех платежей по взносам и налогам → тестовые переводы

📅 20 апреля

  • 📊 Сдать отчётность по НДС за март

  • 💵 Проверить зарплаты с учётом нового МРОТ

Май 2026

📅 6 мая

  • 📝 Новая форма РСВ → проверить коды категорий, корректность тарифов

📅 20 мая

  • 📊 Сдать отчётность по страховым взносам за апрель

Июнь 2026

📅 20 июня

  • 📊 Сдать НДС за май

  • 🔍 Проверить начисления зарплаты, больничных и отпускных

📅 30 июня

  • 📈 Проверить доходы на УСН → при превышении 20 млн руб. обязательна уплата НДС

Июль 2026

📅 20 июля

  • 📊 Сдать РСВ за июнь

📅 31 июля

  • ✅ Проверить начисление НДС для компаний с доходом выше порога

Август–Сентябрь 2026

📅 20 августа / 20 сентября

  • 📑 Сдача РСВ за июль / август

  • 🔍 Проверка и исправление ошибок в начислениях НДФЛ, ЕНП, взносов

📅 30 сентября

  • 📊 Полугодовая сверка → пересчитать все платежи за 6 месяцев, сверить с 1С и банковскими документами

Октябрь–Декабрь 2026

📅 20 октября / 20 ноября / 20 декабря

  • 📑 Сдать ежемесячные отчёты по РСВ и НДФЛ

📅 31 декабря

  • ✅ Итоговая проверка начислений, НДС, взносов

  • ⚙️ Подготовка шаблонов и инструкций на 2027 год

💡 Советы для бухгалтера

  • ⚡ Обновляйте шаблоны 1С/ERP заранее

  • 📌 Ведите ежемесячный календарь бухгалтера → снижает риск штрафов

  • 🧪 Тестируйте каждую платежку и отчёт перед отправкой в ФНС/ФСС

  • 🔍 Проверяйте реквизиты СФР, коды категорий и тарифы каждый месяц

