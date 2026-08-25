Массовые адреса выявляются и блокируются с помощью Прокуратуры

Массовый адрес — не только ликвидация компании, но дисквалификация директора.

Предположу, что многие обратили внимание, что с конца 2024 года (а особенно - в 2025-м) Налоговики ужесточили проверку "массовости" адресов регистрации компаний.

Так, только в Москве, были признаны "массовыми" сотни адресов, на которых числились десятки тысяч компаний.

Ну, а те, кто вовремя не успел такой "засвеченный" адрес сменить, оказались ликвидированы, а их директора - дисквалифицированы. Недавно, в такую передрягу попал даже Филипп Киркоров.

Следует отметить, что подобная практика, во многом, была связана с тем, что работу с массовыми адресами регистрации начала и Прокуратура.

Так, в октябре 2024 года прокуратура Москвы и московское Управление ФНС подписали соглашение о взаимодействии для пресечения регистрации юрлиц по фиктивным адресам.

При этом, Прокуратура только этим не ограничилась и стала активно подавать иски в Суд, о признании популярных адресов "массовыми" и недостоверными.

Напомним, что отметка о недостоверности адреса грозит не только блокировкой банковских счетов, но и потерей доверия контрагентов, а также является поводом для исключения компании из ЕГРЮЛ, с последующей дисквалификацией руководства.

Больше полезного в Телеграм