По налоговому делу истек срок исковой давности? Для Прокуратуры это — не проблема
Схемотехникам избежать ответственности все сложнее.
Недавно мы писали о том, как Прокуратура помогает Налоговой бороться с “массовыми” юридическими адресами.
Но, естественно, адреса - это то малое, что Прокуратура может сделать. И только лишь "массовкой" ей заниматься не по чину.
Но вот "обратить внимание" на дело, по которому уже прошли все сроки исковой давности, это то, чем Прокуратура, в последнее время, занимается все чаще и с удовольствием.
При этом, в обоснование своей позиции заявляется следующее:
Прокурор не был участником оспариваемых сделок и не мог о них знать, а срок давности считается не с даты самого платежа, а с момента, когда прокурор о нем узнал (например, когда ознакомился с актом налоговой или приговором суда, получив эту информацию от ФНС).
А вот и примерчик на эту тему: Решение Арбитражного суда Красноярского края от 15 апреля 2026 года по делу №А33-35652/2025 - здесь иск появился лишь 10 декабря 2025 года по платежам 2021 года.
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