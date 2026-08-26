По налоговому делу истек срок исковой давности? Для Прокуратуры это — не проблема

Недавно мы писали о том, как Прокуратура помогает Налоговой бороться с “массовыми” юридическими адресами.

Но, естественно, адреса - это то малое, что Прокуратура может сделать. И только лишь "массовкой" ей заниматься не по чину.

Но вот "обратить внимание" на дело, по которому уже прошли все сроки исковой давности, это то, чем Прокуратура, в последнее время, занимается все чаще и с удовольствием.

При этом, в обоснование своей позиции заявляется следующее:

Прокурор не был участником оспариваемых сделок и не мог о них знать, а срок давности считается не с даты самого платежа, а с момента, когда прокурор о нем узнал (например, когда ознакомился с актом налоговой или приговором суда, получив эту информацию от ФНС).

А вот и примерчик на эту тему: Решение Арбитражного суда Красноярского края от 15 апреля 2026 года по делу №А33-35652/2025 - здесь иск появился лишь 10 декабря 2025 года по платежам 2021 года.

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