Переводить деньги из США стало сложнее. И это касается не только России
Финансовая разведка США обновила понятие «подозрительных переводов».
США, конечно, не та страна, где следует "шутить шутки": ни налоговые, ни какие-то еще.
Поэтому, мы настоятельно рекомендуем, если уж Вы живете в Америке, то “сидите там тихонечко" и старайтесь не привлекать к себе ненужного внимания. Даже, соседского.
Но, скоро, ненужное внимание американских регуляторов все-таки может коснуться многих.
Дело в том, что еще 5 июня финансовая разведка Минфина США выпустила предупреждение, которое касается банков и платежных систем. Они должны будут идентифицировать "подозрительные переводы", которые могут косвенно свидетельствовать о нелегальной занятости.
Базовый порог, начиная с которого, трансграничные переводы необходимо мониторить это $2 тысячи. Но в приграничных зонах он снижается до $200.
Под усиленную проверку попадают счета, открытые по ITIN. Дело в том, что ITIN оформляют те, у кого еще нет номера соцстрахования. А это - еще один фактор "сомнительности."
В общем, те, кто живет в США и отправляет переводы в Россию (пусть и не напрямую, а через Казахстан или Киргизию), могут легко столкнуться с ненужными вопросами.
Поэтому, хорошо бы, уже сейчас начинать готовить бумажки, как о легитимном происхождении денег, так и о том, каким образом они в США вообще зарабатываются.
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