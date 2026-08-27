Переводить деньги из США стало сложнее. И это касается не только России

США, конечно, не та страна, где следует "шутить шутки": ни налоговые, ни какие-то еще.

Поэтому, мы настоятельно рекомендуем, если уж Вы живете в Америке, то “сидите там тихонечко" и старайтесь не привлекать к себе ненужного внимания. Даже, соседского.

Но, скоро, ненужное внимание американских регуляторов все-таки может коснуться многих.

Дело в том, что еще 5 июня финансовая разведка Минфина США выпустила предупреждение, которое касается банков и платежных систем. Они должны будут идентифицировать "подозрительные переводы", которые могут косвенно свидетельствовать о нелегальной занятости.

Базовый порог, начиная с которого, трансграничные переводы необходимо мониторить это $2 тысячи. Но в приграничных зонах он снижается до $200.

Под усиленную проверку попадают счета, открытые по ITIN. Дело в том, что ITIN оформляют те, у кого еще нет номера соцстрахования. А это - еще один фактор "сомнительности."

В общем, те, кто живет в США и отправляет переводы в Россию (пусть и не напрямую, а через Казахстан или Киргизию), могут легко столкнуться с ненужными вопросами.

Поэтому, хорошо бы, уже сейчас начинать готовить бумажки, как о легитимном происхождении денег, так и о том, каким образом они в США вообще зарабатываются.

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