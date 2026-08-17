Про ограничения на наличные рубли в СНГ и контроль санкций в Армении

Обзор за 2 декаду августа о том, как из России идут (или не идут) платежи.

Продолжаем знакомить наших читателей с новостями о проходимости международных платежей из России.

Ознакомиться с прошлым обзором можно здесь.

Во-первых, на прошлой неделе, отличилась на санкционном фронте только Швейцария. Она ввела санкции против 45 российских компаний и 9 граждан.

Собственно, ничего нового там не прозвучало, Швейцария просто “гармонизировала“ свои санкционные списки, вслед за Евросоюзом.

Но на этом дело не закончилось и появилась новость о том, что швейцарский банк Swissquote и его мобильная “дочка“ Yuh стали прощаться с клиентами с российским гражданством.

Пока "под раздачу" попали около 600 клиентов банка. Причем, некоторые из них имели не только европейские ВНЖ, но и швейцарские паспорта. Но, именно из-за наличия у них еще и российского гражданства, их “попросили на выход”.

Клиентам дали 1 месяц на закрытие инвестиционных и сберегательных позиций и вывод средств. Позднее Банк ликвидирует позиции принудительно, с комиссией.

Испугался швейцарский Swissquote новых санкций или впечатлился огромным штрафом по делу UBS - неизвестно. Но факт остается фактом: россиянам, даже с европейским ВНЖ, все сложнее сохранить счета в европейских банках.

Во-вторых, практически не изменилась ситуация с платежами из России в СНГ у таких операторов как Freedom Finance и “Золотая Корона“.

Если кратко: платежи, по-прежнему, идут со сбоями, найти универсального корреспондента ни у кого, пока, не получилось.

Меньше всего проблем наблюдается на платежных маршрутах в Киргизию, Китай и Турцию. С оговорками и неритмично идут платежи в Казахстан. Больше всего проблем на маршрутах в Армению, Грузию и Азербайджан.

В-третьих, неожиданное продолжение получила тема перевозки наличных рублей в банки СНГ.

В этой связи мы уже отмечали, что просто рассовать деньги по карманам (или мешкам) для этого - недостаточно. Необходимо таможенное декларирование и подтверждающие документы для крупных сумм.

Но теперь появилась новая проблема: большинство банков СНГ выставили заградительные тарифы на пути зачисления наличных рублей.

Напомним, что еще 3-6 месяцев назад, никакой комиссии за зачисление наличных рублей в СНГ не было в принципе: приезжай и пополняй свой счет в банке как угодно, наличными в том числе.

Но уже весной, отдельные банки Казахстана стали вводить комиссию в 2-3 процента для нерезидентов.

Позднее, эту практику подхватили в Беларуси, Киргизии и Армении и кое-где замелькала комиссия уже в 5 процентов.

Теперь же, почти все банки Казахстана, Киргизии и Беларуси подняли комиссии до запредельных 10-15 процентов от суммы.

А некоторые банки Грузии обозначили введение комиссии за взнос наличных рублей в 20 процентов.

Причем, как правило, комиссия распространяется уже на Всех: и на резидентов, и на нерезидентов, и при пополнении через банкомат, и при личном визите в отделение банка.

Но и это - еще не все.

Появилась неприятная четвертая новость.

Дело в том, что, с прошлой недели, банки Армении, следуя указаниям и рекомендациям своего ЦБ, теперь борются с обходом санкций.

Видимо, в первую очередь, имеются ввиду санкции ЕС, куда Армения планирует вступить.

Поэтому, среди прочего, банки Армении теперь обязаны:

1) приостанавливать и отклонять операции с риском обхода санкций;

2) проверять не только клиента, но и его контрагентов и все стороны сделки;

3) учитывать гражданство, фактический адрес проживания и основную страну налогообложения клиента;

4) перепроверять клиента в течение 1-го рабочего дня, после любого изменения санкционных списков;

5) непрерывно оценивать, на предмет управления риском обхода санкций, и свои банки-корреспонденты.

Понятно, что в первую очередь, под “санкционный контроль“ угодят платежи российских компаний и граждан.

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