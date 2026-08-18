ФНС будет выявлять лиц, необоснованно использующих льготы для малого бизнеса
Рассматриваем новый проект Приказа ФНС.
На текущий момент проходит публичное обсуждение проекта Приказа ФНС, которым планируется внесение изменений в приложения к приказу ФНС России от 05.12.2025 № ЕД-7 31/1041@.
Как итог, процедуры проведения анализа (оценки) сведений о финансово-хозяйственной деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя), со стороны ФНС, должны усовершенствоваться.
Например, планируется учесть отраслевую специфику и добавить новые критерии для кредитных организаций (для них установят свои особенности расчета налоговой нагрузки) и компаний малого и среднего бизнеса.
Кроме этого, ФНС будет выявлять лиц, необоснованно использующих льготы для МСП.
Но интересно в этом - другое.
Дело в том, что, ранее, на одной из коллегий, где центральный аппарат ФНС делился своим опытом с подчиненными, был представлен “портрет типичного неплательщика налогов“.
Так вот, среди перечня признаков, такого неплательщика, были заявлены следующие:
Первое. Небольшой штат сотрудников (до 10 человек);
Второе. Фонд оплаты труда до 5 млн рублей;
Третье. Околонулевая рентабельность и чистые активы;
Четвертое. Низкая прибыль и выручка (порядка 1,1 млн.);
Пятое. Не входят в группу компаний и не декларируют проценты;
И шестое. Т.е. в целом, у таких компаний нет "признаков реальной экономической деятельности".
А теперь скажите мне: разве эти признаки не рисуют нам типичную компанию из МСП?
Больше полезного в Телеграм
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию