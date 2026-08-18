ФНС будет выявлять лиц, необоснованно использующих льготы для малого бизнеса

На текущий момент проходит публичное обсуждение проекта Приказа ФНС, которым планируется внесение изменений в приложения к приказу ФНС России от 05.12.2025 № ЕД-7 31/1041@.

Как итог, процедуры проведения анализа (оценки) сведений о финансово-хозяйственной деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя), со стороны ФНС, должны усовершенствоваться.

Например, планируется учесть отраслевую специфику и добавить новые критерии для кредитных организаций (для них установят свои особенности расчета налоговой нагрузки) и компаний малого и среднего бизнеса.

Кроме этого, ФНС будет выявлять лиц, необоснованно использующих льготы для МСП.

Но интересно в этом - другое.

Дело в том, что, ранее, на одной из коллегий, где центральный аппарат ФНС делился своим опытом с подчиненными, был представлен “портрет типичного неплательщика налогов“.

Так вот, среди перечня признаков, такого неплательщика, были заявлены следующие:

Первое. Небольшой штат сотрудников (до 10 человек);

Второе. Фонд оплаты труда до 5 млн рублей;

Третье. Околонулевая рентабельность и чистые активы;

Четвертое. Низкая прибыль и выручка (порядка 1,1 млн.);

Пятое. Не входят в группу компаний и не декларируют проценты;

И шестое. Т.е. в целом, у таких компаний нет "признаков реальной экономической деятельности".

А теперь скажите мне: разве эти признаки не рисуют нам типичную компанию из МСП?

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