Деньги европейцев (и русских с ВНЖ) хотят запереть в местных банках

Новое регулирование уже вступило в силу в Европе.

Долгие годы Россию (ну и еще Китай) приводили в пример того, как государство "не разрешает выводить капитал из страны".

Хотя, все эти годы, капитал из России утекал за границу триллионами долларов. А теперь утекает - триллионами рублей.

Но, очень похоже, что российский "железный занавес", на пути движения "свободного капитала", покажется "цветочками", в сравнении с европейскими инициативами.

Так, еще в 2024 году, Евросоюз принял Директиву (ЕС) 2024/1619 (CRD VI), которая вводит новый режим доступа банков из третьих стран на рынок ЕС. К слову, схожая норма MiFID II (ст. 42) есть и для брокерских и инвестиционных услуг.

Так вот, уже с 11 января 2027 года, неевропейский банк, заинтересованный в клиентах из ЕС, должен будет иметь лицензированный филиал в ЕС.

Есть, конечно, и исключения («reverse solicitation»), когда Банк ничего клиенту из ЕС не предлагал, а клиент Сам обратился в банк и Сам выбрал конкретный продукт.

Но эти исключения придется доказывать, с документами на руках.

Как резюме: 11 июля 2026 года закончился переходный период по действию указанной Директивы ЕС. Поэтому теперь, неевропейские банки, обязаны учитывать положения Директивы, при обслуживании "европейских" клиентов или отказаться от их обслуживания.

И теперь, например, при пролонгации депозита, рефинансировании кредита или при открытии нового продукта, допустим в казахском, сингапурском, гонконгском, американском или эмиратском банке, где Вы открывались по европейскому ВНЖ (потому, что без него, только лишь по российскому паспорту, счет бы вам просто не открыли) - это будет считаться новыми отношениями, подпадающими под новый режим.

Захотят ли эти неевропейские банки продолжать сотрудничество с Вами, как с "европейцем" - большой-большой вопрос.

P.S. К слову, надеюсь, всем понятно, что "русские", с европейскими ВНЖ, тоже, в категорию "европейцев" попадают?

Больше полезного в Телеграм