В России появится федеральный реестр подставных лиц

Заработать он должен с февраля 2027 года.

В начале сентября состоялось очередное заседание Правительственной комиссии по профилактике правонарушений. По итогам работы комиссии структурам ФНС и МВД было поручено усилить борьбу с налоговыми преступлениями.

Так, среди прочего, поставлена задача по созданию федерального реестра подставных лиц, которых бизнес использует для ухода от уплаты налогов.

Ожидается, что этот реестр:

Во-первых, заработает с 1 февраля 2027 года,

Во-вторых, позволит повысить эффективность оперативно-розыскной деятельности, за счет аккумулирования информации о подставных гражданах,

В-третьих, с 1 марта 2027 года налоговые декларации, поданные от имени поставных лиц, должны будут аннулироваться (ФНС должна будет разработать такой механизм),

В-четвертых, должен появиться единый подход к выявлению признаков подделки (фальсификации) счетов-фактур и (или) налоговых деклараций.

В-пятых, необходимо установить перечень имущества проверяемых налогоплательщиков с целью последующего наложения на него ареста (ответственные: региональные и республиканские управления МВД, а также управления министерства на транспорте по федеральным округам).

Среди схем, где используются подставные лица, особенно выделяются следующие:

Схема с зависимыми компаниями. Формально независимая компания (с подставным лицом) заключает договор с другой организацией, чтобы искусственно завысить расходы и снизить налогооблагаемую прибыль.

Схема дробления бизнеса. Известная схема, когда бизнес искусственно разделяется между формально независимыми компаниями или ИП (зарегистрированными на подставных лиц), чтобы использовать преимущества специальных налоговых режимов.

Схема защиты активов. Учредительные документы компании, с ценными активами, оформляются на подставное лицо (чаще всего - родственника), чтобы избежать взыскания, а также создать видимость независимости бизнеса.

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