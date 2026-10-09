10 стран с самыми высокими и самыми низкими пенсиями в мире

На пенсии в России принято жаловаться. Хотя, они и растут темпами, которые оказались выше, чем было задумано в ходе пенсионной реформы.

Но все-таки, даже на среднею пенсию по стране (в 27 тысяч рублей = 318 долларов) особо не разгуляешься.

Но как эти российские значения соотносятся с мировыми?

Давайте разберемся.

Самые высокие, на сегодняшний момент, пенсии в Дании. Здесь пенсионеру полагается порядка 2,900 долларов ежемесячно (порядка 247 тысяч рублей).

Чтобы получать такие деньги датчане выходят на пенсию в 67 лет, предварительно накопив не менее 40 лет стажа. И на протяжении всего этого времени они должны были отчислять в пенсионный фонд не менее 12% своего заработка.

Пенсию в размере порядка 2,500 долларов (213 тысяч рублей) получают в Норвегии.

Требования к пенсионерам здесь аналогичны датским (пенсия с 67 лет и стаж от 40 лет). Но для финансирования норвежского пенсионного фонда еще активно используются и нефтегазовые доходы страны.

На третьем месте пенсионеры Швейцарии. Им полагается порядка 2,100 долларов (179 тысяч рублей) ежемесячно.

На пенсию швейцарцы могут выйти с 65 лет (64 года - женщины). Но им необходимо подтвердить стаж от 45 лет (и 44 лет), соответственно. Значительную долю в пенсии составляют индивидуальные пенсионные программы.

Порядка 1,700 долларов (145 тысяч рублей) пенсии получают японцы. И для этого они должны перечислять в пенсионный фонд не менее 18 процентов своей зарплаты.

Выход на пенсию в Японии возможен с 65 лет. Но тем, кто доработает до 70-ти - положена надбавка в 25 процентов. При этом, те, кто выйдут на пенсию в 60 - будут получать на 25 процентов меньше.

Почти 1,695 долларов (почти 144 тысяч рублей) имеют пенсию австрийцы.

Они выходят на пенсию в 65 лет (в 60 - женщины), но возможна и досрочная пенсия (на 5 лет раньше) для тех, кто занимался тяжелым трудом.

На этом фоне может сложиться впечатление, что высокие пенсии получают граждане богатых стран.

Но это не так.

И самый яркий пример здесь - Китай.

Подавляющему большинству китайцев положена лишь минимальная пенсия в размере 55-75 долларов (5-7 тысяч рублей) в месяц. На немного большую пенсию могут рассчитывать лишь государственные чиновники и работники крупных промышленных предприятий.

При этом выход на пенсию в КНР возможен с 60 лет (55 для женщин). Сейчас планируется повышение пенсионного возраста до 65 лет.

Совсем никакой пенсии нет для большинства граждан Вьетнама.

На выплаты в размере порядка 110 долларов (порядка 9 тысяч рублей) в месяц могут рассчитывать лишь чиновники и сотрудники промышленных предприятий. При этом минимальный пенсионный возраст недавно был повышен до 62 лет (60 лет - для женщин).

Схожая ситуация в Таиланде.

Здесь большинство может рассчитывать лишь на пенсию в 20-25 долларов (1,7-2 тысячи рублей) в месяц. Минимальный стаж при этом достаточен на уровне 15 лет, но пенсионный возраст - с 55 лет.

В стране жестко следят за тем, чтобы пенсионеры не работали. Получать и пенсию, и зарплату - запрещено. Если пенсионер работает, то пенсию он получать не будет.

Забота за своими престарелыми родителями - дело родственников в Индии.

Большинство пенсионеров здесь лишены какой-либо государственной поддержки.

На минимальные пенсии от 20 долларов в месяц (от 1,7 тысяч рублей) могут рассчитывать лишь госслужащие и военные, с 60-ти лет.

На законодательном уровне введена обязанность заботиться о своих пожилых родственниках в Пакистане. За отказ в содержании своих родителей предусмотрено уголовное наказание.

Минимальная пенсия в 55 долларов (порядка 5 тысяч рублей) положена лишь чиновникам, военным и занятым в "стратегических сферах" (добыча полезных ископаемых).

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