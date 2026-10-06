Пенсию повысили настолько, что она побила антирекорд по отношению к зарплате

Многие считают, что пенсия в России - небольшая. Поэтому и статья про возможность эту пенсию повысить, за счет надбавок, вызвала большой интерес.

Но, оказывается, если сопоставить нынешний размер пенсии, с тем, какой она должна была быть, то картина вырисовывается, прямо супер-оптимистичная!

Итак, вот, попалась мне на глаза старая агитационная зарисовка, от 2018-го года (заглавная картинка к статье). Где показан прогноз роста пенсии с 2018 года по 2030-й. И, в том числе, показана динамика роста пенсии за год и за месяц.

Ну и два варианта, для сравнения.

Один - если бы пенсионной реформы не было.

Другой - после ее реализации.

Сейчас у нас на дворе конец 2026 года. И, если сопоставлять "планы" и "факты", то с ростом пенсий у нас все хорошо.

По "планам" от 2018-го года, у нас сейчас средний размер пенсии должен был быть на уровне 17 тысяч рублей.

Фактически же, средняя пенсия по стране сейчас более 27 тысяч рублей в месяц.