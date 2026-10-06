Пенсию повысили настолько, что она побила антирекорд по отношению к зарплате

Многие считают, что пенсия в России - небольшая. Поэтому и статья про возможность эту пенсию повысить, за счет надбавок, вызвала большой интерес.
Но, оказывается, если сопоставить нынешний размер пенсии, с тем, какой она должна была быть, то картина вырисовывается, прямо супер-оптимистичная!
Итак, вот, попалась мне на глаза старая агитационная зарисовка, от 2018-го года (заглавная картинка к статье). Где показан прогноз роста пенсии с 2018 года по 2030-й. И, в том числе, показана динамика роста пенсии за год и за месяц.
Ну и два варианта, для сравнения.
Один - если бы пенсионной реформы не было.
Другой - после ее реализации.
Сейчас у нас на дворе конец 2026 года. И, если сопоставлять "планы" и "факты", то с ростом пенсий у нас все хорошо.
По "планам" от 2018-го года, у нас сейчас средний размер пенсии должен был быть на уровне 17 тысяч рублей.
Фактически же, средняя пенсия по стране сейчас более 27 тысяч рублей в месяц.
А значит, прогресс, как говорится, на лицо!
Ведь, достичь уровня в 27 тысяч рублей в месяц пенсия, по плану, должна была уже после 2030-го года.
С другой стороны, если соотнести ударные темпы повышения пенсий со среднемесячной зарплатой по стране, то здесь мы увидим явный дисбаланс.
Соотношение средней пенсии (27 тысяч рублей) к средней зарплате (104 тысячи рублей) оказывается на уровне всего в 26 процентов.
А это - худший показатель за 17-ть лет.
Более того, Международная организация труда (есть и такая) настаивает на таком соотношении не менее, чем в 40 процентов.
Т.е. пенсионер должен получать в месяц не менее 40 процентов от средней зарплаты. А получает - всего 26 процентов.
И при всей, кажущейся, недостижимости такого показателя, есть страны, где пенсионеры получают гораздо больше.
Для примера, в Испании, Венгрии и Италии такой показатель выше 70-ти процентов. Во Франции - почти 60, а в Германии (где скоро тоже хотят провести пенсионную реформу) - он 42 процента.
К слову, даже в России такой показатель на уровне 53 процента - тоже был. В далеком и непростом 1995 году.
Получается так, что и пенсию, вроде бы, повысили "сверх плана", но ее уровень, в сравнении с зарплатами, снизился опережающими темпами.
Стал ли лучше жить, в итоге, отдельно взятый пенсионер?
Большой-большой вопрос.
А значит спросить, почему пенсия такая маленькая - логично и сейчас?
Больше полезного в Телеграм
Почему пенсия такая маленькая?