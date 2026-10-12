Страховые взносы по работникам с 2027 года вырастут

Причем темп роста больше, чем годом ранее.

В 2027 году по страховым взносам произойдет ряд изменений.

Итак, с 1 января 2027 года:

Первое.

Единая предельная база взносов вырастет с 2 979 000 до 3 311 000 рублей на каждого работника (уже опубликован проект постановления Правительства на эту тему).

Второе.

Взносами «на травматизм» будет официально заниматься ФНС (у СФР эту функцию уберут).

Третье.

Льготные тарифы для IT-компаний (7,6% сверх ЕПВБ), СОНКО и благотворительных организаций на УСН (15% / 7,6%), резидентов ОЭЗ (7,6% / 0%) - будут продлены.

При этом, находятся в стадии рассмотрения (еще не прошли первое чтение), законопроекты:

1) Об отмене предельной базы и единого тарифа в 30% для всех выплат (законопроект №1286413-8).

2) О снижении льготного тарифа для МСП с 15% до 10% (законопроект №1214509-8).

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