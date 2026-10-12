Минфин предлагает отменить юридические адреса для малого бизнеса

И заменить их на почтовый ящик на Госуслугах.

Появился законопроект, который позволит малому бизнесу отказаться от физического адреса в пользу электронной почты (специального "ящика" на Госуслугах).

При этом, территориальная "привязка" компании будет закрепляться по месту жительства директора.

Важную роль будет играть профиль директора и самого общества на Госуслугах.

Дело в том, что "активность" на Госулугах этих профилей будет автоматически отслеживаться. Например, если активности нет 3 месяца, то Минцифры сообщит об этом в ФНС. И в ЕГРЮЛ будет внесена запись об отсутствии связи, которую проект приравнивает к записи о недостоверности сведений. А через 6-ть месяцев такой записи, ФНС вправе исключить общество из реестра.

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