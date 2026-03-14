Раздельный учет для малого предприятия: как его вести

Введение: когда штат экономистов меньше, чем контрактов ГОЗа
Знакомо ли вам это чувство, когда на вашем малом предприятии:
Экономист всего один (а то и вовсе бухгалтер в нагрузку), но контрактов ГОЗа — десятки.
Внешний аудитор требует вести раздельный учет (РУ) «правильно и с нуля», что означает горы дополнительной работы.
Бухгалтерия заявляет: «Это не по ПБУ, и у нас нет таких статей в 1С».
Генеральный директор в стрессе, а вы — тот самый человек, на которого смотрят все в ожидании чуда.
Первая и главная мысль, которую нужно принять: полное ведение раздельного учета «как у больших заводов» на малом предприятии невозможно и экономически нецелесообразно. Ваша цель — не построить идеальную академическую систему, а создать работоспособный, защищенный от проверок механизм с минимальными трудозатратами.
Эта инструкция — не теория, а практическое руководство к действию, основанное на реальных кейсах компаний, прошедших проверки ФНС и ВП. Мы разберем, от чего можно отказаться, а на чем сосредоточиться в первую очередь.
Блок 1: от чего можно (и нужно) отказаться без риска
1. От идеи «параллельного учета».
Миф: нужно создать отдельную базу данных, дублирующую бухгалтерский учет.
Реальность: раздельный учет — это не отдельный учет, а дополнительная аналитика внутри существующего бухгалтерского учета. Его основа — данные 1С. Ваша задача — правильно их настроить и интерпретировать, а не создавать новую реальность в Excel.
2. От сложнейших методик распределения.
Миф: для каждой статьи накладных расходов нужна своя уникальная база распределения.
Реальность: для малого предприятия достаточно одной, но правильно выбранной и документально закрепленной базы для распределения общепроизводственных (ОПР) и общехозяйственных расходов (ОХР). Чаще всего это прямые материальные затраты или фонд оплаты труда основных рабочих — что больше соответствует специфике вашего производства. Главное — закрепить это в Учетной политике и последовательно применять.
3. От позаказного учета для каждого мелкого контракта
Миф: нужно знать себестоимость каждого винтика в каждом контракте ежемесячно.
Реальность: достаточно вести учет в разрезе «Групп продукции» или направлений деятельности (ГОЗ / неГОЗ). Детализацию до конкретного контракта можно делать расчетным путем по итогам квартала или при закрытии проекта, используя данные о прямых затратах, которые и так известны.
Блок 2: что сделать обязательно (3 ключевых регламента)
Регламент 1: учетная политика для целей РУ
Это ваш главный защитный документ. В нем должны быть четко прописаны:
Принцип отнесения затрат: что у вас относится к прямым, а что к косвенным (накладным) расходам.
База распределения: конкретный показатель (например, «прямые материальные затраты»), пропорционально которому ОПР и ОХР относятся на ГОЗ. Обоснуйте выбор: «Данный показатель наиболее точно отражает связь накладных расходов с производственным процессом в условиях нашего предприятия».
Порядок учета: где и какие аналитические разрезы ведете (номенклатурные группы, проекты, подразделения).
Фактически, это ваш ответ на 90% претензий аудитора: «Мы действуем в соответствии с утвержденной Учетной политикой, методологически верной и соответствующей закону 275-ФЗ».
Регламент 2: настройка аналитики в 1С (минимум для старта)
Не нужно дорогостоящее расширение «1С:ГОЗ». Достаточно использовать встроенные механизмы:
Номенклатурные группы: создайте группы «Продукция ГОЗ», «Продукция коммерческая», «Услуги» и др.
Статьи затрат: детализируйте статьи. Не просто «Материалы», а «Материалы для ГОЗа», «Материалы для коммерции». Это касается и зарплаты, и услуг.
Субконто на счетах 20, 25, 26: привяжите к затратам аналитику «Номенклатурная группа» и/или «Проект». Это позволит программа автоматически «разводить» часть затрат.
Отчеты: научитесь формировать стандартные отчеты («Оборотно-сальдовая ведомость по счету», «Анализ субконто») в нужных вам разрезах.
Регламент 3: документооборот по прямым затратам
Это «низко висящий плод», дающий 80% результата. Убедитесь, что по каждой закупке, связанной с ГОЗ, у вас есть четкая «метка»:
В договоре и счете от поставщика должен быть указан номер вашего контракта ГОЗ или пометка «Для исполнения госконтракта №...».
Менеджер по закупкам или руководитель проекта ставит на первичных документах (заявках, служебках) соответствующую отметку.
Бухгалтер относит эти затраты на соответствующие статьи и номенклатурные группы.
Этот простой порядок позволит вам беспроблемно собрать до 90% всех прямых затрат по любому контракту ГОЗ за 10 минут через фильтр в 1С.
Блок 3: как договориться с бухгалтерией? Скрипт разговора
Конфликт «экономист vs бухгалтер» — главный тормоз. Вот как его снять.
Цель разговора: ге заставить бухгалтерию делать лишнюю работу, а показать, что ваши требования упростят их жизнь в долгосрочной перспективе и защитят от проверок.
Ваши аргументы (говорите спокойно и фактологично):
«Это нужно для нашего общего спокойствия». «При проверке ФНС или Счетной палаты по ГОЗу первым делом запросят не у меня, а у вас, главбуха, обоснование затрат и расчет себестоимости. Если данные будут собраны в 1С, а не в моих таблицах, нам будет в 10 раз легче отчитаться».
«Я не прошу вас вести два учета, я прошу помочь правильно настроить один». «Давайте вместе посмотрим, какие три новых справочника (номенклатурные группы, статьи) нужно завести. Внесение данных в них я могу взять на себя или организовать. Вам нужно будет только проводить документы по уже готовым шаблонам».
«Это снизит вашу нагрузку в будущем». «Сейчас каждый квартал я отнимаю у вас время, чтобы выгрузить сырые данные и полдня с ними разбираться. Если мы один раз настроим аналитику, вы сможете за 5 минут сформировать нужный мне отчет, а у вас появится готовый ответ для любой проверки».
Идеальный итог: совместное подписание служебной записки или приказа с простым и понятным регламентом, который вы вместе разработали (на основе Регламентов 2 и 3).
Блок 4: типовые ошибки и как их избежать
1 Ошибка: верить на слово аудитору, который говорит: «Так не делают».
Решение: Требуйте аргументации со ссылками на НПА. Ваша Учетная политика, не противоречащая 275-ФЗ и Приказу №334, — главный аргумент.
2 Ошибка: Распределять накладные расходы «по ощущениям» или равными долями.
Решение: Используйте четкий, пусть и простой, математический показатель (базу распределения). Даже если он неидеален, его последовательное применение легитимно.
3 Ошибка: Не фиксировать процедуры на бумаге.
Решение: Любое решение по РУ (выбор базы распределения, порядок «метки» документов) должно быть задокументировано (приказ, служебка, дополнение к Учетной политике). В споре с проверяющими спасает только бумага с подписью руководителя.
Заключение: ваш путь к спокойствию
Раздельный учет на малом предприятии — это не про идеальную систему. Это про принятие разумных компромиссов, правильную организацию процессов и грамотное документирование решений.
Ваш план действий на первые 2 недели:
Составить/скорректировать раздел о РУ в Учетной политике (Регламент 1).
Провести встречу с бухгалтерией по предложенному скрипту и утвердить регламент документооборота (Регламент 3).
Внести 5-7 ключевых аналитических справочников в 1С (Регламент 2).
Протестировать механизм: пройти цепочку от заявки до отчета по одному контракту.
Когда кажется, что все сложно, помните: вы не строите заводской цех учета, а прокладываете узкую, но надежную тропинку, по которой ваш бизнес сможет безопасно идти по требованиям ГОЗа.
Начать дискуссию