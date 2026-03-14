Раздельный учет для малого предприятия: как его вести

Введение: когда штат экономистов меньше, чем контрактов ГОЗа

Знакомо ли вам это чувство, когда на вашем малом предприятии:

Экономист всего один (а то и вовсе бухгалтер в нагрузку), но контрактов ГОЗа — десятки.

Внешний аудитор требует вести раздельный учет (РУ) «правильно и с нуля», что означает горы дополнительной работы.

Бухгалтерия заявляет : «Это не по ПБУ, и у нас нет таких статей в 1С».

Генеральный директор в стрессе, а вы — тот самый человек, на которого смотрят все в ожидании чуда.

Первая и главная мысль, которую нужно принять: полное ведение раздельного учета «как у больших заводов» на малом предприятии невозможно и экономически нецелесообразно. Ваша цель — не построить идеальную академическую систему, а создать работоспособный, защищенный от проверок механизм с минимальными трудозатратами.

Эта инструкция — не теория, а практическое руководство к действию, основанное на реальных кейсах компаний, прошедших проверки ФНС и ВП. Мы разберем, от чего можно отказаться, а на чем сосредоточиться в первую очередь.