Кому на самом деле нужен отчет ГОЗ и как избежать ошибок

Почему проблемы начинаются в учете и как наладить процесс без авралов, рассказывает эксперт Дарья Паршонкова

Ключевой итог вашего раздельного учета ГОЗ

Если вы работаете с договором ГОЗ, вы точно знаете: раздельный учет ГОЗ — это не рекомендация, а прямая обязанность, прописанная в 275-ФЗ. Но зачем его вести? Конечный и самый важный результат этой работы — отчет ГОЗ.

Кому и когда сдавать отчет ГОЗ

Важно: составлять и сдавать отчет — разные вещи.

Составлять отчет обязаны все исполнители.

Сдавать отчет (в Минобороны через ЕИС) обязаны те, у кого есть и ОБС ГОЗ (отдельный банковский счет), и Военное Представительство (ВП). Именно ВП выступает вашим «почтовым ящиком» в систему.

Сроки — ваша главная точка контроля:

При наличии ВП — ежемесячно , не позднее 25-го числа следующего месяца.

Без ВП — отчет формируется «в столе» и предоставляется строго по запросу контролирующих органов в течение 10 дней.

Жизненный совет: не ждите запроса. Составлять отчет задним числом за несколько месяцев — задача на грани возможного и всегда сопровождается колоссальными рисками.

Как заполнять отчет ГОЗ: от слов к делу

Основа для идеального отчета — правильно поставленный раздельный учет ГОЗ. Если ваша учетная политика ГОЗ и процессы выстроены верно, данные для отчета формируются в вашей учетной системе почти автоматически.

Структура отчета (утверждена Постановлением Правительства № 47):

Титульный лист: реквизиты вашей компании, данные договора ГОЗ (номер, ИГК, сроки), номер спецсчета ГОЗ (ОБС). Таблица с целевыми параметрами: здесь отражается план — цена ГОЗ, плановая себестоимость, прибыль, поступления на ОБС. Таблица с фактическим исполнением: фиксируется реальное движение денег и ресурсов. Важно: многие операции отражаются методом двойной записи.

Главный секрет успешной сдачи: контрольное равенство в 3-й графе (строка 4 = стр.2 — стр.1). Если сошлось — вы молодец. Если нет — ищите ошибку в данных.

Почему отчет ГОЗ — это инструмент безопасности

Это ваш финансовый паспорт по контракту. Любая проверка (ФАС, Прокуратура, ВП) начнется с анализа этого документа. Несоответствия = претензии и штрафы. Это индикатор правильности цены ГОЗ. Отчет показывает, как плановая прибыль соотносится с фактической, и нет ли нарушений лимитов. Это доказательство целевого использования средств с ОБС ГОЗ. Казначейство сверяет каждую операцию по спецсчету с данными отчета.

ГОЗ — это не только производство, но и безупречный документооборот.