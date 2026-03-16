Кому на самом деле нужен отчет ГОЗ и как избежать ошибок
Ключевой итог вашего раздельного учета ГОЗ
Если вы работаете с договором ГОЗ, вы точно знаете: раздельный учет ГОЗ — это не рекомендация, а прямая обязанность, прописанная в 275-ФЗ. Но зачем его вести? Конечный и самый важный результат этой работы — отчет ГОЗ.
Кому и когда сдавать отчет ГОЗ
Важно: составлять и сдавать отчет — разные вещи.
Составлять отчет обязаны все исполнители.
Сдавать отчет (в Минобороны через ЕИС) обязаны те, у кого есть и ОБС ГОЗ (отдельный банковский счет), и Военное Представительство (ВП). Именно ВП выступает вашим «почтовым ящиком» в систему.
Сроки — ваша главная точка контроля:
При наличии ВП — ежемесячно, не позднее 25-го числа следующего месяца.
Без ВП — отчет формируется «в столе» и предоставляется строго по запросу контролирующих органов в течение 10 дней.
Жизненный совет: не ждите запроса. Составлять отчет задним числом за несколько месяцев — задача на грани возможного и всегда сопровождается колоссальными рисками.
Как заполнять отчет ГОЗ: от слов к делу
Основа для идеального отчета — правильно поставленный раздельный учет ГОЗ. Если ваша учетная политика ГОЗ и процессы выстроены верно, данные для отчета формируются в вашей учетной системе почти автоматически.
Структура отчета (утверждена Постановлением Правительства № 47):
Титульный лист: реквизиты вашей компании, данные договора ГОЗ (номер, ИГК, сроки), номер спецсчета ГОЗ (ОБС).
Таблица с целевыми параметрами: здесь отражается план — цена ГОЗ, плановая себестоимость, прибыль, поступления на ОБС.
Таблица с фактическим исполнением: фиксируется реальное движение денег и ресурсов. Важно: многие операции отражаются методом двойной записи.
Главный секрет успешной сдачи: контрольное равенство в 3-й графе (строка 4 = стр.2 — стр.1). Если сошлось — вы молодец. Если нет — ищите ошибку в данных.
Почему отчет ГОЗ — это инструмент безопасности
Это ваш финансовый паспорт по контракту. Любая проверка (ФАС, Прокуратура, ВП) начнется с анализа этого документа. Несоответствия = претензии и штрафы.
Это индикатор правильности цены ГОЗ. Отчет показывает, как плановая прибыль соотносится с фактической, и нет ли нарушений лимитов.
Это доказательство целевого использования средств с ОБС ГОЗ. Казначейство сверяет каждую операцию по спецсчету с данными отчета.
ГОЗ — это не только производство, но и безупречный документооборот.
