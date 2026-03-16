darjaparshonkova

Кому на самом деле нужен отчет ГОЗ и как избежать ошибок

Почему проблемы начинаются в учете и как наладить процесс без авралов, рассказывает эксперт Дарья Паршонкова

Ключевой итог вашего раздельного учета ГОЗ

Если вы работаете с договором ГОЗ, вы точно знаете: раздельный учет ГОЗ — это не рекомендация, а прямая обязанность, прописанная в 275-ФЗ. Но зачем его вести? Конечный и самый важный результат этой работы — отчет ГОЗ.

Кому и когда сдавать отчет ГОЗ

Важно: составлять и сдавать отчет — разные вещи.

  • Составлять отчет обязаны все исполнители.

  • Сдавать отчет (в Минобороны через ЕИС) обязаны те, у кого есть и ОБС ГОЗ (отдельный банковский счет), и Военное Представительство (ВП). Именно ВП выступает вашим «почтовым ящиком» в систему.

Сроки — ваша главная точка контроля:

  • При наличии ВП — ежемесячно, не позднее 25-го числа следующего месяца.

  • Без ВП — отчет формируется «в столе» и предоставляется строго по запросу контролирующих органов в течение 10 дней.

Жизненный совет: не ждите запроса. Составлять отчет задним числом за несколько месяцев — задача на грани возможного и всегда сопровождается колоссальными рисками.

Как заполнять отчет ГОЗ: от слов к делу

Основа для идеального отчета — правильно поставленный раздельный учет ГОЗ. Если ваша учетная политика ГОЗ и процессы выстроены верно, данные для отчета формируются в вашей учетной системе почти автоматически.

Структура отчета (утверждена Постановлением Правительства № 47):

  1. Титульный лист: реквизиты вашей компании, данные договора ГОЗ (номер, ИГК, сроки), номер спецсчета ГОЗ (ОБС).

  2. Таблица с целевыми параметрами: здесь отражается план — цена ГОЗ, плановая себестоимость, прибыль, поступления на ОБС.

  3. Таблица с фактическим исполнением: фиксируется реальное движение денег и ресурсов. Важно: многие операции отражаются методом двойной записи.

Главный секрет успешной сдачи: контрольное равенство в 3-й графе (строка 4 = стр.2 — стр.1). Если сошлось — вы молодец. Если нет — ищите ошибку в данных.

Почему отчет ГОЗ — это инструмент безопасности

  1. Это ваш финансовый паспорт по контракту. Любая проверка (ФАС, Прокуратура, ВП) начнется с анализа этого документа. Несоответствия = претензии и штрафы.

  2. Это индикатор правильности цены ГОЗ. Отчет показывает, как плановая прибыль соотносится с фактической, и нет ли нарушений лимитов.

  3. Это доказательство целевого использования средств с ОБС ГОЗ. Казначейство сверяет каждую операцию по спецсчету с данными отчета.

ГОЗ — это не только производство, но и безупречный документооборот.

Информации об авторе

Эксперт ГОЗ в Экспертно-правовой центр Вектор

2 подписчика8 постов

АО Донинтурфлот
Отпуска

Что нужно знать, чтобы хорошо отдохнуть в круизе

Спланировать идеальный отпуск — задача не из простых. Особенно когда хочется увидеть много нового, но нужно уложиться в разумный бюджет. Отличное решение — круиз по рекам России. Это возможность посетить несколько городов, насладиться живописными видами и получить массу впечатлений. Рассказываем, как организовать такой отдых с пользой и удовольствием.

Что нужно знать, чтобы хорошо отдохнуть в круизе

