Документальная основа раздельного учёта: краткий гид

Закона об Учётной политике для ГОЗ не существует, на что опираться при ее формировании в разрезе РУ?

Учётная политика по раздельному учёту ГОЗ формируется на основе комплекса нормативных документов, поскольку отдельного закона «Об учётной политике» не существует. Основные требования установлены следующими актами :

1. Базовый документ, устанавливающий обязанность вести раздельный учёт

«Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»

Статья 8 (п. 18 ч. 1, п. 16 ч. 2) — прямо обязывает головных исполнителей и исполнителей вести раздельный учёт результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому контракту .

2. Документ, определяющий правила ведения раздельного учёта

«Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 № 47»

Это основной документ, который устанавливает правила, по которым организации должны вести раздельный учёт. Именно в нем закреплена необходимость учёта затрат, обязательств, денежных средств, материальных запасов отдельно по каждому контракту.

3. Документ, регулирующий состав затрат и ценообразование

Приказ Минпромторга России от 08.02.2019 № 334

Определяет состав затрат, которые можно включать в цену продукции по ГОЗ.

Устанавливает перечень статей калькуляции, правила группировки прямых и косвенных расходов (ОПР, ОХР, АУР), базы для их распределения.

4. Документ для контрактов с казначейским сопровождением

Приказ Минфина России от 10.12.2021 № 210н

Регулирует порядок учёта доходов и затрат для контрактов, которые находятся на казначейском сопровождении (лицевые счета в Казначействе) .

5. Самостоятельный документ предприятия — Учётная политика

Все перечисленные выше акты требуют, чтобы предприятие разработало и утвердило собственную учётную политику для целей раздельного учёта . В ней необходимо закрепить :

Рабочий план счетов с аналитикой по каждому контракту.

Конкретную базу распределения накладных расходов (например, пропорционально прямым материальным затратам или зарплате основных рабочих).

Формы первичных документов и регистров учёта (карточки заказов, ведомости).

Порядок документооборота и идентификации затрат по контракту (например, сквозная метка с ИГК).

Краткий итог:

Закон № 275-ФЗ обязывает вести раздельный учёт. Постановление № 47 и Приказ № 334 устанавливают, как именно его вести. А Приказ № 210н добавляет требования, если есть казначейское сопровождение. Все эти нормы должны быть реализованы в учётной политике вашей организации.