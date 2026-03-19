Что значит «закрепить раздельный учет в учетной политике»

В профессиональных обсуждениях часто можно услышать фразу «раздельный учет должен быть закреплен в учетной политике». Разберем, что именно это означает с нормативной точки зрения.

Обязанность вести раздельный учёт установлена Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 47 "О Правилах ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счёт средств федерального бюджета, раздельного учёта результатов финансово-хозяйственной деятельности" (далее Постановление).

В п.1 «Правил ведения организациями, выполняющими государственный оборонный заказ, раздельного учёта результатов финансово-хозяйственной деятельности (утв. постановлением)» установлено, что организации, выполняющие государственный оборонный заказ, обязаны вести раздельный учёт результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому контракту отдельно. Организации обязаны осуществлять учёт производственных и коммерческих затрат, обязательств (дебиторская и кредиторская задолженности), денежных средств, имущественных прав, материальных запасов, основных средств, нематериальных активов и т.п. (далее - ресурсы) отдельно по каждому контракту. Каждая хозяйственная операция должна учитываться в составе ресурсов контракта.

Учётная политика в организации должна быть согласно Положению по бухгалтерскому учёту «Учётная политика организации» (ПБУ 1/2008) (далее Положение)

В соответствии с п.2. Положения учётная политика - совокупность способов ведения бухгалтерского учёта. К ним относятся:

способы группировки,

оценки фактов хозяйственной деятельности,

погашения стоимости активов,

организации документооборота,

инвентаризации,

применения счетов бухгалтерского учёта,

организации регистров бухгалтерского учёта,

обработки информации.

Таким образом можно сделать вывод: Учётная политика организации должна содержать положения о том, каким именно образом ресурсы учитываются отдельно по каждому контракту ГОЗ.

При этом прямого требования к организации иметь отдельную Учётную политику по раздельному учёту в законодательной базе нет.

Если в учётной политике нет положений о том, как обособляются ресурсы по контракту, значит в организации не созданы условия для раздельного учёта.

Иными словами: факт ведения раздельного учёта должен быть подтверждён документально, а не описан на словах. Без это невозможно подтвердить наличие раздельного учёта в организации и защитить позицию при проверке контролирующими органами.

Таким образом, Учётная политика - это правила и основные принципы работы организации в рамках Раздельного учёта. В ней должны быть описаны правила ведения Раздельного учёта в организации.

Учётная политика по Раздельному учёту может быть как отдельным документом, дополняющим Учётную политику по Бухгалтерскому учёту и Налоговому учёту, так и быть приложением к ней.

При этом есть ряд ошибок, которые часто допускаются при составлении учётной политики по раздельному учёту. Их мы разберём в следующей статье.