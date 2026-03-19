Рубрика «Вопрос дня», в которой мы отвечаем на самые частые вопросы в ГОЗе

Вопрос: при переводе в фиксированную цену на продукцию, производство, которой составляет более 1 года организации следует использовать формы с индексом «Д» или без индекса «Д»?

Ответ: В случае перевода в фиксированную цену других видов цен на продукцию, технологический цикл производства которой составляет более 1 года, либо год начала производства такой продукции не соответствует году окончания её производства и поставки, организация использует формы документов, без индекса «д», указывая при их заполнении затраты по состоянию на конкретную дату с разбивкой по годам.