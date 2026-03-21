Как сохранить ипотечную квартиру при банкротстве: новый закон работает

С осени 2024 года у должников с ипотекой появился реальный инструмент — не теория, а конкретная статья закона. Разбираю, как это работает и кому подходит.

Что изменилось с 8 сентября 2024 года

Вступила в силу ст. 213.10-1 ФЗ-127 «О несостоятельности». Она позволяет заключить мировое соглашение с банком-залогодержателем прямо в рамках процедуры банкротства. Результат: ипотечная квартира исключается из конкурсной массы, все остальные долги списываются.

До этой нормы единственный шанс сохранить ипотечное жильё — доказать, что оно единственное. Но банк как залогодержатель мог оспорить этот статус, и судебные споры длились годами без гарантий.

Как работает механизм

Мировое соглашение по ст. 213.10-1 — это не прощение долга. Это реструктуризация ипотечного кредита на новых условиях:

1. Квартира выходит из конкурсной массы — её не продадут на торгах.

2. Банк отзывает свои требования из дела о банкротстве.

3. Остальные долги (кредиты, займы, ЖКУ) списываются по завершении процедуры.

4. Вы продолжаете платить ипотеку по новому согласованному графику.

Пошагово: как заключить соглашение

Шаг 1. Подготовка предложения для банка. Банк — это переговорная сторона, не обязанная соглашаться. Задача юриста — показать, что ваше предложение выгоднее для банка, чем долгие торги.

Шаг 2. Переговоры об условиях: новый размер платежей, срок, порядок погашения просрочки.

Шаг 3. Утверждение в арбитражном суде. Суд проверяет законность и утверждает соглашение определением.

Шаг 4. Исполнение. Банкротство продолжается по остальным долгам → они списываются. Вы платите ипотеку по новому графику.

Важные ограничения

— Норма применяется к делам, возбуждённым после 08.09.2024.

— По более ранним делам — соглашение возможно, если жильё ещё не продано с торгов.

— Несколько ипотек в разных банках — соглашение с каждым отдельно.

Часто спрашивают

Обязан ли банк соглашаться? Нет. Но грамотный юрист представит условия так, чтобы банку было выгоднее договориться, чем тратить ресурсы на торги.

Что если перестать платить после утверждения соглашения? Банк вправе обратить взыскание на квартиру в рамках исполнительного производства.

Вывод

Это первый реально работающий механизм, который позволяет и списать долги, и сохранить ипотечное жильё. До 2024 года такого инструмента не существовало. Успех на 90% зависит от качества переговоров с банком — здесь без опытного юриста не обойтись.