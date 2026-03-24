Сравнение заработка на ПВЗ Wildberries и Ozon: что выгоднее в 2026

ПВЗ Ozon vs Wildberries

В 2026 году рынок ПВЗ окончательно разделился на два лагеря. Если вы рассматриваете пункт выдачи как дополнительный источник дохода (например, для супруга, который будет работать на точке, или как вложение с частичным участием), критерии выбора будут иными, чем для полноценного бизнеса с наемным персоналом.

Основное различие – в модели партнерства. Ozon работает по агентскому договору: вы получаете вознаграждение от оборота, а также можете подключить другие службы доставки. Wildberries – по договору комиссии: партнер получает фиксированный процент, но жестко привязан к стандартам бренда и рейтингу.

Для дополнительного дохода ключевыми становятся:

возможность работать без наемных сотрудников (форматы «на дому» или упрощенные);

предсказуемость выплат;

минимальные штрафы и риски.

Здесь Ozon выглядит привлекательнее, так как у него есть программа «Домашний ПВЗ» (помещение от 10–15 кв. м, упрощенные требования) и длительные гарантированные выплаты, которые позволяют выходить в плюс даже при невысоком обороте. Wildberries требует более строгого соответствия брендбуку и площадей, но в малых городах тоже запустил упрощенный формат (от 10 кв. м), который начинает набирать популярность.