Сравнение заработка на ПВЗ Wildberries и Ozon: что выгоднее в 2026

Wildberries – выше доходность при высоком обороте (до 5–6% вознаграждения), но строгая система штрафов и частая смена правил.
Ozon – лояльнее к новичкам, есть гарантированные выплаты до 9 месяцев, но тарифы чуть ниже (3–5%) и сложнее получить максимальную ставку.
Стартовые вложения – у Ozon они обычно ниже: от 300 000 руб. (домашний ПВЗ) против 500 000–800 000 руб. у Wildberries для стандартного формата.
Дополнительный доход – оба маркетплейса позволяют получать от 30 000 до 100 000 руб. чистой прибыли в месяц, но при личном участии можно зарабатывать больше за счет экономии на ФОТ.
ПВЗ Ozon vs Wildberries
В 2026 году рынок ПВЗ окончательно разделился на два лагеря. Если вы рассматриваете пункт выдачи как дополнительный источник дохода (например, для супруга, который будет работать на точке, или как вложение с частичным участием), критерии выбора будут иными, чем для полноценного бизнеса с наемным персоналом.
Основное различие – в модели партнерства. Ozon работает по агентскому договору: вы получаете вознаграждение от оборота, а также можете подключить другие службы доставки. Wildberries – по договору комиссии: партнер получает фиксированный процент, но жестко привязан к стандартам бренда и рейтингу.
Для дополнительного дохода ключевыми становятся:
возможность работать без наемных сотрудников (форматы «на дому» или упрощенные);
предсказуемость выплат;
минимальные штрафы и риски.
Здесь Ozon выглядит привлекательнее, так как у него есть программа «Домашний ПВЗ» (помещение от 10–15 кв. м, упрощенные требования) и длительные гарантированные выплаты, которые позволяют выходить в плюс даже при невысоком обороте. Wildberries требует более строгого соответствия брендбуку и площадей, но в малых городах тоже запустил упрощенный формат (от 10 кв. м), который начинает набирать популярность.
Что пишут о доходности ПВЗ Ozon: реальные цифры и отзывы
Анализируя отзывы действующих владельцев и данные из открытых источников (форумы «Клерк», группы ВК, отчеты агрегаторов за 2025–2026 гг.), можно выделить следующие цифры по доходности ПВЗ Ozon:
Показатель
Среднее значение
Комментарий
Стартовые вложения
300 000 – 600 000 руб.
Домашний ПВЗ – от 300 000 руб.; стандартный – до 600 000 руб.
Ежемесячная выручка (вознаграждение)
70 000 – 150 000 руб.
Зависит от оборота и зоны (зеленая/красная)
Чистая прибыль (при наемном сотруднике)
30 000 – 70 000 руб.
После вычета аренды, налогов, расходников
Чистая прибыль (личное управление)
60 000 – 120 000 руб.
Экономия на зарплате, но занятость полный день
Срок окупаемости
10–18 месяцев
При личном управлении – до 12 месяцев
Что пишут о доходности ПВЗ Ozon владельцы:
«Первые три месяца Ozon доплачивал до 360 000 руб. в Москве – это перекрывало аренду и зарплату, даже если оборот был маленький. После окончания поддержки прибыль упала, но точка осталась в плюсе» .
«Главный плюс – лояльные проверки. Если рейтинг просел, территориальный менеджер помогает разобраться, а не сразу штрафует» .
«Минус – сложно получить максимальный тариф 5%, часто дают 3–4%. Приходится подключать СДЭК и Boxberry, чтобы увеличить доход» .
По данным Ozon, чистая прибыль ПВЗ в регионах составляет от 30 000 до 100 000 рублей в месяц , что подтверждает реалистичность этих цифр.
Доход и условия франшизы Wildberries
Wildberries официально не называет свою модель «франшизой», но по сути это партнерская программа со строгими требованиями. Условия для партнеров в 2026 году:
Стартовый взнос – отсутствует (паушальный взнос не взимается).
Обеспечительный платеж – от 10 000 руб. (упрощенный формат) до 50 000 руб. (стандарт) .
Требования к помещению – от 20 кв. м для стандартного ПВЗ, от 10 кв. м для упрощенного формата в малых городах. Обязателен отдельный вход, видеонаблюдение, брендирование.
Тарифы вознаграждения – плавающие: от 3% до 6% от оборота. Высокий тариф (5–6%) действует в «зеленых» зонах и при обороте до определенного порога (например, до 6 млн руб./мес.). При превышении оборота ставка может снижаться .
Программы поддержки – для новых партнеров в приоритетных зонах могут выплачивать +3% к тарифу или компенсировать вывеску.
Доходность ПВЗ Wildberries в 2026 году:
Показатель
Среднее значение
Комментарий
Стартовые вложения
500 000 – 800 000 руб.
Без учета упрощенного формата
Ежемесячная выручка
80 000 – 200 000 руб.
Зависит от оборота и зоны
Чистая прибыль (при наемном сотруднике)
40 000 – 100 000 руб.
После всех расходов и штрафов
Чистая прибыль (личное управление)
80 000 – 150 000 руб.
При высоком обороте
Срок окупаемости
8–18 месяцев
Быстрее в «зеленых» зонах
Особенности Wildberries, о которых важно знать:
Штрафы – за низкий рейтинг (ниже 4,95), очереди (более 6 человек), ошибки при приемке возвратов, отсутствие брендированных пакетов. Штрафы могут достигать 30 000–100 000 руб. единоразово.
Рейтинг – критически важен. Если он падает, тариф снижается, а в перспективе точку могут закрыть.
Изменения правил – условия могут меняться несколько раз в месяц, что создает высокую административную нагрузку .
Сравнение заработка на ПВЗ Wildberries и Ozon: что выгоднее в 2026 году
Чтобы наглядно показать разницу, сведем ключевые параметры в таблицу. Она поможет быстро оценить, какой вариант подходит именно вам.
Критерий
Ozon
Wildberries
Минимальные вложения
300 000 руб. (домашний ПВЗ)
500 000–800 000 руб. (стандарт), но есть упрощенный от 200 000 руб. в малых городах
Порог входа
Низкий, лояльные требования к помещению
Высокий к стандартному ПВЗ, но гибкий для малых населенных пунктов
Тариф вознаграждения
3–5% от оборота (реже 5,5–6%)
3–6% (в «зеленых» зонах выше, но плавающий)
Гарантированные выплаты
Есть, до 9 месяцев (в зависимости от города)
Нет, но могут быть повышенные тарифы в приоритетных зонах
Штрафы
Умеренные, лояльная система
Жесткие, до 100 000 руб. за серьезные нарушения
Рейтинговая система
Влияет на премии, но не критична
Влияет на тариф и само существование точки
Поддержка партнеров
Территориальные менеджеры помогают
Минимальная, в основном через чат-бот и портал
Мультибрендовость
Разрешена, можно выдавать заказы СДЭК, Boxberry и др.
Разрешена, но фактически редко используется из-за загруженности
Идеальный профиль владельца
Новичок, желающий минимизировать риски и получать стабильный доход
Опытный предприниматель, готовый управлять рисками и оперативно реагировать на изменения
Что выгоднее для дополнительного дохода в 2026?
Если у вас ограниченный бюджет и вы хотите попробовать бизнес с минимальными рисками – выбирайте Ozon. Домашний ПВЗ или точка в регионе с гарантированными выплатами позволит окупиться без нервотрепки.
Если у вас есть капитал от 600 000 руб., вы готовы к стрессу и хотите потенциально более высокую доходность (80 000–150 000 руб./мес.) – присмотритесь к Wildberries в «зеленой» зоне.
ПВЗ как источник дополнительного дохода: миф или реальность?
Многие рассматривают ПВЗ как способ пассивного дохода: вложил деньги, нанял сотрудников, и точка приносит деньги без вашего участия. В 2026 году эта модель работает, но с оговорками.
Реальность такова:
При наемном сотруднике чистая прибыль ПВЗ Ozon составляет 30 000–70 000 руб., Wildberries – 40 000–100 000 руб. Это сопоставимо с доходностью от сдачи квартиры, но требует большего внимания.
Пассивным такой доход назвать нельзя. Вам придется:
контролировать рейтинг и отзывы;
следить за остатками расходников;
разбираться с проверками и штрафами;
раз в месяц сдавать отчетность.
Личное управление (когда вы сами работаете на точке) дает доходность выше, но это уже активный бизнес с полной занятостью.
Дополнительный доход (когда ПВЗ – это второй бизнес, а управляет им, например, супруг или наемный сотрудник) – вполне реален. Однако важно выбирать формат с минимальными требованиями (домашний ПВЗ Ozon или упрощенный Wildberries) и тщательно подбирать локацию.
Пошаговый чек-лист: как выбрать между Ozon и Wildberries
Оцените бюджет. Если у вас до 400 000 руб. – Ozon (домашний ПВЗ) или Wildberries в малом городе (упрощенный формат). Если бюджет 600 000+ – можно рассматривать оба варианта.
Определитесь с форматом участия. Будете ли вы работать сами? Если да, Wildberries дает более высокий потенциал. Если наймете сотрудника – Ozon снижает риски.
Изучите карту зон. Зайдите на сайты партнеров. Найдите «зеленые» зоны (дефицит ПВЗ) в своем городе или области. Если таких зон много у Wildberries – стоит рассмотреть его; если у Ozon – выбирайте Ozon.
Проанализируйте конкуренцию. В радиусе 1 км от потенциальной локации не должно быть других ПВЗ того же бренда. Для Wildberries это критичнее из-за каннибализации трафика.
Проверьте требования к помещению. Если у вас есть помещение площадью от 10–15 кв. м – оба маркетплейса могут подойти (упрощенные форматы). Если только от 20 кв. м – оба стандарта.
Просчитайте точку безубыточности. Используйте формулу: (аренда + ФОТ + налоги + расходники) / тариф. Узнайте у соседних ПВЗ средний оборот, чтобы понять, достижима ли она.
Учтите скрытые риски. Для Wildberries заложите в план ежемесячный резерв на штрафы (10–20% от выручки). Для Ozon – учтите, что после окончания гарантированных выплат доход может снизиться.
FAQ
ПВЗ Ozon vs Wildberries: что выгоднее для допдохода 2026, если я планирую работать сам?
Если вы готовы работать на точке лично, Wildberries дает более высокий потенциал – до 150 000 руб./мес. чистыми. Однако будьте готовы к жестким штрафам и необходимости постоянно следить за рейтингом.
Сравнение заработка на ПВЗ Wildberries и Ozon: что выгоднее в 2026 году для занятого человека?
Для занятого человека, который будет нанимать сотрудников, Ozon безопаснее: меньше штрафов, помощь менеджеров, стабильность. Wildberries требует более плотного контроля, иначе штрафы могут съесть прибыль.
Можно ли открыть ПВЗ, если у меня есть только 300 000 рублей?
Да. Самый доступный вариант – «Домашний ПВЗ Ozon» или упрощенный ПВЗ Wildberries в населенном пункте до 5 000 жителей. Вложения составят 200 000–300 000 руб., окупаемость – около года.
Какой маркетплейс платит больше?
По максимальным тарифам Wildberries может платить до 6% против 5% у Ozon. Но на практике итоговая доходность зависит от оборота и количества штрафов. При равном обороте и отсутствии штрафов Wildberries выгоднее.
Что делать, если после открытия ПВЗ доход оказался ниже ожидаемого?
Проверьте, не изменился ли цвет зоны (была зеленая, стала красная), не открылся ли рядом конкурент. Подключите дополнительные службы доставки (СДЭК, Boxberry) для увеличения потока. Если работаете с Wildberries, срочно поднимите рейтинг – он влияет на тариф.
