Перезагрузка Постановления № 2464 с 31 августа: как новые программы по первой помощи сделают преподавателя главным активом в охране труда

До 31 августа 2026 года преподаватель первой помощи в большинстве компаний воспринимался как «человек с указкой». Провел лекцию — поставил галочку — выдал удостоверение. Его ценность измерялась количеством обученных сотрудников, а не качеством их навыков.

С 31 августа всё меняется.

Новые примерные программы по первой помощи, утвержденные в рамках перезагрузки Постановления № 2464, превращают преподавателя из лектора в ключевую фигуру, от которой зависит не только выполнение требований ГИТ, но и реальная безопасность персонала.

Почему? Разбираемся по пунктам.

Что именно меняется? Не просто «реформа», а полная смена правил игры Изменения в Постановление № 2464 вносятся Постановлением Правительства РФ от 30.06.2026 № 805. И они кардинальные.

1. Практика — не менее 50% времени

Раньше можно было отчитать теорию, показать пару слайдов и считать обучение состоявшимся. Теперь программы обучения по оказанию первой помощи должны содержать практические занятия в объеме не менее 50% общего количества учебных часов.

Это означает: если программа рассчитана на 8 часов, минимум 4 часа — это отработка навыков на тренажерах. Без вариантов.

2. Дистанционное обучение практике — запрещено

Теоретические занятия по-прежнему могут проводиться удаленно. Но практические занятия по первой помощи — исключительно очно, с применением технических средств обучения, тренажеров и медицинских изделий.

Теперь основная идея такова: «Дистанционные технологии не позволяют обеспечить требуемый законом уровень отработки навыков. Манекен в Zoom не заменишь. Жгут по видео не наложишь».

3. Примерные перечни тем полностью переработаны

В новой редакции изложены примерные перечни тем теоретических и практических занятий. Теперь в программах четко прописаны конкретные практические действия, которые должен отработать каждый обучающийся.

Появились разделы, которых раньше не было или им уделялось мало внимания: экстренное извлечение пострадавших, психологическая поддержка, работа с дефибрилляторами.

Почему преподаватель становится «главным активом»?

Раньше обучение было формальностью. Теперь от качества работы преподавателя зависит:

Способность компании доказать инспектору ГИТ, что сотрудники действительно умеют действовать. Инспекторы теперь проверяют не просто наличие протокола, а фактически проведенную практику. Если сотрудник не может правильно провести СЛР на манекене — считайте, обучение не проводилось.

Снижение страховых и репутационных рисков. Обученный сотрудник, который правильно останавливает кровотечение или проводит сердечно-легочную реанимацию, сохраняет жизнь коллеге. А это спасает компанию от многомиллионных исков и потери репутации.

Соответствие Концепции развития первой помощи до 2036 года. Правительство ставит цель — повышение продолжительности жизни и снижение смертности от внешних причин. И ключевая роль в этом отведена преподавателям, которые готовят инструкторов и участников оказания первой помощи с обязательной практической компонентой.

Рост статуса профессии. Преподаватель первой помощи выходит из тени. Его начинают воспринимать как стратегического партнера, а не как «обязаловку». Тот, кто перестраивается первым, становится дефицитным и востребованным экспертом.

Как преподавателю стать этим активом? Практические шаги 1. Обновить матчасть Практические занятия проводятся с применением технических средств обучения и наглядных пособий. Вам понадобятся: · Тренажеры для сердечно-легочной реанимации (манекены) с параметрами, соответствующими антропометрическим данным реального человека. · Средства для тренировки остановки кровотечения — жгуты, турникеты, бинты, салфетки. · Средства иммобилизации — шины, корсеты, бандажи . · Имитаторы ран и травм — накладки, грим для создания реалистичных сценариев. Для особо продвинутых — тренажеры с виртуальной реальностью, которые также допускаются к использованию. 2. Пересмотреть методику Четырехступенчатый метод обучения — ваш новый лучший друг: 1. Демонстрация. Преподаватель показывает приемы без остановок и объяснений. 2. Демонстрация с объяснением. Повторно показывает действия, сопровождая их подробными комментариями и отвечая на вопросы. 3. Демонстрация под руководством обучающихся. Преподаватель выполняет действия, а обучающиеся подсказывают последовательность. 4. Самостоятельное выполнение. Обучающиеся сами выполняют приемы под контролем преподавателя. Задача преподавателя — не просто показать, а контролировать процесс, исправлять ошибки и давать практические рекомендации по улучшению техники. 3. Адаптировать программы под специфику предприятия Универсальный подход больше не работает. Для химического завода — акцент на ожоги и отравления. Для строительной площадки — падения и травмы. Для офиса — сердечные приступы и внезапные потери сознания.

Новые примерные программы дают каркас, но наполнение — ваша экспертиза.

4. Готовиться к проверкам ГИТ

Что будут смотреть инспекторы:

· Не просто наличие зафиксированный в реестре факт обучения, а реальные навыки сотрудников.

· Документальное подтверждение практических занятий (журналы, фото, видео, акты).

· Соответствие программ новым примерным перечням тем.

Риски для тех, кто не перестроится Штрафы за формальное обучение — от 50 000 до 130 000 рублей. Риск приостановки деятельности предприятия по предписанию ГИТ. Репутационные потери в случае ЧП, если выяснится, что обучение было проведено формально. И главное — человеческие жизни. Неправильно наложенный жгут, неумело проведенная реанимация — это не просто ошибка в отчете. Это чья-то судьба.

Перезагрузка 2464 — это не бюрократическая формальность

С 31 августа 2026 года преподаватель первой помощи перестает быть «человеком с указкой» и становится главным спасателем компании. Тот, кто примет этот вызов и превратится из лектора в тренера-практика, станет ключевым активом в охране труда. Тот, кто проигнорирует, — рискует остаться за бортом профессии.

Готовы ли вы к новому старту?

Проверьте свое удостоверение преподавателя или инструктора по оказанию первой помощи: если его нет или с момента его получения прошло более 5 лет, Вам срочно нужно записаться на обучение ближайший старт 17 августа 2026.

И пересмотрите свои учебные программы уже сегодня. Время есть — до 31 августа. Но оно тает.