Маркировка, стандарты и штрафы: как новые ГОСТы по СИЗ меняют вашу работу с 1 августа 2026

⚠️ СТОП-ЛИСТ: Что нельзя делать с 1 августа 2026

В этой статье мы разберем четыре новых стандарта, которые уже вступили в силу. Вы получите пошаговый план, как спасти свою компанию от штрафов.

Росстандарт утвердил пакет новых межгосударственных стандартов, которые меняют практически всё: от состава ткани ваших спецовок до правил выдачи банальных берушей. Эти ГОСТы не просто «рекомендации». Это жесткие технические регламенты, за нарушение которых вас ждут штрафы до 150 000 рублей и уголовная ответственность за несчастные случаи.

Прежде чем перейти к новым стандартам, запомните главное:

2. Запрещено работать по старым нормам. Использование устаревших типовых отраслевых норм (ТОН) карается так же строго, как и отсутствие СИЗ.

1. Запрещено использовать немаркированные СИЗ. С 1 марта 2026 года в России ввели обязательную маркировку спецодежды и СИЗ в системе «Честный ЗНАК». С 1 августа 2026 года запрещена продажа и выдача работникам немаркированных остатков . Если у вас на складе лежат старые запасы без кодов Data Matrix — их нельзя выдавать. Только легализация (нанесение кодов до 1 декабря) или списание.

Новые ГОСТы с 1 августа 2026

С 1 августа вступают в силу четыре ключевых ГОСТа, которые затронут большинство производств.

1. ГОСТ ISO 18889-2025: Революция в защите рук

🌱Кого касается: Сельское хозяйство, химическую промышленность, все производства, где есть контакт с пестицидами и агрохимикатами.

Раньше перчатки выдавали «по общим нормам». Теперь — только по новому стандарту. Он устанавливает жесткие требования к:

· Химической стойкости материалов (как долго перчатка держит удар).

· Механической прочности (устойчивость к проколам и порезам).

· Эргономике (тактильная чувствительность и гибкость).

Если ваш сотрудник работает с «химией» в старых перчатках — это прямое нарушение нового ГОСТа.

2. ГОСТ ISO 13982-2-2025: Защита от «невидимой угрозы»

🚹Кого касается: Фармацевтику, лакокрасочные производства, химические заводы, все работы с высокодисперсными аэрозолями.

Этот стандарт устанавливает метод определения проникания высокодисперсных аэрозолей. Если раньше мы просто выдавали костюм, то теперь он должен гарантированно защищать от микроскопических частиц. Спецодежда должна пройти проверку на «проникание» по новому ГОСТу, иначе она не считается сертифицированной.

3. ГОСТ ISO 6942-2025: Жаркие стандарты для сварщиков и металлургов

🥵Кого касается: Сварщиков, металлургов, пожарных, всех, кто работает с тепловым излучением.

Вводится два метода оценки (А и В) устойчивости тканей к нагреву. Теперь спецодежда должна не просто «не гореть», а выдерживать конкретные параметры теплового потока. Если ваша спецовка не соответствует этим методам испытаний — она вне закона.

4. ГОСТ 35266-2025: Правила для «тишины»

🔊Кого касается: Шумные производства, машиностроение, металлообработку.

Это руководящий документ, который регламентирует выбор, использование, уход и обслуживание СИЗ органов слуха (наушники, беруши).

Теперь мало купить наушники. Нужно:

· Правильно подбирать их под уровень шума (по СОУТ).

· Соблюдать правила дезинфекции и очистки.

· Менять элементы строго по регламенту.

📋 АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ:

Чтобы не получить предписание от инспекции труда, действуйте по плану: Шаг 1. Аудит склада (срочно!)

Проверьте все СИЗ на наличие маркировки «Честный ЗНАК» (код Data Matrix). Все, что без кода и закуплено до 1 марта 2026 — нельзя выдавать с 1 августа. Решайте: либо легализуете (регистрируете в системе и наносите коды), либо списываете. Шаг 2. Пересмотр ЕТН

Ваши Единые типовые нормы (ЕТН), утвержденные Приказом Минтруда № 767н, должны быть актуализированы. Внесите изменения в наименования СИЗ (теперь они должны строго соответствовать новым ГОСТам) и пересмотрите периодичность выдачи. Шаг 3. Обновление ЛНА

Измените внутренние документы: · Положение о выдаче СИЗ. · Инструкции по охране труда. · Программы обучения (включите в них новые правила подбора наушников и перчаток). Шаг 4. Договоры с поставщиками

Требуйте от поставщиков сертификаты соответствия новым ГОСТам. С 1 августа СИЗ без подтверждения соответствия новым стандартам — это контрафакт.

💸 ЦЕНА ОШИБКИ: Штрафы и риски

Игнорирование новых правил — это не «мелочь». Это прямой путь к серьезным финансовым потерям:

🤕За необеспечение работников СИЗ (ст. 5.27.1 КоАП РФ): штраф на юрлицо от 130 000 до 150 000 рублей.

🤕За оборот немаркированных СИЗ (ст. 15.12 КоАП РФ): штраф от 50 000 до 300 000 рублей с конфискацией товара.

🤕Уголовная ответственность: если из-за некачественных или не соответствующих ГОСТу СИЗ случится тяжелый несчастный случай — ответственность может стать уголовной (ст. 143 УК РФ).