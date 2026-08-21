Производственная аптечка на переучёте: выкинуть нельзя оставить
Знаете, что общего между старой зеленкой, блистерами анальгина и резиновым жгутом, который помнит еще вашего деда? В экстренной ситуации они могут не помочь, а навредить. Вместо спасения — затянуть время, создать иллюзию помощи, а то и отправить пострадавшего в реанимацию.
Звучит громко? А вы загляните в свою производственную аптечку. Честно. Что вы там найдете? Пузырек с йодом, который в 2026 году уже давно не в списке обязательных? Анальгин, который только «смажет» картину для врача? Или тот самый жгут из прошлого века, который пережил уже три перестройки?
В этой статье разберем, что срочно выбросить из аптечки, чем заменить и как не попасть на штраф до 150 000 рублей.
Аптечный баг №1: Лекарственные препараты
Самый частый «глюк» в аптечке — это таблетки, мази и настойки. Те самые, которые «вдруг пригодятся».
С 1 сентября 2024 года (а мы уже в 2026-м!) лекарственные препараты исключены из состава производственной аптечки.
Почему? Всё просто:
1. Вы не врач. Вы не знаете, на что у пострадавшего аллергия, какие у него хронические заболевания и совместим ли анальгин с теми таблетками, которые он уже принял.
2. Нет лицензии — нет лекарств. Хранить лекарственные препараты могут только организации с фармацевтической лицензией. У вас её нет.
3. Йод и зеленка — под запретом. Да, те самые пузырьки с антисептиками, которыми в детстве мазали коленки, в производственной аптечке больше не место.
Что делать: Выбросить все лекарства, мази, настойки, таблетки. Оставить только то, что разрешено приказом Минздрава № 262н.
Аптечный баг №2: Бинты не того размера
Казалось бы, бинт — что может пойти не так? А вот может.
Раньше в аптечку клали марлевые бинты размером 5 м х 5 см. Их убрали. Почему? Слишком узкие — не перекроют рану, слишком короткие — не зафиксируют.
Что должно быть сейчас (и это важно!):
Что было
Что стало
Бинт 5 м х 5 см
❌ Исключен
Бинт 5 м х 10 см — 4 шт.
✅ Обязательно
Бинт 7 м х 14 см — 4 шт.
✅ Обязательно
Бинт эластичный фиксирующий 2 м х 10 см
✅ Можно заменить
Бинты должны быть стерильными и в индивидуальной упаковке. Никаких «размотал-отрезал-сложил».
Аптечный баг №3: Жгут из прошлого века
Резиновый жгут, который хранится в аптечке с 1995 года. Он уже потерял эластичность, потрескался, а может, и слипся. В экстренной ситуации он просто не сработает. Или, что хуже, передавит ткани, но кровь не остановит.
Требования к жгуту в 2026 году:
Должен быть в аптечке в обязательном порядке.
Должен быть исправным — эластичным, без трещин, с работающей застежкой.
Если жгут старый — заменить.
И да, жгут — это для артериального кровотечения. Не для венозного, не для капиллярного. И использовать его нужно правильно. Но это уже тема для отдельного разговора.
Что ДОЛЖНО быть в аптечке в 2026 году
Переходим к хорошим новостям. Приказ Минздрава № 262н от 24.05.2024 утвердил четкий перечень того, что обязательно должно быть в производственной аптечке.
Обязательный минимум:
Что
Сколько
Примечание
Маски медицинские нестерильные
2 шт.
Раньше требовали 10 — сократили
Перчатки медицинские (размер не менее M)
2 пары
Устройство «Рот-Устройство-Рот»
2 шт.
Раньше была 1 — увеличили
Жгут для остановки кровотечения
1 шт.
Бинт марлевый 5 м х 10 см
4 шт.
Бинт марлевый 7 м х 14 см
4 шт.
Салфетки марлевые стерильные (не менее 16 х 14 см)
по норме
Лейкопластырь (рулонный и бактерицидный)
по норме
Ножницы (хирургические или диссекционные)
1 шт.
Блокнот (формат не менее А7)
1 шт.
Новое!
Маркер (черный или синий) или карандаш
1 шт.
Новое!
Инструкция по оказанию первой помощи
1 шт.
Важно: Никаких «на глаз» и «а я думал». Только то, что в перечне. И только зарегистрированные медицинские изделия.
Что изменилось в 2026 году: новые требования к размещению
С 1 марта 2025 года вступил в силу приказ Минтруда № 398н от 09.08.2024, который утвердил единые требования к размещению, хранению и использованию аптечек.
Что теперь обязательно:
1. Аптечки должны быть в доступе. Не в запертом шкафу, не в кабинете начальника, а там, где их можно быстро найти.
2. Место хранения — обозначить. Сигнальными цветами, знаком с крестом, на информационных стендах.
3. Назначить ответственного. Приказом руководителя — за комплектацию, сроки годности, пополнение.
4. Проверять регулярно. Периодичность устанавливаете сами — но проверять обязательно.
5. Количество аптечек — рассчитать. Исходя из численности, специфики и рисков.
И да, аптечки, укомплектованные по старым правилам, можно использовать до истечения срока годности вложенных изделий. Но если вы покупаете новые — только по № 262н.
Кто за всё это отвечает?
Коротко: работодатель.
Согласно статьям 214, 223 и 228 ТК РФ, работодатель обязан:
Организовать пост первой помощи.
Обеспечить аптечкой по утвержденным требованиям.
Назначить ответственного за хранение и контроль.
Обучить работников оказанию первой помощи.
Ответственный за аптечку не обязан проходить обучение первой помощи (это разные функции). Но вот те, кто будет этой аптечкой пользоваться, — обязаны. Это уже отдельная тема.
Штрафы: сколько стоит ваша халатность
За отсутствие аптечки или неправильную комплектацию — штраф по ст. 5.27.1 КоАП РФ:
Нарушитель
Штраф
Должностное лицо / ИП
20 000 — 30 000 руб.
Юридическое лицо
130 000 — 150 000 руб.
А если пострадавший пострадает, потому что в аптечке не оказалось нужного бинта или жгут был старый? Это уже ст. 143 УК РФ — до 4 лет лишения свободы.
Что делать прямо сейчас
1. Открыть аптечку. Честно.
2. Выбросить все лекарства — таблетки, мази, настойки, йод, зеленку.
3. Проверить бинты — нужного ли размера? Если узкие (5 см) — заменить.
4. Проверить жгут — не старый ли? Не потрескался?
5. Добавить новое — блокнот, маркер, два устройства для дыхания.
6. Назначить ответственного — приказом.
7. Разместить аптечку — в доступном месте, обозначить знаком.
8. Проверить даты — всё, что просрочено, — в мусор.
Резюме
Производственная аптечка — не музей советских лекарств. Это инструмент спасения. И если вы до сих пор храните там валидол, зеленку и бинты 5 см — вы не помогаете, вы вредите.
В 2026 году действуют четкие правила:
Лекарств — нет. Только медицинские изделия.
Бинты — только 10 см и 14 см. Никаких 5 см.
Жгут — исправный. Не из прошлого века.
Новое — блокнот и маркер. Чтобы записать время наложения жгута.
Размещение — доступное. Не в сейфе.
Ответственный — назначен. Приказом.
Проверьте свою аптечку и запишитесь на курс: Оказание первой помощи пострадавшим уже сегодня, потому что завтра может быть поздно.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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