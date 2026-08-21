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Ольга Черненко
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Производственная аптечка на переучёте: выкинуть нельзя оставить

Знаете, что общего между старой зеленкой, блистерами анальгина и резиновым жгутом, который помнит еще вашего деда? В экстренной ситуации они могут не помочь, а навредить. Вместо спасения — затянуть время, создать иллюзию помощи, а то и отправить пострадавшего в реанимацию.

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Производственная аптечка на переучёте: выкинуть нельзя оставить
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Звучит громко? А вы загляните в свою производственную аптечку. Честно. Что вы там найдете? Пузырек с йодом, который в 2026 году уже давно не в списке обязательных? Анальгин, который только «смажет» картину для врача? Или тот самый жгут из прошлого века, который пережил уже три перестройки?

В этой статье разберем, что срочно выбросить из аптечки, чем заменить и как не попасть на штраф до 150 000 рублей.

Аптечный баг №1: Лекарственные препараты

Самый частый «глюк» в аптечке — это таблетки, мази и настойки. Те самые, которые «вдруг пригодятся».

С 1 сентября 2024 года (а мы уже в 2026-м!) лекарственные препараты исключены из состава производственной аптечки.

Почему? Всё просто:

1.     Вы не врач. Вы не знаете, на что у пострадавшего аллергия, какие у него хронические заболевания и совместим ли анальгин с теми таблетками, которые он уже принял.

2.     Нет лицензии — нет лекарств. Хранить лекарственные препараты могут только организации с фармацевтической лицензией. У вас её нет.

3.     Йод и зеленка — под запретом. Да, те самые пузырьки с антисептиками, которыми в детстве мазали коленки, в производственной аптечке больше не место.

Что делать: Выбросить все лекарства, мази, настойки, таблетки. Оставить только то, что разрешено приказом Минздрава № 262н.

Аптечный баг №2: Бинты не того размера

 Казалось бы, бинт — что может пойти не так? А вот может.

Раньше в аптечку клали марлевые бинты размером 5 м х 5 см. Их убрали. Почему? Слишком узкие — не перекроют рану, слишком короткие — не зафиксируют.

Что должно быть сейчас (и это важно!):

Что было

Что стало

Бинт 5 м х 5 см

❌ Исключен

Бинт 5 м х 10 см — 4 шт.

✅ Обязательно

Бинт 7 м х 14 см — 4 шт.

✅ Обязательно

Бинт эластичный фиксирующий 2 м х 10 см

✅ Можно заменить

Бинты должны быть стерильными и в индивидуальной упаковке. Никаких «размотал-отрезал-сложил».

Аптечный баг №3: Жгут из прошлого века

Резиновый жгут, который хранится в аптечке с 1995 года. Он уже потерял эластичность, потрескался, а может, и слипся. В экстренной ситуации он просто не сработает. Или, что хуже, передавит ткани, но кровь не остановит.

Требования к жгуту в 2026 году:

  •         Должен быть в аптечке в обязательном порядке.

  •         Должен быть исправным — эластичным, без трещин, с работающей застежкой.

  •         Если жгут старый — заменить.

И да, жгут — это для артериального кровотечения. Не для венозного, не для капиллярного. И использовать его нужно правильно. Но это уже тема для отдельного разговора.

Что ДОЛЖНО быть в аптечке в 2026 году

Переходим к хорошим новостям. Приказ Минздрава № 262н от 24.05.2024 утвердил четкий перечень того, что обязательно должно быть в производственной аптечке.

Обязательный минимум:

Что

Сколько

Примечание

Маски медицинские нестерильные

2 шт.

Раньше требовали 10 — сократили

Перчатки медицинские (размер не менее M)

2 пары

Устройство «Рот-Устройство-Рот»

2 шт.

Раньше была 1 — увеличили

Жгут для остановки кровотечения

1 шт.

Бинт марлевый 5 м х 10 см

4 шт.

Бинт марлевый 7 м х 14 см

4 шт.

Салфетки марлевые стерильные (не менее 16 х 14 см)

по норме

Лейкопластырь (рулонный и бактерицидный)

по норме

Ножницы (хирургические или диссекционные)

1 шт.

Блокнот (формат не менее А7)

1 шт.

Новое!

Маркер (черный или синий) или карандаш

1 шт.

Новое!

Инструкция по оказанию первой помощи

1 шт.

Важно: Никаких «на глаз» и «а я думал». Только то, что в перечне. И только зарегистрированные медицинские изделия.

Что изменилось в 2026 году: новые требования к размещению

С 1 марта 2025 года вступил в силу приказ Минтруда № 398н от 09.08.2024, который утвердил единые требования к размещению, хранению и использованию аптечек.

Что теперь обязательно:

1.     Аптечки должны быть в доступе. Не в запертом шкафу, не в кабинете начальника, а там, где их можно быстро найти.

2.     Место хранения — обозначить. Сигнальными цветами, знаком с крестом, на информационных стендах.

3.     Назначить ответственного. Приказом руководителя — за комплектацию, сроки годности, пополнение.

4.     Проверять регулярно. Периодичность устанавливаете сами — но проверять обязательно.

5.     Количество аптечек — рассчитать. Исходя из численности, специфики и рисков.

И да, аптечки, укомплектованные по старым правилам, можно использовать до истечения срока годности вложенных изделий. Но если вы покупаете новые — только по № 262н.

Кто за всё это отвечает?

Коротко: работодатель.

Согласно статьям 214, 223 и 228 ТК РФ, работодатель обязан:

  •         Организовать пост первой помощи.

  •         Обеспечить аптечкой по утвержденным требованиям.

  •         Назначить ответственного за хранение и контроль.

  •         Обучить работников оказанию первой помощи.

Ответственный за аптечку не обязан проходить обучение первой помощи (это разные функции). Но вот те, кто будет этой аптечкой пользоваться, — обязаны. Это уже отдельная тема.

Штрафы: сколько стоит ваша халатность

За отсутствие аптечки или неправильную комплектацию — штраф по ст. 5.27.1 КоАП РФ:

Нарушитель

Штраф

Должностное лицо / ИП

20 000 — 30 000 руб.

Юридическое лицо

130 000 — 150 000 руб.

А если пострадавший пострадает, потому что в аптечке не оказалось нужного бинта или жгут был старый? Это уже ст. 143 УК РФ — до 4 лет лишения свободы.

Что делать прямо сейчас

1.     Открыть аптечку. Честно.

2.     Выбросить все лекарства — таблетки, мази, настойки, йод, зеленку.

3.     Проверить бинты — нужного ли размера? Если узкие (5 см) — заменить.

4.     Проверить жгут — не старый ли? Не потрескался?

5.     Добавить новое — блокнот, маркер, два устройства для дыхания.

6.     Назначить ответственного — приказом.

7.     Разместить аптечку — в доступном месте, обозначить знаком.

8.     Проверить даты — всё, что просрочено, — в мусор.

Резюме

Производственная аптечка — не музей советских лекарств. Это инструмент спасения. И если вы до сих пор храните там валидол, зеленку и бинты 5 см — вы не помогаете, вы вредите.

В 2026 году действуют четкие правила:

  •         Лекарств — нет. Только медицинские изделия.

  •         Бинты — только 10 см и 14 см. Никаких 5 см.

  •         Жгут — исправный. Не из прошлого века.

  •         Новое — блокнот и маркер. Чтобы записать время наложения жгута.

  •         Размещение — доступное. Не в сейфе.

  •         Ответственный — назначен. Приказом.

Проверьте свою аптечку и запишитесь на курс: Оказание первой помощи пострадавшим уже сегодня, потому что завтра может быть поздно.

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Ольга Черненко

Ольга Черненко

Клерк.Ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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