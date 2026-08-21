Производственная аптечка на переучёте: выкинуть нельзя оставить

Знаете, что общего между старой зеленкой, блистерами анальгина и резиновым жгутом, который помнит еще вашего деда? В экстренной ситуации они могут не помочь, а навредить. Вместо спасения — затянуть время, создать иллюзию помощи, а то и отправить пострадавшего в реанимацию.

Звучит громко? А вы загляните в свою производственную аптечку. Честно. Что вы там найдете? Пузырек с йодом, который в 2026 году уже давно не в списке обязательных? Анальгин, который только «смажет» картину для врача? Или тот самый жгут из прошлого века, который пережил уже три перестройки?

В этой статье разберем, что срочно выбросить из аптечки, чем заменить и как не попасть на штраф до 150 000 рублей.

Аптечный баг №1: Лекарственные препараты

Самый частый «глюк» в аптечке — это таблетки, мази и настойки. Те самые, которые «вдруг пригодятся».

С 1 сентября 2024 года (а мы уже в 2026-м!) лекарственные препараты исключены из состава производственной аптечки.

Почему? Всё просто:

1. Вы не врач. Вы не знаете, на что у пострадавшего аллергия, какие у него хронические заболевания и совместим ли анальгин с теми таблетками, которые он уже принял.

2. Нет лицензии — нет лекарств. Хранить лекарственные препараты могут только организации с фармацевтической лицензией. У вас её нет.

3. Йод и зеленка — под запретом. Да, те самые пузырьки с антисептиками, которыми в детстве мазали коленки, в производственной аптечке больше не место.

Что делать: Выбросить все лекарства, мази, настойки, таблетки. Оставить только то, что разрешено приказом Минздрава № 262н.

Аптечный баг №2: Бинты не того размера

Казалось бы, бинт — что может пойти не так? А вот может.

Раньше в аптечку клали марлевые бинты размером 5 м х 5 см. Их убрали. Почему? Слишком узкие — не перекроют рану, слишком короткие — не зафиксируют.

Что должно быть сейчас (и это важно!):

Что было Что стало Бинт 5 м х 5 см ❌ Исключен Бинт 5 м х 10 см — 4 шт. ✅ Обязательно Бинт 7 м х 14 см — 4 шт. ✅ Обязательно Бинт эластичный фиксирующий 2 м х 10 см ✅ Можно заменить

Бинты должны быть стерильными и в индивидуальной упаковке. Никаких «размотал-отрезал-сложил».

Аптечный баг №3: Жгут из прошлого века

Резиновый жгут, который хранится в аптечке с 1995 года. Он уже потерял эластичность, потрескался, а может, и слипся. В экстренной ситуации он просто не сработает. Или, что хуже, передавит ткани, но кровь не остановит.

Требования к жгуту в 2026 году:

Должен быть в аптечке в обязательном порядке .

Должен быть исправным — эластичным, без трещин, с работающей застежкой.

Если жгут старый — заменить.

И да, жгут — это для артериального кровотечения. Не для венозного, не для капиллярного. И использовать его нужно правильно. Но это уже тема для отдельного разговора.

Что ДОЛЖНО быть в аптечке в 2026 году

Переходим к хорошим новостям. Приказ Минздрава № 262н от 24.05.2024 утвердил четкий перечень того, что обязательно должно быть в производственной аптечке.

Обязательный минимум:

Что Сколько Примечание Маски медицинские нестерильные 2 шт. Раньше требовали 10 — сократили Перчатки медицинские (размер не менее M) 2 пары Устройство «Рот-Устройство-Рот» 2 шт. Раньше была 1 — увеличили Жгут для остановки кровотечения 1 шт. Бинт марлевый 5 м х 10 см 4 шт. Бинт марлевый 7 м х 14 см 4 шт. Салфетки марлевые стерильные (не менее 16 х 14 см) по норме Лейкопластырь (рулонный и бактерицидный) по норме Ножницы (хирургические или диссекционные) 1 шт. Блокнот (формат не менее А7) 1 шт. Новое! Маркер (черный или синий) или карандаш 1 шт. Новое! Инструкция по оказанию первой помощи 1 шт.

Важно: Никаких «на глаз» и «а я думал». Только то, что в перечне. И только зарегистрированные медицинские изделия.

Что изменилось в 2026 году: новые требования к размещению

С 1 марта 2025 года вступил в силу приказ Минтруда № 398н от 09.08.2024, который утвердил единые требования к размещению, хранению и использованию аптечек.

Что теперь обязательно:

1. Аптечки должны быть в доступе. Не в запертом шкафу, не в кабинете начальника, а там, где их можно быстро найти.

2. Место хранения — обозначить. Сигнальными цветами, знаком с крестом, на информационных стендах.

3. Назначить ответственного. Приказом руководителя — за комплектацию, сроки годности, пополнение.

4. Проверять регулярно. Периодичность устанавливаете сами — но проверять обязательно.

5. Количество аптечек — рассчитать. Исходя из численности, специфики и рисков.

И да, аптечки, укомплектованные по старым правилам, можно использовать до истечения срока годности вложенных изделий. Но если вы покупаете новые — только по № 262н.

Кто за всё это отвечает?

Коротко: работодатель.

Согласно статьям 214, 223 и 228 ТК РФ, работодатель обязан:

Организовать пост первой помощи.

Обеспечить аптечкой по утвержденным требованиям.

Назначить ответственного за хранение и контроль.

Обучить работников оказанию первой помощи.

Ответственный за аптечку не обязан проходить обучение первой помощи (это разные функции). Но вот те, кто будет этой аптечкой пользоваться, — обязаны. Это уже отдельная тема.

Штрафы: сколько стоит ваша халатность

За отсутствие аптечки или неправильную комплектацию — штраф по ст. 5.27.1 КоАП РФ:

Нарушитель Штраф Должностное лицо / ИП 20 000 — 30 000 руб. Юридическое лицо 130 000 — 150 000 руб.

А если пострадавший пострадает, потому что в аптечке не оказалось нужного бинта или жгут был старый? Это уже ст. 143 УК РФ — до 4 лет лишения свободы.

Что делать прямо сейчас

1. Открыть аптечку. Честно.

2. Выбросить все лекарства — таблетки, мази, настойки, йод, зеленку.

3. Проверить бинты — нужного ли размера? Если узкие (5 см) — заменить.

4. Проверить жгут — не старый ли? Не потрескался?

5. Добавить новое — блокнот, маркер, два устройства для дыхания.

6. Назначить ответственного — приказом.

7. Разместить аптечку — в доступном месте, обозначить знаком.

8. Проверить даты — всё, что просрочено, — в мусор.

Резюме

Производственная аптечка — не музей советских лекарств. Это инструмент спасения. И если вы до сих пор храните там валидол, зеленку и бинты 5 см — вы не помогаете, вы вредите.

В 2026 году действуют четкие правила:

Лекарств — нет. Только медицинские изделия.

Бинты — только 10 см и 14 см. Никаких 5 см.

Жгут — исправный. Не из прошлого века.

Новое — блокнот и маркер. Чтобы записать время наложения жгута.

Размещение — доступное. Не в сейфе.

Ответственный — назначен. Приказом.

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