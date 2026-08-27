Очная практика по охране труда с 31 августа 2026: что изменилось и как доказать обучение

Вы организовали обучение, провели инструктажи, получили выписки из протокола с внесенными в реестр Минтруда номерами. Приходит проверка — и вам говорят: «А где доказательства, что практика была очной?»

Вот тут и начинается самое интересное. Потому что с 31 августа 2026 года требования к очной практике стали жестче, а ответственность за их соблюдение — на ваших плечах.

Разбираемся, что такое очная практика по охране труда, кому она нужна и как грамотно подтвердить, что вы её провели.

Что такое очная практика по охране труда?

Как и прежде, обучение охране труда состоит из двух частей: теоретическая и практическая. Обе обязательны, обе важны. Теоретическую часть разрешается усвоить в любом формате (очные лекции преподавателя, онлайн-лекции, видеоуроки, презентации), практическую часть — только очно.

Очно – это когда работник реально отрабатывает навыки: проводит сердечно-легочную реанимацию на манекене, надевает СИЗ под контролем инструктора, учится действовать в нештатной ситуации на тренажёре или полигоне.

Ключевое слово — реально. Не «посмотрел видео и кивнул». А взял в руки жгут, наложил, проверил. И инструктор рядом сказал: «да, правильно» или «нет, переделай».

С 31 августа 2026 года (Постановление Правительства № 805, которое вносит изменения в Постановление № 2464) практические занятия по трём направлениям обязательно должны проводиться очно:

Оказание первой помощи (ОПП) — отработка приёмов на тренажёрах и манекенах. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) — правильное надевание, использование, проверка. Безопасные методы работы — отработка действий на полигонах и учебных площадках.

Дистанционный формат для этих занятий категорически не допускается.

Почему это важно?

Потому что раньше многие «закрывали» практику дистанционно. Посмотрел видео — считается, что отработал. С 31 августа 2026 года такой номер не пройдёт.

И это не прихоть чиновников. Это логика: навыки первой помощи или работы с СИЗ невозможно сформировать перед экраном. Их можно сформировать только руками. Именно поэтому профсоюзы добились закрепления этой нормы в законе.

Какие программы требуют очной практики?

Программы Б, В (безопасные методы и приёмы выполнения работ)

Практические занятия должны составлять не менее 25% от общего объёма программы. Если программа длится 16 часов — минимум 4 часа практики. И все они — только очно.

Программа ОПП (оказание первой помощи)

Здесь ещё строже. Самостоятельная программа обучения по первой помощи должна длиться не менее 8 часов. Из них не менее 50% — практические занятия. То есть минимум 4 часа очной отработки на тренажёрах.

Что конкретно отрабатывают:

• обзорный осмотр пострадавшего;

• остановку наружного кровотечения (прямое давление, жгут);

• сердечно-лёгочную реанимацию;

• перевод в устойчивое боковое положение;

• помощь при травмах, ожогах, отморожениях.

Программа СИЗ (применение средств индивидуальной защиты)

Практика по СИЗ тоже должна быть очной. Особенно если речь идёт о сложных СИЗ: каски, страховочные системы, противогазы, респираторы. Отработка навыков на полигонах и тренажёрах — обязательное условие.

Как доказать, что практика была очной?

Вот главный вопрос, который волнует каждого специалиста по охране труда. Если проверяющие спросят — что предъявить?

Журналы инструктажей

Базовый, но не единственный документ. В журнале регистрации инструктажей должна быть отметка о проведении практических занятий с указанием даты, места, ФИО инструктора. Фото- и видеоматериалы

Да, это работает. Фотографии с практических занятий, видеофрагменты отработки навыков — весомое доказательство. Особенно если на них видно, что занятия проходят в оборудованном помещении, с использованием тренажёров и манекенов. Журналы и отчёты по практике

Журнал учёта практики, индивидуальные дневники по практике, отчёт о проведении практических занятий – всё это должно не просто быть, а содержать информацию о сотрудниках, перечень отработанных ими навыков по конкретным темам, даты и подпись преподавателя (инструктора). Договоры с учебными центрами

Если вы привлекаете стороннюю организацию для обучения, договор — ваше доказательство. В нём должны быть чётко прописаны форма обучения: очная либо очная с применением дистанционных образовательных технологий для изучения теоретической части. Акты выполненных работ

Акт от учебного центра с указанием, что практические занятия проведены в очном формате. Программа обучения

В программе должно быть чётко выделено, какие именно разделы относятся к практическим занятиям, сколько часов на них отведено и в какой форме они проводятся. Реестр обученных лиц

Факт обучения можно подтвердить через реестр обученных лиц — достаточно регистрационного номера.

Чего делать нельзя

❌ Проводить практику дистанционно. Даже если очень хочется. С 31 августа 2026 года это прямое нарушение.

❌ Совмещать практику со стажировкой. Это раздельные мероприятия. Практика — это обучение навыкам. Стажировка — это работа под руководством наставника. Их нельзя «складывать» в одну корзину.

❌ Заменять практику просмотром видео. Даже если видео очень хорошее. Отработка должна быть живой, с обратной связью от инструктора.

❌ Не фиксировать факт проведения практики. Если вы провели, но не записали — считайте, что не провели.

Что делать прямо сейчас Проверьте свои программы обучения. Есть ли в них чёткое разделение на теорию и практику? Соответствует ли объём практики требованиям (25% для программ Б и В, 50% для первой помощи и СИЗ)? Организуйте места для практики. Помещение, тренажёры, манекены, СИЗ для отработки. Всё должно быть. Назначьте ответственных за проведение практики. Инструкторы должны иметь подтверждающую квалификацию. Ведите учёт. Журналы, протоколы, фото — всё, что может подтвердить факт очной отработки. Пересмотрите договоры с учебными центрами. Убедитесь, что в них прописана очная форма практических занятий.

Резюме

Вопрос Ответ Что такое очная практика? Реальная отработка навыков на тренажёрах и полигонах. Какие программы требуют очной практики? Программы Б, В, ОПП, СИЗ. Сколько часов практики нужно? Не менее 25% от программы (для программ Б и В), не менее 50% (для первой помощи и СИЗ). Можно ли проводить практику дистанционно? Нет, с 31 августа 2026 — категорически нельзя. Как доказать факт очной практики? Журналы, отчёты, протоколы, фото, видео, договоры, акты, программа обучения. Можно ли совмещать практику и стажировку? Нет, это раздельные мероприятия.

😏Главное, что нужно запомнить: очная практика — это не про «галочку». Это про реальные навыки, которые могут спасти жизнь. И если вы их не отработали — считайте, что не обучили.

А если не обучили — будьте готовы к вопросам при проверке. И к штрафам.🤑

🤗И как всегда, в конце от меня подсказка: если учитесь на Клерк.ру, все необходимые формы, а также новую программу можете скачать прямо из уроков в курсе.

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