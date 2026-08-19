Оформили директору отпуск за свой счет? В стаж для пенсии этот период не войдет. Разбираем письмо СФР

Что разъяснил СФР России
Департамент по вопросам пенсионного обеспечения указал прямо: период нахождения в отпуске без сохранения заработной платы не может быть учтён при исчислении страхового стажа, требуемого для приобретения права на страховую пенсию.
Норма
Что устанавливает
В страховой стаж включаются периоды работы, за которые начислялись или уплачивались страховые взносы в Социальный фонд России
После регистрации в системе обязательного пенсионного страхования периоды подтверждаются сведениями индивидуального (персонифицированного) учёта
Трудовые отношения возникают при назначении или избрании на должность; руководитель — застрахованное лицо, в том числе как единственный участник (учредитель)
Отпуск без сохранения заработной платы: трудовые отношения сохраняются, но выплаты работнику не производятся
Почему взносы с МРОТ здесь не спасают
Логика фонда. Руководитель — застрахованное лицо, даже если он единственный участник общества. Однако в страховой стаж входят только те периоды, за которые начислялись или уплачивались страховые взносы. В отпуске без сохранения заработной платы выплат нет — а нет выплаты, нет и базы для начисления взносов: начислять и уплачивать попросту нечего.
«Подстраховать» стаж руководителя взносами с МРОТ на время простоя не работает.
Пока директор формально в отпуске за свой счёт и выплат ему нет, взносов с МРОТ не возникает — а значит, не возникает ни базы, ни стажа. Трудовые отношения при этом не прерываются (ст. 77 ТК РФ), но на страховой стаж это само по себе не влияет.
Кого касается
Заинтересованные лица
На что обратить внимание
Собственники-директора «спящих» ООО
Месяцы паузы в бизнесе не пополняют пенсионный стаж, если на этот период оформлен отпуск без сохранения заработной платы
Бухгалтеры и консультанты, сопровождающие такие компании
Ожидание, что «взносы с МРОТ сохранят стаж», ошибочно; расхождение стоит проговорить с клиентом заранее
Что это значит на практике
Если задача — не потерять страховой стаж на период приостановки деятельности, отпуск без сохранения заработной платы её не решает.
Сохранение стажа требует реальной базы для страховых взносов, то есть фактических выплат руководителю. Оценивать, как выстроить отношения с директором на время простоя, разумно до, а не после начала паузы: когда решение уже реализовано, «поднастроить» стаж прошлым числом не получится.
Начать дискуссию