Оформили директору отпуск за свой счет? В стаж для пенсии этот период не войдет. Разбираем письмо СФР

Почему взносы с МРОТ здесь не спасают

Логика фонда. Руководитель — застрахованное лицо, даже если он единственный участник общества. Однако в страховой стаж входят только те периоды, за которые начислялись или уплачивались страховые взносы. В отпуске без сохранения заработной платы выплат нет — а нет выплаты, нет и базы для начисления взносов: начислять и уплачивать попросту нечего.

«Подстраховать» стаж руководителя взносами с МРОТ на время простоя не работает.