Переводы подрядчику на карту без оформления: Кто отвечает за налоги. Посчитаем «выгоду»?

Проблема
Подрядчику поступали на карту значительные суммы. Платежи шли больше года, от нескольких заказчиков, налоги с этих поступлений не уплачивались. Ни ИП, ни ООО, ни самозанятости у него нет. Договоры ни с кем не заключались.
Один из заказчиков обратился ко мне с вопросом: отвечает ли он за то, что подрядчик не платил налоги.
Отсутствие у исполнителя ИП или самозанятости нарушением не является. Физлицо вправе работать по гражданско-правовому договору — подряда, возмездного оказания услуг, авторского заказа. Закон этого не запрещает.
Вопрос в том, кто платит налог. Законных вариантов два:
у исполнителя есть статус (самозанятый или ИП) — налог он платит сам, заказчик получает чек;
договор с физлицом без статуса — НДФЛ и страховые взносы платит заказчик как налоговый агент.
Нарушение начинается там, где нет ни первого, ни второго: договора нет, чека нет, налог не удержан. Так и было у моего клиента.
Последствия
Соучастником уклонения заказчик не становится. Ответственность по ст. 198 УК РФ личная — она у самого исполнителя.
Для соучастия нужен умысел: участие в сокрытии дохода, фиктивные документы, схема (ст. 33 УК РФ). Оплата реально выполненной работы к этому не относится.
Настоящие риски заказчика другие.
Что может произойти
Почему
Норма
Придётся доплатить налог за исполнителя, плюс пени и штраф
Платите физлицу без статуса — Вы обязаны удержать НДФЛ и заплатить взносы. Не удержали — взыщут с Вас
Отношения признают трудовыми
Если исполнитель работает регулярно, по Вашему графику и выполняет постоянную функцию — это признаки трудового договора
Банк запросит документы или приостановит операции
Регулярные переводы физлицу без понятного основания подпадают под признаки сомнительных операций. Вопросы возникают к обеим сторонам
Придётся объясняться за чужие деньги
Речь не об оплате услуги, а о ситуации, когда через счёт проводят чужие средства. Риск появляется, если исполнитель оказался звеном такой схемы
Ст. 187 УК РФ (ред. ФЗ от 24.06.2025 № 176-ФЗ, с 05.07.2025)
Важно. Письменного договора нет — обязанности налогового агента всё равно есть. Они возникают из факта выплаты дохода физлицу, а не из наличия документа.
Что часто делают сами Исполнители в социальных сетях. Исполнитель сам писал о своих поступлениях в открытых источниках.
Само по себе это не нарушение. Публикация не подтверждает доход и его размер — доказательством она не является. Но открытые источники налоговые органы используют при отборе налогоплательщиков для проверки: расхождение между публичной активностью и отсутствием декларируемого дохода фиксируется как противоречие. Дальше идут запрос пояснений и истребование документов, а доказательства формируются уже из банковских выписок.
Для заказчика вывод: на публичность контрагента он не влияет, но именно она может перевести расчёты в разряд проверяемых.
Расчёт на примере: 1 млн рублей
Посмотрим, во что обходится отсутствие статуса. Допустим, исполнитель получил на карту 1 000 000 рублей, заказчики — организации и ИП.
Вариант А. Если бы он был самозанятым
Сумма укладывается в лимит НПД — 2,4 млн рублей в год. Ставка при работе с юрлицами и ИП — 6%. Действует налоговый вычет 10 000 рублей: он снижает ставку до 4%, пока не исчерпан.
Показатель
Расчёт
Сумма
Первые 500 000 руб. — по ставке 4% (действует вычет)
500 000 × 4%
20 000 руб.
Оставшиеся 500 000 руб. — по ставке 6%
500 000 × 6%
30 000 руб.
ИТОГО налог
без деклараций и отчётности
50 000 руб.
Вариант Б. Как было — без статуса и без договоров
Платёж
Расчёт
Сумма
НДФЛ 13% (ст. 224 НК РФ)
1 000 000 × 13%
130 000 руб.
Штраф за непредставление декларации (ст. 119 НК РФ)
30% от налога — максимум
39 000 руб.
Штраф за неуплату налога (ст. 122 НК РФ)
20% от налога; при умысле — 40%
26 000 руб.
Пени за год просрочки (ст. 75 НК РФ)
1/300 ключевой ставки 14%
около 22 100 руб.
Штраф за работу без регистрации (ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ)
фиксированный
500–2 000 руб.
ИТОГО
при умысле — около 243 000 руб.
около 217 000 руб.
Разница — около 167 000 рублей. Легальный режим обошёлся бы в 50 000 рублей — более чем в четыре раза дешевле того, что предстоит заплатить теперь.
Наступает ли уголовная ответственность
При таких суммах — нет. Здесь важно не перепутать доход и налог: именно на этом чаще всего строятся неверные выводы.
Статья УК РФ
Порог крупного размера
В примере
Ст. 198 — уклонение физлица от уплаты налогов
Налог свыше 2 700 000 руб. за три года подряд (особо крупный — свыше 13 500 000 руб.)
Налог 130 000 руб. Состава нет
Ст. 171 — незаконное предпринимательство
Доход свыше 3 500 000 руб. (ред. ФЗ от 06.04.2024 № 79-ФЗ)
Доход 1 000 000 руб. Состава нет
Порог по ст. 198 УК РФ считается от суммы неуплаченного налога, а не от полученного дохода. Чтобы налог достиг 2,7 млн рублей при ставке 13%, доход должен превысить примерно 20,8 млн рублей за три года. Порог по ст. 171 УК РФ, наоборот, считается от дохода.
Вывод: при таких суммах вопрос остаётся в налоговой и административной плоскости. Но цена его — сотни тысяч рублей вместо десятков.
Что здесь важно заказчику. Если платит организация или ИП, НДФЛ должен был удержать заказчик как налоговый агент. При неоформленных отношениях требования чаще предъявляют исполнителю, но обязанность заказчика при этом никуда не исчезает.
Пути решения
Если Вы уже платите так не первый месяц, ситуация исправляется без резких шагов. Выберите один из вариантов и приведите документы в порядок.
1. Исполнитель оформляет самозанятость или ИП
Налог он платит сам. Вы получаете чек на каждую оплату — это и подтверждение расходов, и понятное основание платежа. Обязанностей налогового агента у Вас не возникает. Подходит для регулярного сотрудничества.
2. Работаете с физлицом по договору ГПХ
Полностью законный вариант, особенно для разовых и авторских работ. Заключаете договор подряда, возмездного оказания услуг или авторского заказа, подписываете акты. При этом удерживаете НДФЛ и платите страховые взносы — это нужно заранее заложить в бюджет, стоимость работы для Вас вырастет.
3. Закройте прошлые выплаты
Оцените, какие обязанности налогового агента у Вас остались по уже произведённым переводам, и исполните их. Сделать это самостоятельно дешевле, чем после запроса инспекции.
В моём деле выбрали первый вариант: исполнитель встал на учёт как самозанятый, расчёты перевели на договор и чеки.
Как предотвратить
С новым исполнителем определитесь до первого перевода: работаете со статусом или по договору ГПХ.
Если со статусом — проверьте его перед оплатой и получайте чек каждый раз. Если по ГПХ — заключите договор и заложите в бюджет НДФЛ и взносы.
В обоих случаях платите по реквизитам, с четким назначением и подтверждающими документами.
Насторожитесь, если просят перевести на карту третьего лица или провести платёж через другую компанию.
Порядок проверки платежей я собрала в чек-лист https://telegram.me/taxbeauty/173
Где в этой истории собственник
Формально спор о налогах касается исполнителя. Фактически в цепочке расчётов стоит и заказчик: его счёт, его платежи, его документы.
Пока претензий нет, отсутствие оформления никого не беспокоит. Появились претензии к исполнителю — подтверждать основания платежей приходится и заказчику. А при работе с физлицом без статуса у него есть и собственная неисполненная обязанность.
При этом момент, когда возникнут вопросы, заказчик не контролирует. Он не решает, насколько публично контрагент ведёт дела. Он влияет только на состояние своих документов.
Выбор за вами по взаимодействию с исполнителями и управлением рисками при переводах на карту значительных сумм!
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