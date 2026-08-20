Переводы подрядчику на карту без оформления: Кто отвечает за налоги. Посчитаем «выгоду»?

Подрядчику поступали на карту значительные суммы. Платежи шли больше года, от нескольких заказчиков, налоги с этих поступлений не уплачивались. Ни ИП, ни ООО, ни самозанятости у него нет. Договоры ни с кем не заключались.

Один из заказчиков обратился ко мне с вопросом: отвечает ли он за то, что подрядчик не платил налоги.

Отсутствие у исполнителя ИП или самозанятости нарушением не является. Физлицо вправе работать по гражданско-правовому договору — подряда, возмездного оказания услуг, авторского заказа. Закон этого не запрещает.