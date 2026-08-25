С 1 сентября 2026 года — новые формы уведомлений по иностранным работникам: что нужно поменять в работе

Дата вступления в силу
1 сентября 2026 года. Формы и порядки их подачи применяются до 1 сентября 2032 года.
Что меняется
Критерий
Было (приказ № 536)
Стало (приказ № 290)
Правовая основа форм
Уведомление о заключении и прекращении трудового договора (ГПД)
Срок действия договора отдельно не выделялся
Добавлены поля для срока действия договора и отметка «бессрочный»
Уведомление о выплате заработной платы ВКС
Без ИНН иностранного гражданина
Указывается ИНН специалиста; сведения о выплатах — помесячно
Согласие на обработку персональных данных
Отдельный образец не был предусмотрен
Прилагается к уведомлениям по рекомендуемым образцам
Без ограничения срока
До 1 сентября 2032 года
уведомления о заключении и прекращении договора, а также уведомление о выплате заработной платы высококвалифицированному специалисту можно подать в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг с электронной подписью - госуслуги
Уведомление о трудоустройстве от организации, оказывающей услуги по трудоустройству, подаётся только на бумажном носителе.
На кого распространяется
Работодатели и заказчики работ (услуг), заключающие или прекращающие трудовой либо гражданско-правовой договор с иностранным гражданином, — уведомление подаётся в срок не более трёх рабочих дней с даты заключения (прекращения) договора.
Работодатели и заказчики, привлекающие высококвалифицированных специалистов, — уведомление об исполнении обязательств по выплате заработной платы подаётся ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчётным кварталом.
Организации, оказывающие услуги по трудоустройству иностранных граждан, — уведомление о трудоустройстве в течение трёх рабочих дней с даты трудоустройства.
Иностранные граждане, претендующие на статус высококвалифицированного специалиста, — по обновлённой форме ходатайства.
Почему это важно соблюдать
Сроки подачи остаются жёсткими, а форма — обязательной.
С 1 сентября 2026 года заполнение уведомления по неактуальной форме или с нарушением порядка даёт должностному лицу основание не принять документ, а значит — появляется риск пропустить установленный срок.
Нарушение работодателем или заказчиком порядка и сроков уведомления влечёт административную ответственность по статье 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Рекомендую заранее заменить используемые шаблоны и проверить, что к уведомлениям, где это требуется, приложены актуальные согласия на обработку персональных данных.
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