С 1 сентября 2026 года — новые формы уведомлений по иностранным работникам: что нужно поменять в работе

Почему это важно соблюдать

Сроки подачи остаются жёсткими, а форма — обязательной.

С 1 сентября 2026 года заполнение уведомления по неактуальной форме или с нарушением порядка даёт должностному лицу основание не принять документ, а значит — появляется риск пропустить установленный срок.



Нарушение работодателем или заказчиком порядка и сроков уведомления влечёт административную ответственность по статье 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.



Рекомендую заранее заменить используемые шаблоны и проверить, что к уведомлениям, где это требуется, приложены актуальные согласия на обработку персональных данных.