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Ольга Ярская
Иностранные работники
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С 1 сентября 2026 года — новые формы уведомлений по иностранным работникам: что нужно поменять в работе

С 1 сентября 2026 года — новые формы уведомлений по иностранным работникам: что нужно поменять в работе

С 1 сентября 2026 года работодатели и заказчики работ (услуг), привлекающие иностранных граждан и лиц без гражданства, переходят на обновленные формы уведомлений. Их утвердил приказ МВД России от 12.05.2026 № 290 (зарегистрирован в Минюсте России 02.06.2026, рег. № 86820) взамен форм, действовавших с 2021 года по приказу МВД России от 30.07.2020 № 536.

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Дата вступления в силу

1 сентября 2026 года. Формы и порядки их подачи применяются до 1 сентября 2032 года.

Что меняется

Критерий

Было (приказ № 536)

Стало (приказ № 290)

Правовая основа форм

Приказ МВД России от 30.07.2020 № 536

Приказ МВД России от 12.05.2026 № 290

Уведомление о заключении и прекращении трудового договора (ГПД)

Срок действия договора отдельно не выделялся

Добавлены поля для срока действия договора и отметка «бессрочный»

Уведомление о выплате заработной платы ВКС

Без ИНН иностранного гражданина

Указывается ИНН специалиста; сведения о выплатах — помесячно

Согласие на обработку персональных данных

Отдельный образец не был предусмотрен

Прилагается к уведомлениям по рекомендуемым образцам

Срок применения форм

Без ограничения срока

До 1 сентября 2032 года

 уведомления о заключении и прекращении договора, а также уведомление о выплате заработной платы высококвалифицированному специалисту можно подать в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг с электронной подписью - госуслуги

Уведомление о трудоустройстве от организации, оказывающей услуги по трудоустройству, подаётся только на бумажном носителе.

На кого распространяется

  1. Работодатели и заказчики работ (услуг), заключающие или прекращающие трудовой либо гражданско-правовой договор с иностранным гражданином, — уведомление подаётся в срок не более трёх рабочих дней с даты заключения (прекращения) договора.

  2. Работодатели и заказчики, привлекающие высококвалифицированных специалистов, — уведомление об исполнении обязательств по выплате заработной платы подаётся ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчётным кварталом.

  3. Организации, оказывающие услуги по трудоустройству иностранных граждан, — уведомление о трудоустройстве в течение трёх рабочих дней с даты трудоустройства.

  4. Иностранные граждане, претендующие на статус высококвалифицированного специалиста, — по обновлённой форме ходатайства.

Почему это важно соблюдать

Сроки подачи остаются жёсткими, а форма — обязательной.

С 1 сентября 2026 года заполнение уведомления по неактуальной форме или с нарушением порядка даёт должностному лицу основание не принять документ, а значит — появляется риск пропустить установленный срок.


Нарушение работодателем или заказчиком порядка и сроков уведомления влечёт административную ответственность по статье 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Рекомендую заранее заменить используемые шаблоны и проверить, что к уведомлениям, где это требуется, приложены актуальные согласия на обработку персональных данных.

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Информации об авторе

Ольга Ярская

Ольга Ярская

Собственник компании

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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