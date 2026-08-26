Перенос сроков уплаты налогов для пострадавших селлеров: как устроена предложенная механика

24 августа 2026 года вышло информационное сообщение Министерства финансов Российской Федерации о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на объекты группы ООО «РВБ».

Важно понимать статус документа.



Это информационное сообщение ведомства, а не нормативный правовой акт.



Проекты постановлений внесены в Правительство Российской Федерации, но не приняты и не опубликованы.

Выдержка

Как устроен перенос срока

Правительство Российской Федерации действует не в порядке главы 9 НК РФ, а на основании п. 3 ст. 4 НК РФ. Этот пункт позволяет в 2020 и 2022–2028 годах переносить установленные сроки уплаты налогов и страховых взносов, приостанавливать мероприятия налогового контроля и продлевать сроки направления требований и принятия решений о взыскании.

Отсюда — ключевое отличие от отсрочки по заявлению. При переносе срока постановлением Правительства Российской Федерации срок уплаты сдвигается для всей категории лиц, платёж не превращается в недоимку, а правила ст. 62–64 НК РФ об обеспечении и процентах не применяются. Именно так была построена конструкция постановления Правительства Российской Федерации от 29.04.2022 № 776. Окончательный ответ даст текст самих постановлений.

Разъяснения

Параметр Пострадавшие предприниматели Группа «РВБ» Платежи НДС (кроме уплачиваемого при ввозе товаров в Россию), налог на прибыль, налог при УСН и АУСН, страховые взносы, авансовые платежи НДС (кроме уплачиваемого при ввозе товаров в Россию), налог на прибыль, страховые взносы, авансовые платежи Период платежей август 2026 — июль 2027 июль 2026 — июнь 2027 Новый срок перенос на 12 месяцев до 28 июля 2027 года Последующая рассрочка равными долями в течение года равными частями в течение года Условие ущерб свыше 5% годового дохода —

За границами перечня остались НДФЛ, налог при патентной системе налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, налог на профессиональный доход и НДС при ввозе товаров в Россию. Взносы на травматизм уплачиваются по Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ, вне НК РФ, и под п. 3 ст. 4 НК РФ не подпадают.

Как предполагается определять пострадавших

По заявлению Министерства экономического развития Российской Федерации, отдельное обращение предпринимателя не потребуется: перечень пострадавших юридических лиц и индивидуальных предпринимателей формирует группа «РВБ» и ежемесячно передаёт в ФНС России, решение принимается автоматически.

Отмечу, что в 2022 году по постановлению № 776 механизм был заявительным — заявление подавалось однократно по форме, размещённой на сайте налогового органа. Конструкцию задаёт текст постановления, а не анонс.

Приостановление контроля

До конца 2026 года приостанавливаются налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты страховых взносов, а также течение связанных с ними процессуальных сроков. Предельные сроки направления требований об уплате задолженности и вынесения решений о взыскании продлеваются на 6 месяцев — это сдвиг сроков, а не прекращение процедур.

Что остаётся ждать

Из сообщения не следует, как считается ущерб и годовой доход для порога в 5%, за какой период определяется доход и уменьшается ли ущерб на компенсацию маркетплейса и страховое возмещение. Не раскрыты состав подтверждающих документов и порядок формирования перечня.